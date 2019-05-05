信仰是什麼？在各國旅行後我看到的信仰

2019-05-05 09:00 聯合新聞網 背包客棧



【作者:ian_wu_】

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『在你的心中，信仰是什麼模樣？』

我自身是在台灣的傳統民間信仰環境之下成長，也就是所謂道教。

但伴隨著越來越多的社會經驗，以及在旅行上所見到的事物之後，我已經越來越不知道自己該相信的是什麼，又或著是什麼值得我全心全意得去相信。

儘管關於宗教的許多疑惑，在我心裡不斷得來回自我辯證，但在旅行於世界的道路上，我依然還是對每個國家的人民所相信的信仰，抱持著好奇，或著是說，想要找到答案。

在中東，穆斯林的信徒們儘管大多窮困，但阿拉告訴他們，如果遇到遠道而來的客人，就要盡力招待他們，因為這些客人，可能就是神的化身，在考驗著你們對於神的愛。

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在印度，被笑稱是個上廟拜拜，比上學還要勤奮的國家，而印度教信仰裡的濕婆大神、哈努曼猴神、迦尼薩象神或著是拉克什米幸運女神，則在不同面向守護著信仰印度教的人民，我也常被印度教徒對於信仰的狂熱所震撼、迷惑。

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除此之外，印度也已經擁有超越印尼人數的穆斯林信徒，成為世界上最大的穆斯林國家，還有俗稱的天衣教派耆那敎，以及在印度各個角落人口所信仰的基督教、天主教，這些都在在顯示出宗教在印度所發揮出的廣大影響力。

而到了南亞，寮國龍坡邦、緬甸仰光、斯里蘭卡康提、尼泊爾加德滿都，每當身體轉換到了這些地方，又馬上會被這裡所散發出的恬靜、感受到一股截然不同的心境與狀態。

喔對了，還有薩滿教，薩滿教的精神其實就是萬物有靈論，巫醫、術士、驅魔師，藉著能夠與屬靈世界溝通的能力，替部落的人民消災解厄，祈求平安，最盛行的地方，我想就是屬於包含蒙古的大東北亞地區，以及美洲吧。

在2018年底，我在蒙古邊境探訪馴鹿部落的時候，就見到了薩滿巫師藉由燃燒一種能夠產生薰香的植物，告訴掌管家裡的神靈，自己與家人即將遠行，而祈求神靈的保佑。

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最後，還有讓我目眩神馳的非洲巫毒教，如大家所知，在非洲還有很多地區醫療非常不普及，一般人民連買藥、看病的能力都沒有，因此巫毒教也在這樣子的環境，茁壯、成長起來。

我曾經在中非國家馬拉威，親身參與過一次巫毒教的聚會，聚會的場所，是處在一個草長到跟人一樣高的田地，必需要當地人帶路，才有辦法抵達的神秘稻草屋。當我抵達的時候，裡面已經傳來陣陣的歌聲，原來是病人們在等待著能夠用傳統療法為他們醫治百病的巫醫。

其實巫毒教對我來說，與其說是巫師用了各種傳統（離經叛道？）的療法來治療民眾的身體、心理病痛，反而更像是所有有傷（無論身理或心理）的村民，大家一起聚集在一起訴說痛苦，藉由分享來療癒彼此，而在這過程中，雖然大家都不知道自己的疾病，在終點之前是否能夠好轉，但是在這旅途上，有大家的陪伴，那在終點來臨之前，痛苦似乎也不再那麼醒目。

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照片是我在緬甸鄉下一間山區小廟裡所拍攝的，由於不是大景點，也不是什麼重要的都會區，所以這間佛教小廟，自然規模也不會太大，要拿台灣的廟宇來比較，大概比較像是在我們平常的巷弄間，由當地里民自由奉獻所建起，那種只有一張神桌的小神廟、佛堂。

但是大家可別小看緬甸人對於佛祖的虔誠，以及建廟的決心。...

原文出處：『在你的心中，信仰是什麼模樣？』

延伸閱讀：亞洲最大穆斯林集會在孟加拉

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