帶著愛情去旅行！ 全球「6大浪漫勝地」留下美好記憶

每年都在煩惱情人節要去哪裡過？更想要為心愛的她/他製造一個永生難忘的美好回憶？那你應該從現在就開始計畫囉。Skyscanner特別推薦你幾個浪漫到不行的情人節好去處，不管是要品嚐美食大餐、享受濃濃的異國情調，或是獨特的旅行體驗，都為你準備好了，讓你們的愛情在美麗風景的陪伴下，更為甜蜜哦。

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策馬特(Zermatt)，瑞士

瑞士的美景不用多加贅述，大山大水與悠閒的歐洲風情，相信大家都十分嚮往，而坐落於山谷中的策馬特，不僅群山環繞寧靜脫俗，城中更禁止汽車通行，許多的可愛小店絕對是為另一半準備小禮物的好地點；而在這裡除了浪漫的散步賞美景，充分感受小城風情之外，千萬別錯過體驗滑雪的機會，若是有更多時間，建議搭乘頗負盛名的瑞士冰川列車 (Glacier Express)，從策馬特出發到聖莫里茲，沿途阿爾卑斯山的絕世景觀令人屏息，車上亦能享用美味的餐點，這樣美好的體驗怎麼能不令人陶醉呢？

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曼谷多元文化與新舊交融的特色，無論你是想走文青掛，還是潮到出水的城市風華體驗，這裡都不會讓你失望，而豐富的美食饗宴更是你好好款待伴侶的最佳方式。從金碧輝煌的曼谷大皇宮、有趣的水上市場，以及買不完特色小物的恰圖恰周末市集等等，都是留下兩人浪漫合照的最佳地標；夜晚就到現在曼谷最時興的曼谷半島酒店河畔餐廳來頓浪漫的晚餐，餐後再到將曼谷夜景盡收眼底的Sirocco Sky Bar喝杯沁涼的調酒，在柔和燭光與百萬夜景的襯托下，你伴侶的眼裡一定只有你。

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皇后鎮(Queens Town)，紐西蘭

依山傍水的皇后鎮，絕對可以滿足不同情侶的口味，壯麗的大自然風光、悠閒的城市生活，以及各式各樣的極限運動體驗，都能讓倆人玩得十分盡興。2月份情人節在紐西蘭剛好是秋季，樹木正換上新的顏色，氣候也十分舒適宜人，最適合到湖邊乘船享受浪漫的午後時光；膽量夠大的話，就手牽手去體驗高空彈跳吧，一起參加過這驚心動魄的極限運動，倆人的感情應該會更堅定。

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拉普蘭(Lapland)，芬蘭

還有什麼能比帶心愛的伴侶去賞極光更浪漫的呢？位於北歐的芬蘭是知名的賞極光勝地，但是讓伴侶在天寒地凍的地區追極光肯定會捨不得，那就住進位於拉普蘭Kakslauttanen 度假村的夢幻玻璃屋吧！在這裡只要躺在床上就有機會可以看到極光，倆人可以邊啜飲著香料熱紅酒，邊談心說愛，等著極光映照天際。白天倆人更可以參加在台灣體驗不到的雪地活動，例如搭雪橇、騎雪上摩托車或是嘗試冰釣，雖然天氣很冷，但是你們的戀情卻是加溫到沸騰了。

芬蘭賞極光的月份：每年9月底到隔年3月

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三亞(海南島)，中國

說到目前最熱門的海島度假勝地，三亞可說是名列前茅，藍天、碧海、白沙灘樣樣不缺，還能到鳳凰嶺去全覽三亞灣，或是搭乘纜車欣賞沿途的山峰與海景。除此之外，在2018年4月亞特蘭蒂斯渡假飯店在三亞開幕，這座頂級奢華的飯店結合了水族館及水世界遊樂園，兩人可以在這裡盡情的玩樂，體驗各項全新的設施，夜晚再到沙灘去漫步、賞夕陽，這麼完美的情人節行程趕快納入你的口袋名單吧。

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威尼斯(Venice)，義大利

被評為「一生必遊的50個景點」之一的義大利威尼斯，絕對是情侶們的終極度假勝地啊，古典的建築與浪漫的貢多拉船就足以收買一大票女孩兒們的心，更遑論當地數不清的特色餐廳跟旅館了。既然想在情人節到威尼斯，那就多待幾日，跟你的伴侶一起參加精彩又熱鬧威尼斯嘉年華會吧；倆人可以到當地租借華服，戴上鮮豔的面具當一天歐洲貴族，跟著來自世界各地的旅客們一起狂歡、跳舞，這樣獨特的回憶，將會讓你們永生難忘。

2019威尼斯嘉年華會舉辦日期：2019年2月16日-3月5日

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以上這幾個情人節的好去處，哪一個最讓你心動呢？

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