好好享受旅程 教你如何選擇正確旅伴！

對於一個人旅行依舊有些遲疑，害怕一個人旅行無法自己解決突如其來的狀況？然而，總是覺得跟他人一起出去旅遊總是在遷就別人，無法好好享受旅程。如果你個需要有伴陪行的旅行者，但又希望在整趟旅程裡可以完全放鬆與做自己想做的事，有什麼方法才能可以讓你選擇對的旅伴呢？快看Skyscanner的統整吧！

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1. 有共同的興趣

要一起旅遊，旅伴們盡可能的要有相同的興趣，這不僅是旅行避免詞窮的尷尬關鍵，也是讓自己與旅伴都玩的盡興的關鍵。要有共同的興趣，才有辦法可以安排互相都有興趣的行程，不然出門旅行還要遷就對方，會是件會辛苦的事！

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2. 雷同的消費習慣

除了要有共同的興趣外，雷同的消費習慣也是避免旅伴旅行中有不愉快糾紛的關鍵，若旅伴們消費型態差別很大的話，有可能會造成雙方的不開心，所以避免這樣的事情發生，先確定你與旅伴的消費習慣是否雷同再做是否一起旅行的決定會是比較聰明的選擇。

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3. 有一起過夜的經驗

建議在決定三天以上的旅行前，先思考看看是否跟該旅伴有至少過夜一天的經驗，若沒有的話不仿可以藉由sleepover派對的名義，邀請一起過夜玩樂試試看，瞭解一下是否對方的生活習慣是你可以接受的，而你的生活方式他也能理解，這樣才能避免生活上的摩擦！

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4. 是否互相了解

除了以上三點之外，再決定一起旅行，或甚至開口邀約之前，不仿事先回想一下你是否真正了解這個旅伴，他的生活的地雷是否都了解，而他是否也瞭解你一些生活上的要求!這樣的話才能讓整趟旅程玩得盡興。

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5. 行程共識

最後，再安排行程後，一定要雙方再做一次確認，是否該旅程的安排都是互相想要的，確認後的話再開始訂購住宿與交通。最後的確認是非常重要的，由於，這是互相尊重，互相尊重是一起旅遊必須遵守的基本原則！

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若你的旅伴有通過以上幾點的評估，不仿可以考慮一起出門旅遊，闖蕩世界，創造共同的回憶！

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