他在世界各國「單車旅行」網友分享途中的困難時刻

2019-05-01 08:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:花甲阿伯】

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想寫這篇文章時在想是否會太沉重呢?但想想無可諱言旅途中總會碰到一些困難的時候，總不可能別人一句"旅途一切平安順利"的祝福就"王子與公主從此過著幸福快樂的生活"。

旅途中有的困難克服了使得旅途得以進行，有的困難在當時抉擇下卻提早結束。

事後回想起來總有一些心得與感觸，但這些都能豐富旅人生命讓旅人更堅強有智慧有韌性也更瞭解自己自有其意義吧！

20171月單人單車環島第一天沿環島一號線從台北到達大溪的一段長上坡路段，那時已是傍晚時分經過一整天的騎行自己又是在適應階段頓時感到精疲力竭，

小腿也開始斷斷續續的抽筋後來抽筋加遽到小腿會發抖，心想完蛋了如果這樣下去旅行可能無法繼續只好停路邊稍作休息並好好按摩小腿，神奇的是後來就好了此後的旅程就沒再發生這種情況了。

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在頭城海邊的土地公廟露營海浪聲中入睡晨光中感受大海的寧靜美好感覺真好!

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沿太平洋岸101號公路往舊金山途中加州第一次熱浪來襲

20176月單人單車美西旅行進入加州後101號公路進入山區越過這座山就快到舊金山了，那時6月底加州第一次熱浪來襲溫度飆高到路面的柏油都溶化了山上的太陽輻射又大感覺像在油鍋裡，

一山騎過一山不知何時是山路的終點，深怕無法到達下個城鎮這時鼓起勇氣人生第一次比手勢搭便車，經過約半小時不是沒人理就是跟我揮揮手而已，失望之餘推著車找個樹陰下休息打盹一下後恢復了精神與體力越過了最後一座山終於到了城鎮。

註：在美西旅途中看過3次有人比手勢要搭便車，觀察許久都沒人如願，看起來自立自強才是硬道理。

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旅行提早結束了停在加州Salinas(洛杉磯之前)

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等待我到達的聖地牙哥朋友DimNelson家人(他們來台旅行時的合照)無法去他家住幾天好好的聊聊真是可惜!

您沒克服的困難釋懷了嗎？

原本規劃的終點是加州聖地牙哥卻在到達加州洛杉磯之前就終止。回想起來在那當下感覺真是疲憊不堪已然失去了旅行下去的樂趣，最後決定提早結束旅程。

回想可能的原因是經過23天的騎行，長期吃住不適對家人對家鄉食物甚至對家中那張舒服的床都產生無比的眷念，另一方面這是我第一次這麼長時間長距離的騎行比較無法以平常心來看待旅行，到後來只是在趕路程而非好好的享受旅行過程有點本末倒置啊!

雖然事後會安慰自己說已經騎了2300公里很不錯了!但無法到達終點聖地牙哥與朋友相見總是有些許遺憾。

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奧勒岡州單車道向陽的地方都開滿黃色的野花

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太平洋岸101號公路的海岸美景

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紅木國家公園內沿路都是參天古木

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沿國道104(G104)往北的路線

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福建多山整整騎了5天的山路(其實很多時候是推車而不是騎車是"被車騎")

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福建山區農家曬白茶

20188月單人單車從福州市沿國道104往北的第5天騎行初期還在適應階段天氣悶熱高溫汗如雨下傍晚時分還在與山路奮戰，...

原文出處：旅途中的困難時刻

延伸閱讀：我的單車旅行住宿經驗

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