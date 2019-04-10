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Airbnb又有新招 羅浮宮開放讓你住！

2019-04-10 08:47聯合報 記者羅建怡╱台北報導

旅宿平台Airbnb將與羅浮宮合作，將博物館打造為僅限一晚的夢幻房源。透過這項史無前例的合作，僅此一位的獲獎者將可在封館後悠閒的欣賞稀世珍寶如「蒙娜麗莎」，並在地標性的玻璃金字塔下特別打造的「迷你金字塔」內夜宿一晚。此次的活動只針對全球特定市場開放，台灣也在其中。

史上頭一遭「羅浮宮變你家！」。 圖／Airbnb提供
史上頭一遭「羅浮宮變你家！」。 圖／Airbnb提供
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今年4月30日，正是Airbnb與羅浮宮的合作之夜。將提供一位幸運得獎者（可攜帶一名賓客），一窺世界著名博物館入夜後的模樣。隨著夜幕籠罩巴黎，藝術史專家將在羅浮宮等候大駕光臨，帶領探索這座世界文化遺產。

參觀完博物館後，將前往當晚的「客廳」，在極具巴黎風格的沙發上與蒙娜麗莎對飲。接著，代表愛與美的希臘女神：米洛的維納斯將會「作東」，招待貴賓在特別設置的用餐區享用豪華大餐。餐後，拿破崙三世曾居住過的豪華寓所內將準備一場專屬的音樂表演。隨著奇幻之夜接近尾聲，獲獎者將住進著名玻璃金字塔底下的「特製臥房」，在歡慶30周年紀念的地標性建築物下享受最難忘的住宿體驗。

此外，5月起至今年底，Airbnb也將與羅浮宮將推出一系列獨家體驗，活動相關條款與細則可查：airbnb.com/louvre。

「米洛的維納斯」將在當晚作東。 圖／Airbnb提供
「米洛的維納斯」將在當晚作東。 圖／Airbnb提供
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博物館巴黎希臘
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