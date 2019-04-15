小資旅行也享受！全球精選６大「消費較低」的海島推薦！

職場的工作壓力越來越大，人們的生活節奏越來越快，選擇小長假度假旅行來緩解工作壓力，增加幸福感的人數也越來越多。溫暖的陽光、清澈的海水、潔白的沙灘、細微的海風、成林的椰樹，海島之旅往往是度假旅行的最佳選擇。浩瀚的大海、刺激的水上運動、快活的海洋生物，讓人忘記一切煩惱，感受到不一樣的世界。Skyscanner為大家推薦6個消費較低的海島，便宜去度假，每個假期都能逛！

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普吉島 – 泰國

著名景點： PP島、攀牙灣、普吉鎮、芭東海灘和皇帝島等。



最佳旅行時間： 每年的11-4月是普吉島的最佳旅遊時間，溫度適宜，不會太曬。



消費水平： 於Skyscanner 搜尋往返普吉島的機票最低只需TWD 4,396，普吉島的整體消費都不高，住宿費從幾百到幾千新台幣不等，景點大多是免費的，在普集鎮小店吃飯都很便宜。

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普吉島位於泰國南部，是泰國最大的島嶼，也是泰國最小的府，被譽爲「安達曼群島的明珠」。有著碧波蕩漾、白柔沙灘、湛藍瀉湖、成群椰林等豐富的天然資源。島上遍布的海灘和海灣，有以清淨著稱的PP島，有奇峰怪石的攀牙灣，有經常舉行海上運動的皇帝島，還有夜生活較豐富的芭東海灘等，並且每个沙滩都有各自的优点和魅力。 在Prompthep Cape欣賞日落、做一次純泰式SPA、與海底生物親密接觸、感受芭東海灘瘋狂的夜生活、玩一次叢林冒險都是普吉島不可錯過的體驗。

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長灘島 – 菲律賓

著名景點： S1、S2、S3、布拉波海灘、聖母礁岩、星期五海灘、水晶島等。



最佳旅行時間：11-次年2月，氣候舒爽，降雨少，是旅遊度假的最佳季節。



消費水平： 於Skyscanner 搜尋往返長灘島的機票最低只需TWD 5,238，島上物價低廉，景點大多也都不需門票，住宿價格差異很大，旅客可以根據自己到情況選擇。

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2018年10月26日經菲律賓政府長達6個月的封島整頓治理之後長灘島重新開放。 長灘島是菲律賓最有名的度假勝地之一，以優質的沙灘被譽爲「世界上最細的沙灘」，美麗的海景、低廉的物價都是旅行者來長灘島旅遊度假的最大原因。在這裡欣賞世界上最美的細沙，聆聽美妙的海水聲，感受休閒、娛樂、美食、購物一站式的超級服務。同時還可以參加數不盡的活動，如水上運動、高爾夫球，以及從一個小島到另一個小島的跨島遊。放松自己，在海灘進行一次舒筋活絡的馬殺雞，真是一種美美的享受！

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富國島 – 越南

著名景點：富國島珍珠樂園、星星沙滩、陽東鎮、 長灘等。



最佳旅行時間：全年適合旅行。



消費水平： 於Skyscanner 搜尋往返富國島的機票最低只需TWD 5,545，島上整體消費比較便宜， 海尼根啤酒只要TWD 22，自製青草茶 TWD 12一杯，一碗杂碎麵 也只需TWD 25，市場的水果和夜市的海鮮都非常便宜，住宿、打車也都不貴。

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富國島是越南第一大島嶼，面積與新加坡大小差不多，它還有個美麗的名字，叫做珍珠島。 2018年位居Skyscanner最具潛力的旅遊城市第二位。延長的海岸線，潔白細膩的沙灘，純淨透明的海水，美妙絕倫的落日，讓人來了就不想離開。在這裡，無論是跟隨漁民一起出海釣墨魚，浮潛、遊泳，還是在原始森林中探險一番都會很有意思。

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仙本那 – 馬來西亞

著名景點：卡帕萊島、馬布島、詩巴丹島、邦邦島等。



最佳旅行時間：全年適合旅行。



消費水平： 仙本那的景致堪稱小馬爾地夫，但是消費卻比馬爾地夫低的多， 住宿和飲食費用都不高，每人每日大約100-120馬幣就可以搞定。 到仙本那要飛到斗湖機場，於Skyscanner 搜尋往返仙本那的機票最低只需TWD 6,654。

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仙本那位於馬來西亞沙巴州南部，被如綠松石般的海水包圍著，和它的附屬海島就像是一個現實世界中的夢幻之島。由51間水屋構成的卡帕萊島，無論轉身面向任何角度，展現在眼前的都是浩瀚壯觀、令人屏息的海景；世界頂級潛水勝地馬布島，附近海域生活著種類豐富的海洋生物，遊客在水上屋走廊中可以觀賞到五彩缤紛的珊瑚、海星和魚類；作為全球十大潛水勝地的詩巴丹島更是精彩，成千上萬條海魚密集在一起形成魚飓風，讓人來了就不想離開；還有仿佛世外桃源的邦邦島，躺在露台的躺椅上就能直接看到海景，是度假旅行的絕佳選擇。

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龍目島 – 印尼

著名景點：吉利群島、粉色沙滩、林查尼火山、 聖吉吉海灘等。



最佳旅行時間：4月-10月雨量相對較少，是旅遊的最佳時間。



消費水平： 於Skyscanner 搜尋往返的機票最低只需TWD 6,696， 龍目島沒有峇里島那麼多的遊客，吃飯、住宿、交通都要相對低一些。

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龍目島是印尼小巽他群島中的一個島嶼，距離峇里島很近，無論是飛機還是乘船都很容易到達。 近年來由於峇里島日趨嘈雜和熱鬧，人們開始向峇里島附近開拓，尋找新的勝地，龍目島就是其中之一。這裡既有印尼最高的山峰之一的Rinjani山，還有清澈見底的碧綠海水和潔白細軟的沙灘，並有大量澳洲動植物。當然最受女生喜歡的還是粉色沙灘，粉色的沙子在陽光的照耀下非常好看，不用遠赴澳洲，也能見到如此壯觀的粉色沙灘！

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濤島 – 泰國

著名景點：南園島、塞麗海灘、鯊魚灣、 傑森海灣等。



最佳旅行時間：12月中旬至4月天氣較為涼爽，是旅遊的最佳時間。



消費水平： 除了機票費用濤島的住宿、飲食、交通費都很便宜。由於濤島沒有機場，距離濤島最近的機場就是蘇梅島國際機場，於Skyscanner 搜尋往返的機票最低只需TWD 9,679。

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濤島是泰國南部緊鄰蘇梅島的一個小島，面積大約只有21平方公里，島的形狀像一隻烏龜。 它以其自然天成的美，特別是各種各樣的海底生物和五顔六色、斑斓璀璨的珊瑚礁，很快成爲泰國的一個主要的旅遊資源，也是東南亞最大最著名的潛水訓練中心，被認爲是泰國海灣的頂級潛水區，非常受初學者的歡迎。

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如果感到疲憊就去度假旅行吧！以上幾個島嶼花費少，還能享受到美麗的自然風光，讓身心得到徹底的放鬆。

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