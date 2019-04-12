喚醒舌尖上的味蕾！ 全球10大美食城市大公開

一段完美的旅行，除了欣賞到美麗的景色，買到心儀的商品，體驗到特色的文化，還有就是讓舌尖上的味蕾得到充分的滿足，嘗遍各地美食。然而全球共有227個國家，大約10295個城市，哪裡的美食最有特色？哪些美食令人回味無窮呢？Skyscanner現在就為大家揭秘全球10大美食城市，隨著美食去旅行吧！

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東京 – 日本

東京是國人最喜愛的旅遊目的地之一， 除了逛景點、購物外，也是值得美食家探訪的城市。這裡擁有全球數量最多的米其林餐廳，世界各國美食也應有盡有，從高級餐廳到路邊小店隨處可見。不過，最令人垂涎的還是日本本土的特色美食，其中壽司、刺身、串燒、拉面、壽喜燒、天婦羅、烏冬面、鐵板燒、神戶牛肉、懷石料理、螃蟹料理、日式火鍋、日式甜點等都是東京旅行的必吃美食！

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紐約 – 美國

紐約是一座世界級國際化大都市，也是世界第一大經濟中心，直接影響著全球的金融、媒體、政治、娛樂以及時尚界。 如果愛一個人，就帶他去紐約，這裡不僅是旅行、購物的天堂，更是世界各地美食的聚集地。紐約擁有10,000多家餐廳，不用離開這座城市就可以品嘗到世界各地的不同美味。其中百吉餅、熱狗、醃牛肉黑麥麵包，鹹脆卷餅、芝士蛋卷等都是紐約在地不容錯過的美食！

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曼谷 – 泰國

曼谷，泰國的首都和最大的城市，擁有迷人的熱帶風光、廣博的佛教文化、传统的民間風俗、獨特的水上集市和新興的購物中。當然，曼谷還是泰國菜的發源地之一，物美價廉的美食遍佈大街小巷。無論你想要品嘗泰國在地的風味小吃，還是 歐美系的義大利麵和燒烤 ，在這裡都不會讓你失望。其中冬陰功湯、泰式菠蘿炒飯、泰式炒河粉、青木瓜沙拉、咖喱蟹等泰國名菜都值得一試！

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香港一直是國人熱衷的集購物、旅行、娛樂於一體的旅遊勝地。 在香港的文化發展中，飲食佔著重要 、且極富趣味的一環 ，擁有9000多家各色餐廳，而且不同的區域又擁有獨特的飲食特色。當年陪伴香港人成長的大牌檔、大笪地等街頭食檔，老字號的酒樓食肆以及各類地道醬油、餅食及特色食品，都成為香港人的集體回憶。精緻誘人的早茶、大名鼎鼎的海鮮飯、入口即化的港式甜品、口感極棒的特色小吃（椒鹽太陽蛋雞蛋仔、牛腩面、 蝦餃 、煲仔飯、冰火菠蘿油 、芒果糯米糍等） 讓每一位來香港旅遊的人欲罷不能。

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巴黎，一個用冷峻包裹著歷史，用高雅詮釋著內涵的城市，除了擁有法國特有的浪漫與雄偉，也是感受生活品味人生的勝地。到巴黎，除了購物和感受街頭文化，當然還不能錯過巴黎的美食。眾所周知，法國菜以選材精細、製作講究聞名於世，像松露、蝸牛、鵝肝醬都是法國名菜，再配以香醇的葡萄酒，令人陶醉。在巴黎除了眾多的高級餐廳，還有很多讓人無法忘記的美味糕點， 讓味蕾感受滿是幸福的滋味 ！

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布宜諾斯艾利斯 – 阿根廷

布宜諾斯艾利斯是阿根廷的最大城市，享有 「 南美洲巴黎 」 的盛名，2007年被評爲全球第三最美的城市。你可以在這裡找到墨西哥、巴西、日本、南非、法國、意大利、中東等特色餐館。味道超讚的焦糖牛奶夾心餅，令人震驚的阿根廷熱狗以及美味的義大利披薩都讓人回味無窮。

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倫敦 – 英國

倫敦是一個多元化的大都市，溫文爾雅又個性十足，內斂矜持又前衛張狂。看似矛盾的特質交織雜糅，不經意間成就了倫敦獨一無二的氣質。而且倫敦聚集了日料、中餐、美式漢堡、BBQ、義大利料理、法國料理等世界各地的美食，不僅五星級餐廳讓人難忘，食品市場也非常不錯，屬於歐洲街頭美食最酷的城市之一。

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雅典 – 希臘

雅典是希臘的首都，也是世界上最古老的城市之一，飲食文化一直保持著在地非常健康的飲食習慣。菜肴都使用橄榄油烹調，菜品保持著一種獨特的香味。Plaka是雅典最著名的美食街，有著不計其數的餐館，味美價廉，各類豐富。灑滿了乾酪的希臘沙拉、美味的希臘卷餅Gyro、噴香的傳統菜肴木莎卡Mousaka都是不可錯過的美味。

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墨爾本 – 澳大利亞

墨爾本，一座將現代與古典完美結合的城市，坐擁著寧靜的亞拉河谷，四處都是讓人羨慕的風景，有著與生俱來的優雅氣質，連續多年被評為最適合居住的城市之一。 這裡約有1/3的人口是海外移民而來，生活方式及飲食文化融合了歐洲與亞洲的品位，從而使墨爾本的美食獨具特色，被稱為澳洲 「 美食之都 」，其中澳洲龍蝦、生蚝、奶酪、酒、肉類、魚類、水果和野味都是不可錯過的美味唷！

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重慶 – 中國

重慶是一座充滿魅力的城市。有人喜歡重慶的景，有人喜歡重慶的情，也有人喜歡重慶的美食。重慶菜以麻、辣、鲜、嫩、烫為主，遍佈大街小巷的火鍋店，辣而不燥香味醇厚的重慶小麵，香甜滋軟的山城湯圓，辣中帶香的辣子雞，麻辣鮮香的毛血旺，甜鹹爽口的叉燒包，鮮嫩可口的豆花都是打開味蕾的最好的方式。

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全球十大美食城市，快去尋找你喜歡的舌尖美食吧！

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