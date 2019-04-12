體驗潛水不用飛太遠！精選13個亞洲旅遊潛水體驗勝地

亞洲旅遊：台灣體驗潛水勝地

台灣體驗潛水勝地＃1

澎湖潛水

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近期最熱門的澎湖海上花火節將於4/18開幕！預計前往的人想必都在安排行程了，來到澎湖，也絕不可錯過體驗潛水。全澎湖最天然的海灘就位於蒔裡沙灘，由珊瑚及貝殼沙成形的潔白沙灘，配上清澈海水，真的超美的！

而在鄰近的海底，有個與復育珊瑚礁做結合的海底藝術－海底郵筒，來到澎湖別忘了寄一張明信片回家，這可是來自台灣第一個海底郵筒的紀念品。

台灣體驗潛水勝地＃2

綠島潛水

▲台灣體驗潛水勝地-綠島潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於綠島的潛水勝地有大白沙、柴口、石朗，當中的石朗海域被環狀珊瑚礁所包圍，再加上黑潮流經，而使得這裡的海洋生態物種極為豐富，其珊瑚種類也遠勝綠島其他潛水區。

在潛水的同時，可以看見知名的活體珊瑚-大香菇珊瑚，雖然受到颱風的迫害而傾倒，但它的微孔珊瑚、軟珊瑚等仍舊持續生長，展現生命力及新的海洋物種。而澎湖有第一個海底郵筒，同樣在綠島則有全台最深海底郵筒，雖然不是由珊瑚礁製成，但海馬、愛心造型也深得潛水客的喜愛。

台灣體驗潛水勝地＃3

墾丁潛水

墾丁是許多人心中的水上活動勝地，在陽光普照的沙灘做日光浴、玩沙，或體驗各種水上活動，玩整天都不會膩，當然，在墾丁也不能錯過與魚兒共舞的體驗潛水。

離鬧區有段距離的萬里桐，全區遍佈了石珊瑚軟珊瑚及成叢的海扇，已被規劃為海域保護區，可說是靜謐又乾淨的潛水勝地，你可以好好體驗並欣賞海底美景；而在恆春最大的港口-後壁湖，此為海洋資源保護示範區，多年被當作浮潛潛水勝地，來此體驗潛水時，身邊的魚兒容易親近人，也可看見體型巨大的牛港鰺，邊潛水邊餵食魚兒的體驗也別有一番樂趣。

重要提醒：在海陽保護區或海港等地皆不可釣魚，在潛水玩樂也要好好愛惜海洋世界。

台灣體驗潛水勝地＃4

蘭嶼潛水

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蘭嶼是台灣唯一的熱帶雨林島，又加上海岸邊多為海蝕地形，造就了許多一年四季皆可潛水的蘭嶼潛水勝地，像是西岸的青蛙石、機場外礁、紅頭沉船，東岸的玉女岩、母雞岩及雙獅岩都是較為有名的潛水勝地，但各區的體驗潛水難度不同，前往時務必了解清楚且有潛伴同行。

台灣體驗潛水勝地＃5

小琉球潛水

▲日本體驗潛水勝地-沖繩慶良間群島潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，且四季都不被季風影響，來小琉球潛水不但氣候良好，最大的吸引點就是「用最近距離看綠蠵龜」，不想下水的人可以選擇半潛艇，在船艙欣賞清澈海水呈現的海洋生態，隔著玻璃尋找綠蠵龜 。

而參加浮潛或體驗潛水的人，則可以與綠蠵龜一同悠遊在大海中，但要注意綠蠵龜為保育類動物，在與牠們接近的同時「絕不可觸碰」，玩樂中也一起愛護綠蠵龜吧！

亞洲旅遊：日本體驗潛水勝地

日本體驗潛水勝地＃1

沖繩慶良間群島

▲日本體驗潛水勝地-沖繩青之洞窟潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於沖繩的慶良間群島為日本國家公園，同時也是浮潛、潛水勝地，這裡的潛點會依照當日的遊客數、海流等狀況而不同，但無論在哪一個何處潛點，都能看到美麗的海底風景！

慶良間群島的海水因白色砂地而顯得閃亮，而且日本的六成珊瑚都生長在這，加上慶良間為海龜棲息地，與珊瑚、海龜、五彩繽紛的魚兒共同形成的美景，是到沖繩度假時絕不能錯過的！

日本體驗潛水勝地＃2

沖繩青之洞窟

▲日本體驗潛水勝地-沖繩水納島潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

世界上唯二的藍洞景觀，一處在義大利卡布里島，另一處就就在沖繩，陽光照進洞窟後，海底的石灰質白砂反射了光線，使洞窟發出神秘藍光，在如此夢幻又獨特的青洞潛水，絕對是來到沖繩絕不可錯過的水上活動！

日本體驗潛水勝地＃3

沖繩水納島

▲馬來西亞潛水勝地-東姑阿都拉曼國家公園潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

想到沖繩離島的遊客，若是怕因為交通花費過多時間，不妨選擇「水納島」作為體驗潛水點。在米其林旅遊指南中獲得一星的沖繩水納島，只需搭船15分鐘，便可來到這座四周被珊瑚礁包圍的小島。

水納島擁有眾多潛點，而潛水的過程中可見繽紛的魚兒、各品種海龜、更有形狀像似鯨魚的珊瑚礁脈，清澈到接近透明的海水，無論悠遊在海中或在潔白海灘上眺望，都十分美麗！

亞洲旅遊：馬來西亞體驗潛水勝地

馬來西亞體驗潛水勝地＃1

西巴丹島

曾被選為世界最美的潛水勝地-西巴丹島，前來的潛水客需搭乘國內班機和搭車才可至西巴丹島，另外馬來西亞已將西巴丹島列為永久保護區，島上無住宿區，來此就只能體驗潛水。即便交通住宿上不太方便，但與西巴丹島的海洋景色相比，絕對值得！

當你潛入海裡，豐富的珊瑚及魚隻，以及所呈現的繽紛色彩，壯觀到令人處處驚豔。除了與海龜共遊，被魚羣包圍才是潛水的賣點，隆頭鸚哥、梭魚、傑克魚群體包圍潛水客打轉，如此特殊的體驗潛水及景觀，難怪會吸引各地潛水客前來。

馬來西亞體驗潛水勝地＃2

東姑阿都拉曼國家公園

▲台灣體驗潛水勝地-澎湖潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

東姑阿都拉曼，是馬來西亞第一個海島國家公園，由加雅島、沙比島、馬姆迪島、馬奴干島、蘇洛島五個島嶼組成，當中馬奴干島是最熱門且設施齊全的島嶼;加雅島距離亞庇最近，沙灘、卵石灘、紅樹林生態皆有，全島的珊瑚礁保育完善;而五個島嶼中除了蘇洛島，皆有蔚藍海水及珊瑚景觀，很適合潛水！

馬來西亞體驗潛水勝地＃3

芭雅島

位在蘭卡威的芭雅島是同樣為海洋公園，可以選擇在海岸邊潛水，也有乘船到海上浮台的選項。無論哪種體驗潛水，都可以盡情在海底潛水，與熱情魚兒玩樂，欣賞海底景觀。玩累了便可到岸上或浮台上做日光浴，是個是個一整天的體驗潛水區。但此區為保護區，切記不要亂餵食魚兒，做個愛護大自然的潛水客。

亞洲旅遊：韓國體驗潛水勝地

韓國體驗潛水勝地

濟州島

近幾年濟州島的觀光人數不斷增加，有登山客愛的漢拿山、世界遺產城山日出峰，更有年輕人喜愛的遊樂園及咖啡店。若是喜愛水上活動的人，來濟州島也有一處潛水勝地「西歸浦」。五顏六色的魚兒悠游、巨大海藻林、各色彩的巨大珊瑚礁所形成的潛水景致，濟州島從海到山所有體驗皆有。

亞洲旅遊：泰國體驗潛水勝地

泰國體驗潛水勝地

斯米蘭群島

斯米蘭群島是泰國的海島國家公園，且由9個群島組成，在國家地理中被評為世上前十大潛水勝地。在這裡可以欣賞到漸層海水色彩，也能與魚兒近距離接觸！

但由於9個島中只有兩座可以住宿，又加上斯米蘭群島的潛點較遠，因此最常見「船宿潛水」，可以選擇要參加的天數與其他潛水客一同住宿於船上。船宿潛水的生活就是不停的體驗潛水，但在船上與其他潛水客相處時，你可以與大家交換潛水經驗、結交潛水夥伴。

開放時間：10月～隔年5月

想知道更多潛水體驗內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」