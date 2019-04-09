攻略／2020農曆春節葡萄牙之旅 「5張」商務艙機票之規劃心得

作者：Brady Yu

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家裡長輩幾年前因為bug票春節造訪威尼斯，自此覺得在台灣過年無聊透頂，正所謂機票開的好，年獸不來找，不來弟每一年最重大的任務，要嘛是買到bug商務艙怎可能每次都人品爆發，要嘛就是把前一年辛苦積攢的點數，變成闔家出遊的機票。

不來弟過去「只要」安排四張機票，荷包稍微疼一下總是能有位置，但該來的還是要來，明年 (2020) 需要五張台灣～歐洲往返商務艙機票，請千萬別小看四張與五張的差別，雖然只差一個位置，但是難度堪稱加倍。這是因為航空公司基於盈利考量，每次釋出的哩程兌換機位數量，通常介於 2～4 之間，能找到有五個位置的路線，不僅系統性的地毯搜尋＋搭配各種追蹤機位工具是必要的，更需要好運氣。

因此，這篇實戰心得將與過去的攻略文不太一樣，更多著墨於如何系統性地搜尋、與各種工具的搭配、以及如何在不同路線中取捨。如何在旺季規劃多人行程，一直都是北美哩程社團中高度討論的話題，不來弟希望經由自己粗淺的心得，拋磚引玉令更多強者樂意分享真知灼見，也藉此感謝規劃過程中，給予建議與幫助的朋友們！

挑選適合哩程計劃

通常規劃旅行最煩人的一步就是討論「要去哪裡玩」，還好不來爸一反常態，直接指名想去葡萄牙，大大節省了協調的心力。確定行程大方向後，重點當然是使用哪一家哩程計畫，兌換機票比較划算，自從不來媽某年在國泰航空 (Cathay Pacific) 的玉衡堂 (The Pier) 商務艙貴賓室說：「我看你們出差也不累啊，都可以搭這種舒服的椅子，還有漂亮的貴賓室喝茶」，然後被全部人白眼她根本過太爽之後，商務艙是不來弟唯一的目標happymotherhappylife。

兌換台灣～歐洲航線，最划算的方法，是使用全日空 (ANA) 哩程，一張台灣～歐洲來回商務艙機票只需 93,000 哩，對比其他的哩程計劃實在非常划算！雖然用全日空哩程會有收取燃油稅費的缺點（歐洲線普遍偏高），但若妥善挑選航空公司，則能將影響盡量降低。總之，不來弟最終使用辛苦積攢的美國運通 Membership Rewards 點數 (Amex MR)，全部梭哈轉到全日空哩程計畫。

找出所有可用路線：制定查詢計劃

梭哈點數是驚人的投資，因此不來弟將Amex MR點數轉出「之前」，必須要先做兩件事：

找出所有可行路線（直飛、一次轉機、二次轉機）

排定優先順序＋開始地毯式搜尋機位

不來弟使用Awardnexus的＂Route Explorer＂小工具（應該是免費），快速找出台北與葡萄牙首都里斯本之間，所有可行的飛行路線。一次轉機的選擇少的可憐… 只有下圖這兩條：

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聰明的讀者朋友一定會問：長榮航空飛歐洲航線，明明有四個直飛航點啊，搜尋結果怎麼沒有巴黎？沒有倫敦？沒有阿姆斯特丹呢？明明葡萄牙航空 (TAP Air Portugal) 也是星空聯盟的成員，里斯本是星空聯盟重要的跨大西洋樞紐，怎麼可能只有上面這兩個結果！

原因很簡單，長榮航空有直飛巴黎沒錯，但葡萄牙航空的巴黎航點，並非大家熟悉的戴高樂機場 (CDG)，而是距離40公里遠的奧利機場 (ORY)，而長榮航空的倫敦與阿姆斯特丹航線，都會經停曼谷，也不算是一次轉機。因此台北～里斯本之間，如果要使用星空聯盟的哩程，基本上轉機一次的選項就是這麼少（哭）。

沒辦法還是得想辦法，將二次轉機納入考量後，多了三種選擇：

經中國（北京／上海）搭乘中國國際航空 (Air China)，或歐籍航空飛往歐洲各大城市，然後轉往里斯本

經香港，搭乘歐籍航空，如漢莎航空 (Lufthansa)、瑞士航空 (Swiss International Air Lines) 飛往其歐洲樞紐，然後轉往里斯本

經首爾，搭乘韓亞航空 (Asiana Airlines) 或歐籍航空，飛往歐洲各大城市，然後轉往里斯本

註：由於經過馬尼拉需要簽證，將其排在最後考慮。全日空哩程兌換台灣～歐洲機票，不可經過所需哩程數較高的第三區轉機，因此台灣～日本～歐洲，與台灣～東南亞～歐洲，都並非有效航線。

不來弟接下來詳細比較，上述三種選擇的「時間帶」：

經中國搭乘中國國際航空 (Air China)－多半在深夜或凌晨起飛，抵達里斯本為上午

經香港搭乘歐籍航空－多半在深夜或凌晨起飛，抵達里斯本為上午

經首爾搭乘韓亞航空－多半在中午起飛，抵達里斯本為晚上

既然都搭商務艙，就是希望在上面睡好睡滿，一抵達目的地，就可以精神抖擻地開始衝，因此經過首爾轉機的優先度就被下調了。最後不來弟依據多個條件，包含轉機次數、航班時間帶、轉機容易程度、執飛航空公司、燃油稅價格等、利用評分卡（分數代表心中的權重），排定查詢計劃如下圖：

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查詢機位，制定備案

有了查詢計劃，下一步當然是選擇查詢工具，由於不來弟與家人的時間彈性有限，只能在農曆年假期出門。因此不來弟並沒有選擇平常愛用的Expertflyer、Awardnexus與聯合航空的網頁 (Award Calendar)等工具，省卻重複確認的麻煩，基於用什麼哩程開票、就要用什麼哩程系統最終確認的原則，直接用全日空的系統查詢是否有機位，一翻兩瞪眼非常刺激 XD。

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馬上發現，果然提早規劃是絕對必要的，長榮航空居然在人人都要出國玩的農曆年旺季，有釋出台北～維也納／巴黎的直飛商務艙機位！雖然每個航班只有兩個機位，但仍然難能可貴。經過確認不來爸不來媽有意願分頭行動後，制定三個開票計劃與備案（為了簡化分析流程，本文不重複說明回程的發想與規劃流程）：

方案一：「去程」兩位乘客搭乘長榮航空的台北～巴黎航線，在巴黎更換機場，飛往終點里斯本。三位乘客（兩張商務艙＋一張混艙）搭乘長榮航空台北～維也納，直接轉機飛往里斯本，最終兩組人在里斯本會合。「回程」五位乘客搭乘葡萄牙航空的里斯本～倫敦航線，轉接韓亞航空商務艙飛往首爾，最終再轉接長榮航空返抵台北。

註：回程其實有波多 (Porto)～法蘭克福～北京～台北的選項，但由於預定執行飛行的機型太過老舊 (Boeing 747)，不予考慮。另有波多 (Porto)～米蘭～上海～台北的選擇，且米蘭～上海段是中國國際航空最新的Airbus A350-900機型，惟因上海轉機太麻煩、且轉機時間過長，不予考慮。當然還有一層考量，是長榮航空與韓亞航空的燃油費都比中國國際航空便宜…

備案一：不來弟千萬和大家提醒，規劃使用哩程的行程，如果無法立即開票（例如等待點數入帳），一定要有備案（甚至要有一個以上！）。尤其當你／妳知道想訂的目標，是炙手可熱的產品（例如台北～維也納航線的Boeing 787-9），更是千萬千萬要有備案。畢竟機位永遠不會等人… 備案中「去程」兩位乘客搭乘長榮航空的台北～巴黎航線，三位乘客搭乘中國國際航空的台北～北京～巴黎航線，兩組人馬先在巴黎會合，快速一日遊覽重要景點後，晚上再飛往最終目的地里斯本。「回程」需另行購買波多 (Porto) 到巴黎的機票，然後五位乘客搭乘韓亞航空商務艙（巴黎～首爾），最終轉接長榮航空返抵台北。

備案二：對於機位情況特別緊張的航程，不來弟習慣會做好最壞的準備。在這個例子中，「去程」是五位乘客同時搭乘台北～北京～法蘭克福～里斯本航線。「回程」是波多～米蘭～上海～台北。

註：回程第二備案選擇波多 (Porto)～米蘭～上海～台北，是因為機型仍比老舊的Boeing 747好太多。

完成開票計劃後，就能將點數轉入全日空哩程計畫啦，接下來就是漫長的等待（哭）明明也才三天。

等待過程時間不浪費

Amex MR點數轉換到全日空，通常是轉換日後 2～3 天，台北時間晚上約莫 6～7 點之間到帳（美西時間凌晨 2～3 點），轉換速度相當穩定，因此也不太需要每天照三餐查看是否入帳。反倒是可以留意優先順序總分比較高，但是查位時沒有票的路線，例如本文中的台北～伊斯坦堡～里斯本，是否有新的位置釋出？如有，可以依據機位數量進一步更新備案。

關於如何使用全日空哩程兌換機票，不來弟已有專文教學，故不在此贅述。旺季規劃行程，必須非常清楚旅行夥伴們的偏好與底線，有紀律、有系統、有順序地建構機位查詢計劃與開票計劃，這樣遭遇突發情況時，例如某段機位沒了，才能臨危不亂直接執行備案，抑止更大損失的發生。

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