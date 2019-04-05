旅行減減壓！這８個旅遊地最適合「洗滌心靈」

城市快速的生活節奏有時候迫得令我們喘不過氣來，離開既有的生活環境，出去走走，呼吸一口新鮮的空氣，把煩惱暫時拋開一下，就是最佳的治療良藥。北海道薰衣草花田、西藏納木錯、紐西蘭瓦卡蒂普湖、法國阿爾卑斯山，這些一生必去的天然絕美景點就是你下一趟旅行的土的地，Skyscanner帶你去看看吧！

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1.北海道 薰衣草

北海道富良野的薰衣草花田聞名世界，當薰衣草盛開的時候彷彿為大地鋪上紫色地毯一樣，整面斜坡滿滿都是薰衣草。富良野薰衣草的開花時間一般在6月下旬至8月上旬，而最佳的賞花期則在7月中旬至下旬。除了薰衣草弓外，農場還有其他品種的花，讓遊客在不同時間前來都可以賞花。另外，農場還有售賣乾燥薰衣草商品和其他相關製品。推薦大家嚐嚐濃厚香滑的薰衣草冰淇淋，這樣就可以一邊嗅著薰衣草，吃著薰衣草冰淇淋，一邊欣賞著薰衣草花田！

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2.濟州島 油菜花田

春天一到，在3月至5月上旬的時候，美麗的油菜花便開始染黃整座島嶼，吸引大批遊客前來一睹油菜花盛放的美景。在4月的時候更舉辦以盛開的油菜花為主題的慶典，吸引人潮湧入濟州島參加，在活動期間更會有多樣化的體驗活動和各項表演等。

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3.西藏 納木錯

納木錯是西藏最大的湖泊，也是世界上海拔最高的鹹水湖，更是西藏的三大聖湖之一。納木錯在藏語中的意思是天湖，湖中五個島嶼立於湖上，佛教徒相信它們是五方佛的化身，因此納木錯每年都吸引著西藏當地、雲南等各地的僧人信徒不惜長途跋涉都完成艱辛的旅程前往朝拜，轉湖念經一次，以尋求靈魂的超越。納木錯純淨的湖水美得讓人陶醉，淡藍、淺藍、灰藍、寶藍、深藍的湖水互相交疊，可說是此景只應天上有。

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4.加拿大 賈斯伯國家公園

賈斯伯國家公園(Jasper National Park)是加拿大著名的高山國家公園之一，更是全球最佳的觀星聖地。賈斯伯國家有著得天獨厚的觀星優勢，天空清澈，每年秋季約在10月份的時候，觀星愛好者、天文學家、天體觀察員及攝影家都會前來參加暗夜星空節（Jasper’s Dark Sky Festival），一同欣賞這無人工燈光干擾的漫天繁星景象，靜觀神奇奧妙的天體變化。

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5.紐西蘭 瓦卡蒂普湖

著名的皇後鎮就坐落在瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)的北岸，旖旎的河灣點綴著皇後鎮，形狀仿似一道閃電，因湖水澄澈，所以有著翡翠湖的美譽。這裏也是進行戶外活動的熱門地點，風靡世界的蹦極就是從這裏最先興起的。如果你在皇後鎮，建議大家選擇搭乘著名的天空纜車俯瞰瓦卡蒂普湖。天空纜車坐落在皇後鎮的鮑勃峰山頂，這裏是俯瞰皇後鎮市區、瓦卡蒂普湖和遠處高山的最佳地點。又或是乘TSS厄恩斯勞號蒸汽船巡遊瓦卡蒂普湖，近距離地欣賞湖光山色，感受湖泊的甯靜與安詳，領略震人心魄的動人美景。

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6.法國 阿爾卑斯山南針峰

法國一家旅遊公司在阿爾卑斯山脈高3842米的南針峰建造了一個完全透明的空中看台(Pas dans le vide) ，讓遊客在這個五面玻璃結構的裝置一覽絕美的冰川雪景。雖然向下看就是離景觀台1000米的深谷，但在當前雪白的美景下已令人拋開一切的恐懼，猶如置身雲端的感覺。當然大家還可以在安全的雪地上行走，玩玩雪，享受眼前白茫茫的視覺盛宴。

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7.挪威 巨人之舌

爬上挪威巨人之舌(Trolltunga) ，就能體驗大地在你腳下的震撼感受。這塊奇石坐落於霍達蘭郡歐達小鎮(Odda)的一個Skjeggedal峽谷中，是從山脈上延伸出來的一塊神奇的臥式岩。雖然登上這塊巨岩需要花將近八個小時路程，但站在巨人之舌上欣賞這裡壯麗的風景，讓人仿佛將要翺翔的雄鷹，值得大家來挑戰。

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8.玻利維亞 烏尤尼鹽湖

有「天空之鏡」之稱的玻利維亞烏尤尼鹽是世界上最美的風景之一，也是一生必去的旅行地之一。這裡絕對是獨一無二的浪漫奇遇之所，雨後初晴，鹽沼地倒映著整個天空，湖天一色，美得妙不可言。有了天地相伴，剩餘的一切都只是無關緊要的陪襯。

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世界的美境多不勝數，踏出舒適圈，去認識這個美麗的世界吧！

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