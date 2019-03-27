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2019「旅行者之選」最佳旅遊目的地 台北獲選亞洲前22名

2019-03-27 22:12聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

把握連假出國時機！兒童、清明四天假期即將到來，還沒選好旅遊景點？不妨參考旅遊平台TripAdvisor公佈的2019年「旅行者之選」最佳旅遊目的地榜單。其中，英國倫敦獲得2019年全球最佳旅遊目的地榜首的殊榮，而峇里島則連續第二年成為亞洲榜單的第一位，台北則是獲選為亞洲前25個最佳旅遊目的地榜單中的第22位。

台北進入亞洲前25個最佳旅遊名單。圖／TripAdvisor提供
台北進入亞洲前25個最佳旅遊名單。圖／TripAdvisor提供
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2019年「旅行者之選」亞洲十大最佳旅遊目的地：

1.印尼峇里島

峇里島又被稱為「諸神之島」，以其古老的印度教寺廟，豐富的峇里文化和熱情的款待吸引著遊客。峇里島擁有超過四百萬人口，同時擁有從青翠的梯田、雄偉的火山、美麗的海灘等最好的自然風光。

峇里島連續第二年成為亞洲榜單的第一位。圖／TripAdvisor提供
峇里島連續第二年成為亞洲榜單的第一位。圖／TripAdvisor提供
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2.泰國普吉島

普吉島位於泰國西邊，遊客可以前往普吉島享受陽光與海灘。這裡有四個屢獲殊榮的海灘：奈涵、卡隆、卡塔和自由海灘。島上也非常適合尋求刺激的探險活動，例如在巨大的石灰岩懸崖上攀岩，以及在陡峭急流中漂流。

獲選亞洲旅遊國家第二名的泰國普吉島，同時獲選全球第六名。圖／TripAdviso...
獲選亞洲旅遊國家第二名的泰國普吉島，同時獲選全球第六名。圖／TripAdvisor提供
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3.柬埔寨暹粒

來自世界各地的遊客紛紛湧向暹粒，參觀迷人的古老寺廟和地標性的吳哥窟、巴戎寺遺址。在過去二十年中，暹粒發展迅速，現在是一個充滿活力的小鎮，擁有迷人的咖啡館，繁榮的夜生活和時尚的酒店。

亞洲旅遊國家第三名柬埔寨暹粒。圖／TripAdvisor提供
亞洲旅遊國家第三名柬埔寨暹粒。圖／TripAdvisor提供
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4.越南河內

河內擁有1,000多年的歷史，以其藝術和殖民建築而聞名，整個城市遍佈眾多文物建築和藝術畫廊。其核心是老城區，也是一個熱鬧的市場，擁有古色古香的商店和小吃、飲食攤位，讓遊客可以一睹河內的日常生活。

到越南內河內老城區可以一睹居民的日常生活。圖／TripAdvisor提供
到越南內河內老城區可以一睹居民的日常生活。圖／TripAdvisor提供
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5.日本東京

從充滿未來感的摩天大樓和高科技創新到擁有數百年曆史的寺廟和傳統花園，東京是一個科技與古老傳統相融合的城市。從米其林星級餐廳到橫街窄巷的小店，東京有成千上萬的餐廳美食。

亞洲旅遊國家第五名東京。圖／TripAdvisor提供
亞洲旅遊國家第五名東京。圖／TripAdvisor提供
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6.尼泊爾加德滿都

古老的印度教和佛教場所遍布整個城市，加德滿都是尋求精神滿足的旅行目的地。令人嘆為觀止的紐瓦麗式（Newari）建築位於熱鬧的城鎮廣場，加上環繞四周的喜馬拉雅山脈，令加德滿都更加與眾不同。

7.印度齋浦爾

齋浦爾是拉賈斯坦邦最大的城市，始建於十八世紀，歷史悠久，從雄偉的城市建築中可以看到壯麗的堡壘和宮殿，以及英雄故事。齋浦爾又名「粉紅之城」，由其歷史建築的主要顏色而來。

8.中國香港

香港是全球聞名的美食天堂，無論是廣東菜、四川菜、日本或法國美食，這裡提供最好的地道和國際美食。香港亦以其標誌性的海港天際線而聞名，但超過70％的地區由山脈和自然風景組成，喜愛大自然的遊客可到龍脊行山或南蓮園參觀。

9.南韓首爾

首爾擁有約1,000萬人口，無論是城市探險家、美食家還是文化愛好者，首爾都能滿足各種類型旅客的需求，從高聳的摩天大樓、現代化的地鐵、繁榮的咖啡館、充滿活力的K-pop文化到傳統的佛教寺廟、雄偉的宮殿和豐富多彩的街頭市場等等。

10.印度果阿

果阿位於印度西海岸，以其屢獲殊榮的海灘如阿貢達海灘和Varca海灘而聞名。憑藉其殖民歷史，果阿是印度唯一一個旅行者可以看到獨特的印度和葡萄牙文化和建築融合的地方。

亞洲十大最佳旅遊第11名至25名，則依序為泰國曼谷、越南會安、日本京都市、泰國清邁、印度新德里、北京市、越南峴港、泰國喀比鎮、新加坡、越南胡志明市、上海市、台灣台北、龍目島西努沙登加拉省、日本大阪市、宿霧維薩亞斯；全球十大最佳旅遊目的地，前10名依序為英國倫敦、法國巴黎、意大利羅馬、希臘克里特島、印尼峇里島、泰國普吉島、西班牙巴塞隆納、土耳其伊斯坦堡、摩納哥馬拉喀什、阿聯猶杜拜。

印度峇里島越南普吉島十大

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