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螃蟹、龍蝦哪裡吃！海鮮控必嚐各國７大海鮮聖地

2019-03-29 12:00Skyscanner

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擁有多樣化海鮮料理的台灣，不僅愛吃海鮮也很懂得吃，一口嚐下，讓大海的氣息與鮮甜的滋味在嘴裡流竄，是最讓人感動的味覺饗宴。除了台灣，還有哪裡也是大啖海鮮的好去處呢？快跟著Skyscanner的腳步，一起到世界各地去大快朵頤吧！

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普吉島，泰國

泰國的海鮮不用說，已經是許多台灣饕客的最愛了，從鮮甜的大頭蝦，到酸辣到位的咖哩海鮮，都是讓人垂涎欲滴的美食啊。雖然在大城曼谷你就能夠一次囊括平價的海鮮小吃到餐廳的精緻料理，但是你一定要到泰國的小島去，例如知名的度假島嶼-普吉島，除了隨處可見的海鮮小攤為你準備的各式炭烤與快炒之外，還可以到位於島嶼南部的Rawai海灘去試試活海鮮，不僅味美，價格也很實在。

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阿瑪菲海岸，義大利

景色絕美的阿瑪菲海岸線，其悠閒又浪漫的小鎮特質，吸引了眾多富豪、名人前往度假，而既然靠海，鮮美的海鮮絕對是餐桌上最受歡迎的佳餚。在這裡品嚐到的海鮮少了粗曠，卻有著樸實的漁港料理滋味，從吸收了濃濃大海風味的義大利麵、層次豐富的燉飯，到美味的炭烤，道地義大利的料理方式搭配新鮮的食材，還有誰抗拒得了呢？

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北海道，日本

日本的海鮮料理講求忠於原味，而除了台灣旅客鍾愛的生魚片、海膽之外，螃蟹料理更是頂級的享受。來到北海道，你就可以享用到當地盛產的帝王蟹及毛蟹，這兩種在無污染環境中養殖出來的螃蟹，與松葉蟹並列為日本三大名蟹；不管是Q彈有勁帝王蟹蟹腳，或是鮮甜可口的毛蟹，你都可以選擇煮上一鍋濃郁的日式海鮮火鍋，或是燒烤、煮粥，都是讓人難忘的奢華美味啊。

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西雅圖，美國

西雅圖的派克市場(Pike Place Fish Market)何其有名，是許多旅客與饕客必訪的口袋名單。熱鬧的魚市文化、在漁夫拋擲下飛來飛去的漁獲以及各式各樣現捕上岸的海鮮，讓人興奮的同時也不禁食指大動；想當然爾，派克市場週遭海鮮餐廳林立，店家為了吸引客戶上門更是招式百出，除了窗外一望無際的海景，還有槌敲蟹殼的體驗，你一定要來試試。

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聖托里尼，希臘

既然來到希臘，在品嚐美食的同時當然也要來點浪漫的氣氛，還有哪裡能比位於藍色地中海的聖托里尼島更符合期待？聖托里尼的餐廳不乏各類海鮮的選擇，魚、蝦、蚌、蟹應有盡有，搭配地中海式的料理風味，簡單的烤魚來上幾滴萊姆，或是火烤到彈牙的魷魚或章魚襯著滑順的橄欖油與香料，樣樣都美味，再加上藍白色的建築與無敵海景，夫復何求？

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雪梨，澳洲

擁有超長海岸線的澳洲，海鮮料理遠近馳名，澳洲各省也會依其漁獲產季來舉辦各式各樣的海鮮節慶，例如每年4月在新南威爾斯Narooma舉辦的生蠔節，或是11月在Ballina舉辦的大蝦節，讓世界各地的饕客不遠千里而來，只為品嚐一盤新鮮的海底珍饈。台灣旅客最常造訪，也是多元文化大熔爐的雪梨，絕對是一個吃海鮮的絕佳去處，無論是生蠔或是龍蝦，雪梨的餐廳總能端出讓人驚豔的料理，快親自來嚐嚐吧。

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巴塞隆納，西班牙

西班牙超有名的海鮮燉飯(Paella)，相信大家都不陌生，滿滿的海鮮與加了番紅花的濃郁燉飯，總讓人回味無窮；但是西班牙的海鮮可不只如此，位於海灣的巴塞隆納，不僅藝術與文化兼具，更是海鮮料理的佼佼者，活跳跳的鮮蝦、鮮美的淡菜與深海魚類，在大廚的熱情烹煮下，配上一杯Sangria水果酒，真是超幸福的享受。

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看了這麼多的海鮮介紹，是不是讓人口水直流？趕快計劃旅程吧！

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推薦閱讀：蘇梅島旅遊全攻略：實用訊息+交通+必逛+必吃+必買

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