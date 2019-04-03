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快訊／必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

全球6大必玩海島 準備瘋狂一夏！

2019-04-03 10:00Skyscanner

炎熱的夏天說到就到，碧藍的天空、純淨的海水、柔軟的沙灘以及涼爽的海風正在跟你Say Hello！趕快準備好行裝，遠離城市的喧囂，與Skyscanner一起到溫暖細滑的棉沙上漫步，在隨風搖曳的椰樹下乘涼，躲進清涼的大海中嬉戲。全球6大必玩海島不容錯過，讓我們一起瘋狂一夏吧！

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塔希提（Tahiti）

推薦理由：透明的海水+舒適的飯店+豪華的水屋

塔希提是南太平洋上的玻里尼西亞群島118個島中的最大之島，總面積約1000平方公里，從空中鳥瞰形狀似魚尾狀。島上陽光明媚，氣候宜人，山清水秀，綠草如茵，四處都是成林的棕櫚樹、椰子樹、芒果樹、麵包樹、鱷梨樹，呈現出一派綺麗的熱帶風光，被譽為「世界樂園」。這裡生物品種的豐富程度都是世界頂級，而且非常漂亮。光是島上的景色已經足以讓人尖叫，還有眾多熱帶水果讓人直流口水。島上多海濱浴場，海灘優良，適合游泳、泛舟和曬沐光浴。夏季，與愛人一起在這熱帶天堂渡假，可以浪漫的，也可以是瘋狂，總之會是非常難忘的！

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庫克群島（Cook Islands）

推薦理由：美麗的海景+天然的沙洲+純淨的海水

庫克群島位於南太平洋上，是由15個島嶼組成的島群。雖然土地面積狹小，但是由庫克群島周圍所構成的經濟海域範圍，卻多達兩百萬平方公里，漁業資源對該群島的經濟占有非常高比例的重要性。整體經濟以旅遊業、種植業、漁業以及離岸金融業爲主，黑珍珠養殖也很有盛名。雖然飯店沒有帕皮提的豪華，但是這裡的瀉湖和沙洲都超級美，而且大部分地區還允許遊客釣魚、捉螃蟹，光是艾圖塔基的蜜月島和大腳島的景色，都美的讓人窒息！想象一下炎熱的夏季，一家人在這裡喝著椰子，安靜的釣著魚，瘋狂的捉螃蟹的場面，有沒有很期待？

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斐濟島（Fiji）

推薦理由：彩色的大海+斑斕的海魚+潔白的沙灘

斐濟島位於南太平洋中心，在赤道與南回歸線之間，由333個島嶼組成，其中106個島有人居住，大部分是珊瑚礁環繞的火山島。它是世界著名的度假勝地、旅遊天堂，被譽爲「全球十大蜜月旅遊勝地之一」以及「全球十大美女海灘之一」。這裡大海是彩色的，因爲無數奇形怪狀、色彩斑斓的海魚在水裡暢遊，將大海攪得五彩缤紛，仿佛是魚兒們的天堂。遊客在斐濟渡假時，可以裝束隨意，扛著整箱的啤酒和帳篷，在潔白的沙灘上盡情欣賞落日余晖，過著神仙一樣的生活。

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馬爾地夫（Maldives）

推薦理由：美麗的珊瑚島+全世界最大的海底餐廳+特色的海上別墅

馬爾地夫位於南亞，是印度洋上的一個島國，也是世界上最大的珊瑚島國，其中包括大大小小26個環礁，由1190個珊瑚島組成。其中有100多個珊瑚島上修建了渡假村，美妙的海景和舒服的沙灘，一島一飯店都是馬爾地夫旅遊渡假的特色。在這裡可以享受水上SPA，品嘗全世界最大的海底餐廳，一遍用餐，一邊看魚，非常曼妙！還有眾多特色的海上別墅，打開門窗就是美麗的海景，躺在露台上吹吹海風，看盡潮起潮落，欣賞旭日東升，夕陽西下，享受海天一線的美好感覺！

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模里西斯（Mauritius）

推薦理由：稀有的野生動物+瘋狂的極限運動+綺麗的自然風光

模里西斯位於印度洋西南方，四周被珊瑚礁環繞著，色彩斑斕的熱帶海洋生物也是這裡的成員，是全球空氣質量最好的國家之一。海景、叢林、野生動物、極限運動、人文、美食應有盡有。除了綺麗的自然風光，這裡也是動物的天堂，可以見到百種鳥類，30種稀有動物以及16種瀕臨滅絕的生物。這顆印度洋上的明珠，有著看似如非洲般熱烈的奔放與瘋狂，水上滑翔、空中跳傘，你永遠無法體會到真實的模里西斯。

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塞席爾（Seychelles）

推薦理由：美景+美食+美人

塞席爾是坐落在東部非洲印度洋上的一個群島國家，由115個大小島嶼組成，與馬爾地夫、模里西斯共同被列為印度洋上的三大明珠。這裡大部分地區都是自然保護區，因為絕美的自然風光和藍到失真的大海，吸引了無數遊人前來渡假。同時也滿足了每一個人對海的終極幻想，一天中顏色隨著光線變化而呈現出不同的氣質，既有大氣之美，又有溫婉之韻。美景、美食、美人，還有仿佛從童話世界中走出的動物們，驚艷了時光。當你去了之後，一定會愛上這個地方，藍天、碧海、陽光、沙灘、海風、椰樹，還有更多美到極致的驚喜，讓你盡情免費享受！

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碧藍的天空、柔軟的沙灘、廣闊的大海，吹著海風、看著海景、嘗著海鮮，這是一個多麼令人期待與嚮往的夏天！

推薦閱讀：https://www.skyscanner.com.tw/news/6-summer-resort-in-taiwan-201704

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印度馬爾地夫非洲

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