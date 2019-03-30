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馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

「旅行的夢魘」不斷相遇後離別　靜等覆蓋的美好回憶

2019-03-30 21:00背包客棧

【作者:HEYCAI】

住在星國的時候，被閱讀過的早報被丟在餐桌上，瞥見上面那格小小的專欄文章「旅行的夢魘」，旅行怎麼會是一場夢魘呢?長期以來，旅行或多或少的被膨脹了，人們賦予旅行的意義越來越大、越來越沉重，他們將理想寄託給遠方，並用所有的力氣去抵達，期待花了五年、十年都改變不了的生活能透過50天、100天的旅行找到一線生機。

年輕的時候透過旅行尋找所謂未來的方向、工作後透過旅行找回自己原來的模樣、中老年的旅行可以一圓年輕時沒有完成的所有嚮往。

於是旅行成為了理想的集大成，成為被無限推崇的成長方式，我也不否認，生命是經過很多追尋和抵達構成的，大部分的我們都很認真的想成為一個很好的大人。

圖／背包客棧
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「回來以後，你將發現你回到了自己的時空，你把所有遇見的人和美好的回憶都留在那裡了，不可否認的是，這些人都會成為弱連結，會漸漸地失去聯絡，一直到你開始要認真回想，才想得起他們的名字，你愛上的所有事情，都成了旅行的夢魘。」

—旅行的夢魘

圖／背包客棧
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經過好多年我才明白他說的夢魘真正的意思，每個你深愛過的地方和人們都會變成你的影子，在你的身上可以看見那些人帶給你的影響，你會在便利商店買冰淇淋的時候想起羅馬城那家每天都在排隊的Gelato，最喜歡的口味是開心果，顆粒很多的那種；搭客運喜歡坐在靠窗的位置，你記得那個夏天公路旅行的漫長，車上的冷氣也許是故障了，你忍下了那種悶熱難耐，向日葵田在你眼前漫山遍野，好久都捨不得閉上雙眼；躺在一個人的床上時，想起當時沙發衝浪認識的朋友，在身邊睡著的呼吸聲，好似整個小宇宙就在房間內，一切都是這樣的奧妙且細膩、無法觸摸到的感覺。

有時候我想起羅馬尼亞那片特蘭尼西亞荒原的樣子，陽光斜射進車廂，鐵路一旁的平原上有一捆捆甘草，你的金色頭髮曾經在夏天閃耀。

旅行的時候很容易記得所有的細節、打開所有半遮掩的感官，察覺每個在身邊笑得燦爛的人和火車緩慢行經的大平原，都不那麼簡單。

圖／背包客棧
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我以為我花了好多時間去創造一段記憶，後來發現是記憶創造了我。

一月底的時候在關西認識了H，這個冬天寒冷難耐，冷風會鑽進每個毛細孔，忍不住顫抖，從車站走回家的路上會經過長長的暗巷，我們在便利商店買了一些零食準備回家之後都不再出門了。

圖／背包客棧
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桌上擺了起司條、烏龍茶和咬不斷的魷魚腳，我們將雙腳放在暖桌下，野原新之助家那種，H要我在吃完的糖果盒背面寫下自己的名字，這樣就能留下來當紀念品，但我想他會丟掉的，好像丟掉失聯朋友的手寫卡片那樣，因為想不起先前的情感連結是什麼，不得不說人類是健忘的，感動會被下一個感動取代，記憶也能被下一段記憶覆蓋。

圖／背包客棧
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「欸，你知道為什麼我很喜歡台灣人嗎?因為在台灣，人跟人之間的距離感覺很近。」H側躺著把話說完，我笑了一下，沒有回應她。

一直到回來了好一段時間，我還是經常回想那天晚上的細節，大阪郊區的月租學生套房裡，房間走廊很窄，只要一起走就會靠得太近，從台灣帶來的黑色風衣檔不住風，還好買了一條便宜的格紋圍巾，我在你蓋上棉被時偷偷打了你的臉，像我平常會對朋友做的事情一樣。...

原文出處：旅行是不是，也成了你的夢魘?

延伸閱讀：記得將冬季，留在四萬十川。

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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