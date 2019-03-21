親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

空服員喝到斷片脫序執勤 長榮：酒測已達免職門檻

MLB／確定了！東京成告別戰 鈴木一朗賽後宣布退休

春遊補助方案4月開跑 台東、南投補助再加碼懶人包

2019-03-21 17:10聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

交通部觀光局從4月開始推出國內春季旅遊補助，每人可享有500元補助方案，自消息宣布後，有不少縣市陸續推出「補助再加碼」像是台東縣觀光協會公布指定飯店續住一晚再補助500元，指定飯店還有台鐵來回車票免費。南投縣則是平日住宿指定飯店，最高可拿到2,75元回饋。

台東有不少旅宿祭出加碼補助，其中，池上日暉國際度假村推出三天兩夜專案，補助房客台...
台東有不少旅宿祭出加碼補助，其中，池上日暉國際度假村推出三天兩夜專案，補助房客台鐵來回車票。圖／摘自池上日暉國際度假村官網
分享

1.台東

搶搭交通部觀光局推出的春遊方案，不少縣市政府也加碼「撩下去」，希望能藉此吸引觀光客前來旅遊。其中，台東縣觀光協會宣布，只要4月1日到5月31日春遊期間，在同一旅宿連續住上2晚以上，不分年齡，平日第一晚每間房享有觀光局補助500元，第二晚以上則是由業者補助500元，可直接折抵房價，或是享有該旅宿飯店的等值商品。

此次活動適用旅宿業者包含鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。

其中，池上日暉國際度假村推出台鐵假期三天兩夜專案，補助房客來回火車票全額費用。地景澤行館推出平日三天兩夜4,740元起專案。綠島樂達統祥民宿續住第二晚雙人房，加碼送半遊艇乘遊券2張。戀戀火燒島民宿續住第二晚送搭乘玻璃船，可供1位搭乘。

南投針對春遊專案推出加碼補助。 圖／聯合報系資料照片
南投針對春遊專案推出加碼補助。 圖／聯合報系資料照片
分享

2.南投

南投縣政府加碼補助針對平日住宿南投縣指定合作業者，第一波回饋從4月1日起，平日投宿指定旅宿，除了交通部觀光局補助的500元外，前1,000組可獲贈暢遊版南投好玩卡，價值1,250元，可一卡暢遊清淨高空觀景步道、小瑞士花園等景點，並享受日月潭纜車來回票、日月潭遊湖一日無限搭乘等7大景點優惠。

第二波回饋從4月11日起，每房補助住宿500元，縣政府再加碼送500元電子消費券，可用在南投縣內交通、樂園、景點、觀光工廠等消費，限量1萬份。另若到集集鎮住宿，還有二次補助優惠，單人最高有機會獲得2,750元回饋。

觀光工廠酒店溫泉民宿台鐵
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

睽違2年！帛琉水母湖重開放 看「黃金水母漂浮模樣看起來超療癒！

2019-03-20 17:40

打造你的夢想清單！挑戰實現這10個新旅行目標吧

2019-03-20 11:07

孤獨星球2019全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-03-18 09:01

盤點世界各國８個超有趣「交通工具」

2019-03-11 09:00

看威尼斯面具嘉年華搭限定甜點 福里安花神首推咖啡買1送1

2019-03-07 14:23

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

環遊世界中「最難造訪」國家排行 TOP.4

2019-03-04 09:00

畢旅喬不攏？推薦給你８大熱門畢業旅行國家！

2019-03-01 10:04

最強賞櫻懶人包！16處「亞洲櫻花季」搶先看，賞櫻不只有日本..

2019-02-28 11:00

亞洲特色教堂！ 感受各國文化與宗教融合之美

2019-02-26 08:01

懶人旅遊正夯！出國最煩排行程、找住宿　網友首選「這玩法」被推爆

2019-02-21 20:00

全球最美10大花海！人生必去旅行地　一望無際的美景

2019-02-20 09:00

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 18:59

出國入境不用人擠人！台灣可自動通關的國家大盤點

2019-02-13 10:02

國外租車指南！ 7個租車前必知的小技巧

2019-02-08 11:00

哪國最值錢？世界各國貨幣匯率比較

2019-02-06 12:00

IG必追蹤！五個不可不知的Instagram旅遊帳號

2019-02-04 12:00

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 11:20

小偷花招多！出國旅遊防偷防搶的心得分享

2019-01-24 21:00

日韓滑雪場推薦！特色美景：世界自然遺產樹冰＆太白山脈

2019-01-20 22:00

全球10大超好玩「主題樂園」　連大人都難以抗拒！

2019-01-18 11:17

敢不敢挑戰「世界５大跳傘景點」大聲尖叫釋放壓力

2019-01-16 12:00

美景無限！盤點世界８大最美單車旅遊路線

2019-01-11 08:48

省2千！泰國落地簽免費「延長至4月」 潑水節也適用

2019-01-09 01:24

盤點世界７大神奇現象　驚歎大自然的魔術

2019-01-07 09:00

品味奢華旅遊／馬爾地夫當水行俠 東格陵蘭賞海豹鯨魚

2019-01-04 22:09

新年假期　最適合「家族旅遊」的10個景點！

2019-01-04 10:03

走跳世界／2019年出國玩 這些新制要打包

2019-01-03 12:00

自助旅遊！第一次開RV露營車旅行前你要知道的事

2019-01-01 21:00

助人利己！ 7個一舉兩得的海外志工旅程

2018-12-31 09:00

沉浸深海夢中！世界８大海底飯店　豪華的玻璃房與無敵景緻

2018-12-28 09:00

我的世界登山健行故事　為期319天的中南美洲之行

2018-12-26 21:00

2019旅遊新制懶人包 去這3個國家玩要注意！

2018-12-25 16:56

2019自助旅行必備App　吃住玩樂行輕鬆搞定！

2018-12-24 09:00

櫥窗秀、耶誕蛋糕 宇宙群星耶誕燈光秀

2018-12-22 09:58

Airbnb調查報告：台灣躍升全球19大熱門旅遊地

2018-12-20 17:50

【入境急救包】入境出問題？原因與因應措施總整理！

2018-12-15 16:30

醉美異國夜 體驗四大熱門旅遊城市夜生活！

2018-12-13 17:24

菜鳥滑雪必知！高人指點日韓滑雪訣竅

2018-12-12 20:00
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 11:40

140萬張0元機票快搶！越捷航空推出限時優惠 越南國內航線從南到北走透透

2019-03-20 16:26

澳門含稅最低3千有找！台灣虎航推春季旅展優惠 現場買有機會再打9折送成交禮

2019-03-19 14:38

星宇最快11至12月售票 2020年1月開航

2019-03-19 17:41

一打卡、LINE秒響 出國旅遊遇「這要求」白眼翻到背後

2019-03-20 11:02

菲律賓最新玩法！ 內行人才知道的「馬尼拉」旅遊全攻略

2019-03-18 21:05

睽違2年！帛琉水母湖重開放 看「黃金水母漂浮模樣看起來超療癒！

2019-03-20 17:40

暢玩泰國潑水節 這些禁忌不能犯

2019-03-20 12:01

打造你的夢想清單！挑戰實現這10個新旅行目標吧

2019-03-20 11:07

春遊補助方案4月開跑 台東、南投補助再加碼懶人包

2019-03-21 17:10

好好看看「香港」　是否又隨著時光遊走變了一些？

2019-03-20 17:00

滿是故事的牆面！走進智利「塗鴉藝術聖地」天堂谷

2019-03-19 21:30

商務艙首爾來回1.3萬元起 國泰推限時優惠到4/2為止

2019-03-21 14:26

城市裡的綠洲、三合一的越式風情「西貢動植物園」

2019-03-21 07:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top