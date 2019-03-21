春遊補助方案4月開跑 台東、南投補助再加碼懶人包

2019-03-21 17:10 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



交通部觀光局從4月開始推出國內春季旅遊補助，每人可享有500元補助方案，自消息宣布後，有不少縣市陸續推出「補助再加碼」像是台東縣觀光協會公布指定飯店續住一晚再補助500元，指定飯店還有台鐵來回車票免費。南投縣則是平日住宿指定飯店，最高可拿到2,75元回饋。

台東有不少旅宿祭出加碼補助，其中，池上日暉國際度假村推出三天兩夜專案，補助房客台鐵來回車票。圖／摘自池上日暉國際度假村官網 分享 facebook

1.台東

搶搭交通部觀光局推出的春遊方案，不少縣市政府也加碼「撩下去」，希望能藉此吸引觀光客前來旅遊。其中，台東縣觀光協會宣布，只要4月1日到5月31日春遊期間，在同一旅宿連續住上2晚以上，不分年齡，平日第一晚每間房享有觀光局補助500元，第二晚以上則是由業者補助500元，可直接折抵房價，或是享有該旅宿飯店的等值商品。

此次活動適用旅宿業者包含鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。

其中，池上日暉國際度假村推出台鐵假期三天兩夜專案，補助房客來回火車票全額費用。地景澤行館推出平日三天兩夜4,740元起專案。綠島樂達統祥民宿續住第二晚雙人房，加碼送半遊艇乘遊券2張。戀戀火燒島民宿續住第二晚送搭乘玻璃船，可供1位搭乘。

南投針對春遊專案推出加碼補助。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2.南投

南投縣政府加碼補助針對平日住宿南投縣指定合作業者，第一波回饋從4月1日起，平日投宿指定旅宿，除了交通部觀光局補助的500元外，前1,000組可獲贈暢遊版南投好玩卡，價值1,250元，可一卡暢遊清淨高空觀景步道、小瑞士花園等景點，並享受日月潭纜車來回票、日月潭遊湖一日無限搭乘等7大景點優惠。

第二波回饋從4月11日起，每房補助住宿500元，縣政府再加碼送500元電子消費券，可用在南投縣內交通、樂園、景點、觀光工廠等消費，限量1萬份。另若到集集鎮住宿，還有二次補助優惠，單人最高有機會獲得2,750元回饋。