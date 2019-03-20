睽違2年！帛琉水母湖重開放 看「黃金水母漂浮模樣看起來超療癒！

2019-03-20 17:28 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



雖然目前黃金水母數量已逐漸回升，但仍遠不及過去盛況。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

被稱為「上帝的水族箱」的帛琉，其海域有著相當豐富的海底生態，其中一個知名景點水母湖，湖裡頭的黃金水母可是全世界唯一的無毒水母，可以下湖浮潛與水母游泳，一進入水中的剎那間，有些像在外太空，看著水母漂浮的可愛模樣，實在是療癒，讓人只顧著看水母而忘了時間。

帛琉水母湖是當地相當知名景點，除了受到許多遊客喜愛外，「水母」也相當受到當地人重視，不只四處可看到販售水母玩偶或是水母磁鐵，甚至連遊客出關時候，海關所蓋上的章上，以水母為圖案，就可知道其重要程度。

帛琉水母湖過去最盛時期，湖中有上百萬隻黃金水母，只要一下水就能看到滿滿的水母圍繞在身邊。曾有近18年前有來過帛琉水母湖的遊客回憶起當初盛況，笑說當時一下水就覺得很擠，身體都不知道該如何擺動。

水母湖中的黃金水母在水中漂浮模樣相當可愛。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

不過，近年來受到地球氣候暖化影響，脆弱的水母在每升高一度的水溫中，死亡率也大幅提升，最嚴重是2016年，嚴重的旱災更使得水母湖中幾乎不見水母。此外，遊客下湖使用對海底生物有害的防曬乳也是一大原因。種種因素衝擊當地生態，因此水母湖曾封閉一段時間。

但是此情況在去年底有些轉圜，有學者再次進行調查，現在大約有60多萬隻水母在湖中，雖然比起鼎盛時期有數百萬隻水母少上許多，但長期來說是好現象，若是天氣持續維持正常狀態，水母數字自然會再向上攀升。雖然現在進到湖裡面，沒有辦法見到被黃金水母僅僅包圍的情景，但仍可看到許多黃金水母在湖中漂浮，時而往湖底去，時而往湖面上游，當陽光光線進入湖中，可見到黃金水母似乎閃閃發光般，實在是相當療癒的體驗。

帛琉許多地方可見販售水母娃娃。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

不過，為了能讓水母湖中的黃金水母有更友善的生活環境，只要進入水母湖的遊客，都會被要求先用清水清洗身體，以避免身上帶入其他地方的小碎石或是碎片，鞋子上的沙也會被要求先擦乾淨。此外，若是愛美的女性想到水母湖浮潛，建議可穿著水母衣，就能全身防曬，避免塗抹防曬乳，讓黃金水母能夠不被防曬乳影響。

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