與海龜一起漫潛! 馬來西亞潛水聖地「馬布島」

2019-03-20 12:33 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 /台北報導



位於馬來西亞東邊的沙巴，擁有1,440公里長的海岸線，造就了無數潔白的沙灘以及海水澄澈的美麗海島，近年來已是熱門的熱帶度假勝地，也是潛水的世外桃源。位於沙巴州仙本那（Semporna）岸外的馬布島（Mabul Island）就是世界上最好的「漫潛」地點之一，在海平面下，親身感受豐富海底生態所帶來的無限驚喜。

沙巴州仙本那（Semporna）岸外的馬布島。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

馬布島是一座橢圓形小島，四周圍繞著沙灘，除了能夠進行浮潛、水肺潛水和夜間潛水以外，馬布島身為微型海洋生物大本營，進行能見度有限的漫潛（muck-diving），觀賞形形色色的小生物，如蝦、海龜和章魚等等，是海洋生物攝影師夢寐以求的拍攝據點，也是首屈一指的漫潛天堂。

馬布島漫潛與海龜相遇。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

如果不想潛水，可以隨時將潛水裝備放在一旁，放鬆漫步在馬布島柔軟的沙灘上，或是椰子樹下享受愜意時光，一邊享受飲料，一邊欣賞日落。馬布島上有多個度假村提供住宿選擇，高腳木屋別墅建立在海上，可以盡情飽覽一望無際的翡翠色大海，感受心靈的祥和與寧靜，回歸到簡單生活。

馬布島度假村。圖／Mabul Resort提供 分享 facebook

循著對環境友善、尊重生物和保護生態理念，馬布島為實踐永續發展，尤其對海龜的繁殖與復育進行了多項努力，有機會一賭海龜的身影。到訪沙巴，不訪到馬布島一遊，可搭乘馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines Berhad）或亞洲航空（AirAsia）經過吉隆坡或亞庇飛往斗湖，再乘車前往仙本那，搭乘快艇約45分鐘抵達馬布島。