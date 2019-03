全球最受歡迎「10大博物館」出國必訪清單!

全世界的各個主要城市至少都會有一間非常棒的博物館,這些博物館承載了人類文化發展歷史、社會文明、科技進步、自然認知等一系列過程,集教育、歷史、文化為一體,可以讓我們很好的了解過去,展望未來。現在,Skyscanner要與大家分享全球最受歡迎的十大博物館,看看你去過那個?

羅浮宮(Musee du Louvre)

羅浮宮位於法國巴黎市中心的塞納河北岸,是巴黎的心臟。整體建築呈U形,占地面積爲24公頃,建築物占地面積爲4.8公頃,全長680米。是世界上最著名、最大的藝術寶庫之一。這座龐大的宮殿裡收藏了無數的藝術珍品,其中最著名三件作品有:「米洛的維納斯」,「勝利女神」和「蒙娜麗莎」。宮內共計500多間的大殿小廳被油畫、壁畫、天頂畫裝飾著,這些畫作均出自名家之手。

開放時間:9:00-18:00。

門票信息:12歐。

交通方式:搭乘地鐵1或7號線至Palais-Royal-musée du Louvre站。

位置:Louvre Museum, Paris, France.

艾爾米塔什博物館(Hermitage Museum)

艾爾米塔什博物館,是俄羅斯聖彼得堡著名的博物館,也是世界上最大最古老的博物館之一。包括五座建築物:冬宮、艾爾米塔什、舊艾爾米塔什、艾爾米塔什劇院、新艾爾米塔什。分為八個部分:原始文化部、古希臘、羅馬部、東方民族文化部、俄羅斯文化史部、古錢幣部、西歐藝術部、從事導遊工作的科學教育部和作品修複部。8個部共有藏品270餘萬件,包括史前文化和埃及藝術收藏品以及大量義大利、西班牙、德國、英國、俄國、比利時、荷蘭和法國的油畫及雕刻。

開放時間:10:30-18:00。

門票信息:600盧布。

交通方式:搭乘7、10、24、191路公交或1、7、10、11路無軌電車。

位置:2, Palace Square, St Petersburg.

大英博物館(British Museum)

大英博物館位於倫敦新牛津大街北面的大羅素廣場,是一座規模龐大的古羅馬柱式建築,十分壯觀。博物館是世界上歷史最悠久、規模最宏偉的綜合性博物館。館內收藏了世界各地的衆多文物和圖書珍品,目前擁有800多萬件藏品。由於空間的限制,還有大批藏品未能公開。展出場館內一樓設有咖啡館,三樓設有餐廳,場館外的廣場上還有餐車。

開放時間:10:00-17:30。

門票信息:免費。

交通方式:搭乘地鐵至Tottenham Court Road或Holborn站。

位置:Great Russell Street,London WC1B 3DG.

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)

大都會藝術博物館建於1870年,位於美國紐約中央公園旁,共四層,館藏多達330萬件,包括埃及、希臘、羅馬、歐洲、亞洲等地的各類珍貴文物和藝術品,值得用一整天的時間細細參觀品味。埃及展廳位於一樓,最大的看點就是從埃及整體遷移過來的頓都神廟。雷曼收藏館位於一樓,是獨立的圓形展館,收藏了14-20世紀歐洲的繪畫和各類裝飾品,十分精美。歐洲繪畫展廳位於二樓,最受歡迎的是莫內和梵谷的真迹,來到這裡參觀一定要靜靜欣賞大師們的傑作。

開放時間:10:00-17:30。

門票信息:25美元。

交通方式:搭乘地鐵4/5/6線至86St站後向第五大道方向步行約10分鍾。

位置:1000 Fifth Avenue (at 82nd Street), New York, NY 10028.

芝加哥藝術館(Art Institute of Chicago)

芝加哥藝術館是世界三大美術館之一,聚集了40個世紀以來人類創造力的精粹。常展中的經典有愛德華•霍普的《夜遊者》、畢加索的《老吉他手》、喬治•修拉的《1884年大碗島的星期日》等。博物館正門入口處面臨密歇根南大街,外觀呈維多利亞風格。共分10個展館,收藏了30萬件以上的展品。有歐美和東方的雕刻、繪畫、版畫、素描、裝飾藝術品,還有攝影以及非洲藝術品和前哥倫布時期的美洲藝術品。

開放時間:10:30-17:00。

門票信息:25美元。

交通方式:搭乘3、4、26、143、145、147、148、J14路公車在Michigan&Jackson站下車。

位置:111 South Michigan Avenue, Chicago.

森肯伯格自然博物館(Naturmuseum Senckenberg)

森肯伯格自然博物館位於法蘭克福市,是德國最大的自然博物館,也是世界上最著名的自然博物館之一。博物館從世界各地收集的動植物標本、古生物化石標本和礦物岩石標本有數百萬件,許多館藏都是稀世之寶。其中的古生物展品非常豐富,包括各種古魚類、恐龍、始祖鳥和哺乳動物等各種門類,完美的向人們展示了40億年以來地球的變遷和各種生命形態的演化。

開放時間:9:00-17:00。

門票信息:8歐元。

交通方式:從地鐵站Bockenheimer Warte步行3分鍾即達。

位置:Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt am Main, Deutschland.

盔甲博物館(Styrian Armory)

盔甲博物館位於奧地利格拉茨市,是全球規模最大的盔甲和冷兵器博物館。館內第一層主要是存放各式輕重火器、一些步兵用的黑色鐵製胸甲、輕騎兵用的甲胄和大量的各式火槍,包括了火繩槍、燧發槍、輪發發火機槍等。第二層和第三層存放步兵、輕騎兵和重裝騎兵的甲胄。甲胄主要是由胸甲、頭盔、葉片甲、金甲、臉甲和頸甲組成。第四層主要是存放冷兵器,除了其中一部分冷兵器是來自歷次戰役中土耳軍遺留在戰場上的戰利品外,其余均是奧地利産的冷兵器,軍事愛好者們一定不要錯過!

開放時間:10:00-17:00。

門票信息:參考官方網路。

交通方式:從地鐵站Bockenheimer Warte步行3分鍾即達。

位置:Herrengasse 16, 8010 Graz, Austria.

普拉多博物館(SMuseo del Prado)

普拉多博物館位於西班牙馬德里,是世界頂尖博物館之一。這裡收藏了西班牙全境最全的大師級繪畫作品,如委拉斯蓋茲(Velázquez)、戈雅(Goya)、提香(Tiziano Vecellio)、拉斐爾(Raffaello)、波提切利(Botticelli)、魯本斯(Rubens)等。博物館正立面由希臘式的白色圓柱支撐,外牆紅白相間,正門外放有提筆沈思的委拉斯凱茲的青銅雕像,正對著普拉多大道。

開放時間:10:00-20:00。

門票信息:15歐。

交通方式:搭乘地鐵1號線至Atocha站下車後,向北步行約10分鍾可到。

位置:Calle Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid.

荷蘭國立博物館(Rijksmuseum)

荷蘭國立博物館位於首都阿姆斯特丹博物館廣場,是荷蘭最大的博物館。館內收藏了大量著名藝術珍品,包括倫勃朗、弗美爾、弗蘭斯•哈爾斯等巨匠的傑作。其中最經典畫作是二樓展廳中倫勃朗名畫《夜巡》。博物館正門前的廣場上有「I amsterdam」字母雕塑,吸引了無數遊人在這裡拍照留念。翻新後的博物館中庭大廳十分別致,拱形屋頂用玻璃製成,地面用葡萄牙石製地磚鋪成,自然光透過整個大廳寬敞明亮,大廳正中懸挂著一棵由彩燈裝飾的聖誕樹,十分獨特。

開放時間:9:00-17:00。

門票信息:17.5歐。

交通方式:搭乘2路或5路有軌電車至Rijksmuseum站,步行即可。

位置:Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, The Netherlands.

國家人類學博物館(Museo de Antropologia)

國家人類學博物館位於墨西哥城的查普爾特佩克公園內,是人類學專門性博物館。館內展示著墨西哥的印第安文明、阿茲特克文明和瑪雅文明。館內分兩層,底層有12個大廳,集中展出考古出土的27000多件文物,包括彩繪人像鍋、彩繪陶鍋、美洲虎翁、玉米神像香爐、笑面人像、人面紋香爐、雨神像甕等。第二層的展廳在位置上基本與一樓對應,通過服飾、樂器、武器、宗教器皿和生活用具等多種文物詳細的說明了墨西哥各民族的文化、藝術、宗教和生活方式等情況。博物館中央大廳巨大的傘狀石柱噴泉非常特別,曾出現在很多墨西哥城的明信片上。

開放時間:9:00-19:00。

門票信息:51比索。

交通方式:搭乘地鐵7號線至Auditorio站下車。

位置:Avenida Paseo de la Reforma/Chapultepec Polanco, Mexico City 11560, Mexico.

這10間博物館你最喜歡哪個?不如親臨去感受吧!

