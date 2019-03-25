跑起來！ 2019年必去的「8大馬拉松比賽」

越來越多人喜歡上慢跑這項運動了，除了跑後揮汗的快感與強健體魄外，也能在跑步的過程中好好沉澱思緒，享受一個人的空間；但若能跟一群同好一起在不同的國家、相異於台灣景色及人文風情中好好地跑上一段，應該是很快意人心的事吧！以下8個馬拉松賽事，讓你不僅能跑步交朋友，更能安排一趟別具意義的旅程，何樂而不為呢？現在快來看看Skyscanner為你整理的世界馬拉松賽事，在新的一年為自己安排不一樣的挑戰吧！

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不丹國際馬拉松，不丹

到全世界最快樂的國家去跑馬拉松？當然要去體驗看看啊！不丹這個遺世獨立的國家，不僅擁有豐富的歷史與文化，高山的景色與溫暖的人民更是你在這場賽事中額外獲得的最佳獎勵。這場特別的馬拉松賽參加的人數不多，而且是在高山上舉行，氣候較為寒冷，不過該有的補給及設備還是有，只要你體力夠，一定要讓自己來挑戰一次。

比賽日期：2019年3月2日

參加費用：國際參賽者-全馬：$175美金(約台幣$5,350元)，半馬：$125美金(約台幣$3,820元)

活動官網：Bhutan International Marathon

注意事項：到不丹參賽及旅遊都必須透過旅行社安排，無法自由行哦

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慶州櫻花馬拉松大會，韓國

春天到韓國路跑賞櫻花，真是再幸福不過的事！這場馬拉松賽事的舉辦地點就在歷史悠久的釜山慶州，不僅有兩座古蹟名列世界遺產，別具特色的古都風貌再結合優雅的櫻花樹，讓你在跑馬拉松時心曠神怡，沿途還有韓國的傳統舞蹈表演為你加油打氣，是不是很棒呢？

比賽日期：2019年4月6日

參加費用：全馬/半馬：30,000韓元(約台幣$817元)，5公里：20,000韓元(約台幣$545元)

活動官網：慶州櫻花馬拉松

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富士山山中湖馬拉松大賽，日本

初夏時節在日本一邊沿著湖畔路跑，一邊欣賞富士山的景致，無論是不是參加比賽，都是一場無與倫比的旅行盛宴。此馬拉松的路線主要是繞著位於山梨縣的山中湖一圈(13.6K)，沿途的路面較平坦且坡度不大，對於馬拉松新手來說，是一個不錯的開始，若是體力許可也能挑戰半馬哦。

比賽日期：2019年5月25 日

參加費用：5,000日圓(約台幣$1,377元)

活動官網：山中湖馬拉松

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慕尼黑馬拉松大賽，德國

每年在慕尼黑舉辦的馬拉松賽事，雖不若柏林馬拉松來得盛大，但是還是有許多愛好路跑的選手遠從世界各地來參加，因為除了可以飽覽城市風光的馬拉松之外，還有熱鬧的慕尼黑啤酒節等著你一同狂歡，飛一趟德國就能滿足兩個精彩的旅程，2019年千萬別錯過了。

比賽日期：2019年10月13日

參加費用：全馬：78歐元起(約台幣$2,728元)，半馬：49歐元起(約台幣$1,715元)，視報名日期而定

活動官網：慕尼黑馬拉松

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伊斯坦堡馬拉松，土耳其

想要一次從亞洲跑到歐洲？這麼酷的路線只有參加伊斯坦堡馬拉松才做得到！此場賽事從伊斯坦堡的亞洲區為起點，穿過博斯普魯斯海峽大橋後抵達歐洲區，沿途更將聖索菲亞大教堂和藍色清真寺等世紀建築盡收眼底，讓這場數萬人參加的盛會，絕對是你遠難忘懷的美好記憶。

比賽日期：2019年11月(實際日期未定)

參加費用：80土耳其里拉(約台幣$462元)

活動官網：伊斯坦堡馬拉松

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皇后鎮馬拉松，紐西蘭

以自然景觀聞名於世的皇后鎮，湖光山色美不勝收，而規劃的馬拉松路線不但讓你從穿過鬱鬱蔥蔥的山間小徑、質樸的城鎮以及宛若仙境般的瓦卡提普湖畔，更有壯麗的南阿爾卑斯雪山全程與你相伴，一趟跑完不但拋開世俗煩憂，更能帶回滿滿的收穫喔。

比賽日期：2019年11月16 日

參加費用：全馬：145紐西蘭幣 (約台幣$2,971元)，半馬：95紐西蘭幣 (約台幣$1,947元)

活動官網：皇后鎮馬拉松

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雅典馬拉松，希臘

馬拉松的起源就是在希臘，在這裡參賽別有一番意義，所以有許多跑者將雅典馬拉松當作一生必參加的朝聖賽事；而雅典這座既浪漫又古典的城市也不會讓你失望，雄偉的古羅馬遺跡與地中海美食料理，都是你參賽之外的最佳犒賞，建議你帶著伴侶一起來，因為這麼完美的體驗只有一個人感受太可惜。

比賽日期：2019年11月 (比賽日期未定)

參加費用：全馬：100歐元 (約台幣$3,497元)

活動官網：雅典馬拉松

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檀香山馬拉松，夏威夷

檀香山馬拉松又稱為「火奴魯魯馬拉松」，是唯一一場沒有人數及時間限制的賽事，讓跑者以自己的方式完賽，十分特別，連知名作家村上村樹也對於在夏威夷參賽的經驗難以忘懷。這場馬拉松賽在天未亮時就開始，跑者可以欣賞到震撼人心的日出，以及沿途椰影搖曳的海島天堂風光，你還在等什麼？

比賽日期：2019年12月8 日

參加費用：全馬：235美元 (約台幣$7,175元)，10公里：60美元(約台幣$1,832元)

活動官網：檀香山馬拉松

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參加馬拉松的準備事項

路程：不管是參加哪一場比賽，還是要以自己的體能狀況來安排，一般所謂的全馬(全程馬拉松)約為42公里，而半馬(半程馬拉松)則約為21公里長，部分比賽也有10公里、5公里的賽程，要挑戰，也不要讓身體受傷囉。

跑鞋：參賽時會面臨各種路況，所以一定要選擇一雙適合自己腳型，且包覆性、保護性及避震效果都足夠的跑鞋，不但能夠讓自己跑起來更順暢，更重要的是不容易受傷；建議不要穿新鞋去參賽，因為雙腳還未適應且新鞋通常會比較硬，可以先穿一陣子再決定是否穿去比賽，要不然還是以平日路跑穿的鞋子最適合。

服裝：先了解當地的氣候狀況再進行準備，無論長、短袖或褲子，都要盡量選擇排汗透氣的款式，即便大量流汗也不至於因此感覺冷，而褲子要盡量舒適，與肌膚的摩擦越少越好，面對長跑才能無後顧之憂。

飲食：賽前一天要盡量少油、少量，避免食用會刺激腸胃的食物，尤其在國外美食當前，又是平日不常吃的料理，若在前一天吃太多造成不適，可是會影響隔天的比賽哦。比賽當天則一定要吃早餐讓自己有足夠的體力，份量要控制且盡量在賽前2-2.5小時食用完畢。

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看完這麼多的世界馬拉松賽事，你想要挑戰哪一場呢？

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