孤獨星球2019全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

背包客們出國必備的旅遊指南「Lonely Planet孤獨星球」，每年都會評選出全球最佳的旅行國度，無論是豐富的自然探索或濃厚的文化陶冶，樣樣都不缺，讓喜愛旅遊的你能挖掘出不同國家的樣貌，拓展更寬廣的視野。現在就跟著Skyscanner一起來瞧瞧有哪些國家雀屏中選，做為下一個旅遊目的地的靈感吧！

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斯里蘭卡(Sri Lanka)

有著「印度洋上的珍珠」美譽的斯里蘭卡，是一個充滿異國風情的島嶼，不僅有著綿延千里的迷人沙灘，二千年以上的深遠文化，更造就了每座城鎮獨特的歷史軌跡。聽到斯里蘭卡大家第一個想到的，應該就是聞名遐邇的錫蘭紅茶吧，位於中部山區的Nuwara Eliya茶園，不僅風景秀麗，園內更是茶香四溢，令人神清氣爽；而名列斯里蘭卡重要地標的獅子岩(Sigiriya)、優雅的古都康堤(Kandy) 、以及到大象保護區觀賞大象在河邊洗澡，都將是你永難忘懷的回憶。

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德國(Germany)

德國的旅遊方式真是多到不勝枚舉，不管你是想要到南部知名的羅曼蒂克大道自駕遊，造訪一座座美侖美奐的中古世紀城堡，或是到柏林參觀歷史遺跡以及前衛的設計風格博物館，更別忘了一年一度超熱鬧的慕尼黑啤酒節盛會，在在都能滿足你不同的旅遊需求。除了這些經典路線之外，宛若仙境般的國王湖、獨特海港風貌的漢堡以及可愛的童話小鎮布萊梅，也都是不容錯過的旅行好去處，當然，德式的豪邁美食更是你旅遊途中最佳的養分啊。

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辛巴威(Zimbabwe)

大部分的台灣旅客對辛巴威可能比較陌生，這個位處非洲南部的小國雖然在近幾年經濟蕭條，但仍然是許多旅客最愛的旅遊國家，因為壯觀又震撼人心的維多利亞瀑布就位於此地，加上佔地廣袤的國家公園，讓你一次就能飽覽非洲的遼闊風光。你可以選擇參加當地的狩獵旅行，追逐草原上的野生動物，或在津巴布韋國家公園內露營，於鳥叫蟲鳴中甦醒，膽量大一點的，不妨參加高空跳傘，將鬼斧神工般的維多利亞瀑布盡收眼底。

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巴拿馬(Panama)

有著連接大西洋及太平洋大運河的巴拿馬，是中美洲最南端的國家，也因為發達的航運而具有舉足輕重的地位。來到巴拿馬當然要好好享受加勒比海迷人的海島風情，不管你是想要參加浮潛來探索海底景色、在溫暖的陽光下曬曬日光浴配上一杯雞尾酒，或是來個有趣的跳島遊，都是悠閒又愜意的行程；另外，參觀巴拿馬運河這個舉世知名的工程奇蹟，將帶著你從地理課本來到現實世界，而現代感十足的巴拿馬城與老城區新舊交融的對比，更是令旅人們意猶未盡。

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吉爾吉斯(Kyrgyzstan)

神秘的吉爾吉斯就位於古絲綢之路上，不僅有著深厚的文化底蘊，更因為高山環繞，讓這個國家坐擁絕美的湖光山色。以最負盛名的伊塞克湖來說，就位於海拔1602公尺天山山脈的北側，是世界上第二大的高山湖泊，無論四季皆可見天山山脈於湖中的清澈倒影，靜謐而優美；若你喜好登山健行甚至滑雪，吉爾吉斯也絕對不會讓你失望哦。

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約旦(Jordan)

約旦這個中東國家在近幾年是旅遊的新興地，世界七大奇景之一的佩特拉古城就座落在約旦南方的沙漠地帶，粉紅色的奇岩峽谷與巨大的古城遺跡，連好萊塢賣座強片「變形金剛」，都選擇到這裡來取景拍攝；而獨一無二的死海，不但是難得一件的地貌景觀，亦是你放鬆身心，體驗死海泥護膚功效的絕佳地點。除了這兩大景點，安曼的博物館或是南部的健行路徑，也都是不錯的旅遊行程。

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印度尼西亞(Indonesia)

國土狹長的印尼，擁有眾多的島嶼與多元的生態環境，而其傳統的文化更讓印尼充滿華麗的色彩。別以為印尼只有峇里島好玩哦，印尼爪哇島中南部的日惹更是一座充滿歷史意義的古城，世界最大的佛教寺廟遺跡「婆羅浮屠」就位於日惹的山區，婆羅浮屠由許多佛像與浮雕裝飾而成，巨大的建築在翠綠的森林環繞下，顯得遺世獨立又淒美，你千萬別錯過了。

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白俄羅斯(Belarus)

有著「萬湖之國」美譽的白俄羅斯，位於烏克蘭、波蘭與俄羅斯之間，以豐富的自然景觀受到旅客們的青睞。在首都明斯克近郊，名列世界遺產的米爾城堡，獨特的城牆與塔樓就在清澈的河畔邊矗立著；比亞沃維耶扎原始森林更是歐洲唯一現存的原始森林，生態保護區內棲息著許多珍貴的動物，等著你親身去造訪。

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聖多美和普林西比(São Tomé & Príncipe)

就只有孤獨星球能夠將聖多美和普林西比這個位於西非的小島評選出線，很多旅客應該聽都沒聽過這個國家。由於位處西非幾內亞灣，島上風光明媚且舒適宜人，茂密的叢林、貝殼海灘、藍湖等景點，再搭配上當地盛產的咖啡、可可，讓你的旅程充滿熱帶的風情。

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貝里斯(Belize)

貝里斯雖然是個佔地面積不大的國家，但是豐沛的自然景觀與歷史文化，直讓人流連忘返。加勒比海岸在側，海內龐大的珊瑚礁群排名世界第2，而藍洞海洋保育公園更有著天堂般的景色，若這些還不能滿足你，卡拉科爾的馬雅文明遺址絕對能讓你好好探索。

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看了以上的國家介紹，是不是也燃起了你的旅遊魂？2019年就許自己一個完美的旅遊計畫，到「孤獨星球」所推薦的國家去玩吧！

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