打造你的夢想清單！挑戰實現這10個新旅行目標吧

每年新年的時候總會下定來年一系列的新年目標，不知道你在上一年有沒有努力去實現它們？還是只是說說了算？在2019不如就跟著Skyscanner來一點不一樣的新旅行目標吧！不再去一式一樣的行程，打破舊有的框框，挑戰自己，以行動實現新年新的旅行目標吧！

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1.去新的旅行地

中日韓和東南亞等短線旅遊地皆非常受台灣旅客的歡迎，但如果你已經曾去過這些旅遊地，在新一年就去一些你從未過的國家吧！巴黎、巴塞隆拿、布達佩斯、斯德哥爾摩、維也納、法蘭克福、阿姆斯特丹和布拉格這些歐洲國家各有各特色，有假期的話來一趟歐遊吧！

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2.享受旅程的一點一滴

航班延誤、錯過火車、行李不見、迷路、錯過景點開放時間、忘記了預約餐廳、買不到心目中的包包;這些都是旅途中時常會出現的狀況。如果太糾紛每一件不順利和不愉快的事情，受苦的只有自己。當然沒有人會想發生以上的問題，但若不幸遇上問題的話就一笑置之吧，旅程中的一點一滴都是回憶。用心感受，身邊發生開心的事情總比不愉快的多。想旅行玩得順利又充實，出發之前準備一份詳盡的旅行計劃就必不可少。

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3.學習一門新語言

想深入認識一個國家，就該學習該國的語言。語言對任何旅行者來說都是一個必備的武器，具備這個能力才能突破隔閡，自然地與另一個國家的人交談。大家可以根據自己的喜好學習一門新語言，愛韓星和愛看韓劇的朋友，韓語會是一個非常不錯的開始哦。

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4.拿一年空檔年

剛剛大學畢業還未找到工作？工作幾年遇到瓶頸想要改變一下？那如拿一年空檔年做你想做的事吧。不然再過幾年，到結婚生小孩的時間，就不會在有這樣的心思去做自己想做的事情了。背包旅行、打工度假、去第三世界當志工，這些都是一生人中難得的體驗。

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5.自駕遊

給人生安排一場難忘的自駕遊，無拘無束地開車旅行，成為你一輩子永難忘懷的回憶吧！現在自駕遊越來越受旅行者歡迎，因為你可以自己決定行程、決定去哪個地方、決定在哪個地方停留多長時間。而且自駕遊更是處處是風景，也許連在路邊也會發現驚喜。在旅途中也許能認識更多的新朋友，最重要的是不用住在旅行社統一安排的飯店裡，可以體驗不同類型的住宿。

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6.少拍一點照片

現在幾乎日日都手執一部智慧型手機，隨時都可以拍照。但有時候用我們的雙眼去看去感受，會比用屏幕看世界來得更享受。在日本看櫻花的時候不妨少拍一點照片吧，多用時間用心感受這美麗夢幻的環境，嗅嗅花香，讓自己能留下深刻的印象。

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7.抓緊機會

有些機會不抓緊就會白白錯過，也許在未來再也遇不上。不要讓自己留任何遺憾，在旅途中遇上難得的機會就要抓緊。放膽去做，在安全前提下什麼都可以試試，留下難忘的旅行回憶。

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8.搭乘不同的交通工具

出國去旅行大家第一時間想到的交通工具都是飛機，尤其是現在有越來越多的便宜機票，真是很難拒絕這個快速的交通工具。但是坐火車或郵輪可以給你一個與別不同的旅行體驗。到達旅遊目的地也該盡可以體驗不同種類的交通工具，例如是坐公共汽車、人力車、嘟嘟車、摩托車、馬車、小型貨車融入當地的生活。

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9.在自己的城市當一天的旅客

住在台北的你有沒有去過陽明山？我們的生活所在地總會有一些地方是自己沒有去過的，或是你每天經過卻沒有停下步伐去了解和參觀。在自己的城市當一天的旅客，用旅客的視角看自己的城市吧，你會發現原來身邊是有許多地方值得你欣賞和探索的。

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10.挑戰自己

看北極光、跳傘、去西藏朝聖、去土耳其坐熱氣球、在大堡礁潛水……這些獨特的旅遊體驗也許你在電視上、社交網站上也看過很多圖片和影片，可是不論影片多迫真也沒法真正體驗固中感受。人就活一次，在有限的生命裡盡情體驗各種人生經歷吧！！

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新年新希望！快來實現這10個新旅行目標吧！

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