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盤點世界各國８個超有趣「交通工具」

2019-03-11 09:00Skyscanner

你每天都是搭公車上班？還是擠捷運？有很多國家為了因應地理環境及氣候，連公共交通工具都發展出讓人意想不到的造型跟功能。Skyscanner特別網羅了幾個知名又有趣的交通工具，讓你大開眼界之餘，別忘了去親身體驗一下哦。

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水陸兩用巴士 Amfibus / 鹿特丹，荷蘭

走水路總是搭船？那你一定要到鹿特丹體驗一下搭乘水陸兩用巴士下水的刺激感；這個最新型的交通工具就是荷蘭「與水共生」的最佳寫照，不僅可以在陸地上載客，更能行駛於運河之中，縮短交通時程。距離阿姆斯特丹約一小時車程的鹿特丹，是荷蘭的第二大城，更是歐洲最大的港口，現在正以新興藝術之都的姿態吸引著各地的遊客前往旅遊，知名的方塊屋、飛碟車站等都是非常受歡迎的景點，而搭乘水陸兩用巴士來飽覽鹿特丹美景，應該別有一番風情。

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懸軌纜車 Suspension Railway / 烏波塔爾，德國

烏波塔爾詩人Else Lasker-Schüler形容懸軌纜車宛若「金屬巨龍」，其自1901年開始運行起，便成了烏波塔爾不可或缺的城市交通工具，每天乘載著8萬5千名左右的乘客，在Werther Brücke到Kluse車站之間的空中穿梭往來。坐落於烏波河畔(River Wupper)的烏波塔爾，是一座綠意盎然的山城，除了懸軌纜車之外，歌劇與戲劇表演也十分知名哦。

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纜車Cable Car / 舊金山，美國

舊金山的纜車，是現今僅存以人工手動操作的纜車系統，在舊金山起伏的城市景觀中叮叮噹噹地穿梭行駛，不僅幫助通勤的居民，也成了觀光客遊覽舊金山的最佳交通工具。纜車共有三條路線，其中包含了許多知名景點與購物中心，如漁人碼頭、中國城及聯合廣場等地，乘客們可以在各個站點上下車，天氣涼爽的時候，還可以站在車門邊享受宜人的微風及遠眺美景，到舊金山旅遊的你千萬別錯過了。

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氣墊船Hovercraft / 南海，英國

現代的氣墊船在1952年由英國人Christopher Cockerell所發明，早期用來提供橫渡英倫海峽的渡輪服務，現在在英國僅於南海及雷德兩個海港才有機會搭乘這項有趣的交通工具。從南海搭乘氣墊船即可前往知名度假勝地-懷特島，當地除了美麗的自然景觀外，更擁有難得的寧靜氛圍，可以讓你卸下繁重的壓力，在懷特島的渡假飯店中享受美好的假期。

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嘟嘟車 Tuk Tuk / 泰國

嘟嘟車是泰國非常普遍的交通工具，以三輪機車改裝後增加雙人或多人後座，即可載著乘客在大街小巷中穿梭。嘟嘟車除了有頂棚遮陽擋雨外，其他再無遮蔽，非常適合遊客欣賞沿街的風景，體驗當地市民的生活方式。

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冰船 Ice Angel / 威斯康辛州，美國

身處於亞熱帶的台灣，通常較難想像冷到結冰是甚麼感覺，但是在美國威斯康辛州的蘇必利爾湖，一到冬天就都結冰了，往返瑪德琳島跟貝費爾鎮之間就只能靠冰船。冰船本身靠風力供電，一趟可搭載22名乘客，平板的底部設計讓船不會下沉或翻覆，一年大約只有三周的行駛時間，想要嘗試的朋友可要把握時間哦。

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人力三輪車 Cycle Rickshaw / 越南

越南的人力三輪車與亞洲其他地方的不同之處，在於乘客坐在前，而車伕在後，早期是越南人的主要交通工具，現在則是搭載觀光客為主。多年前有部由影星梁朝偉主演，榮獲威尼斯最佳影片金獅獎的電影「三輪車伕」，描述的就是越南三輪車伕的故事，出發到越南旅行前不彷先看看電影，或許當你坐上越南的人力三輪車，就會有不同的感受哦。

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蘆葦船 / 的的喀喀湖，秘魯

位於秘魯與玻利維亞兩國之間的「的的喀喀湖」，是南美的第一大湖，而世代居住於湖畔的烏盧斯人(Uros)，運用湖內盛產的蘆葦草，將其曬乾扎捆後建造成房子、捕魚簍以及各種手工藝品，而全手工製造的蘆葦船，則是居民們往來湖面上不同島嶼的交通工具之一。想像一下，在藍色的天空下乘坐著當地獨有的蘆葦船，欣賞著的的喀喀湖美麗的景緻，人生夫復何求啊！

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坐膩了公車？擠累了捷運？快到其他國家去體驗一下不一樣的移動方式吧。

推薦閱讀：世界任我行，挑戰自駕遊攻略

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舊金山纜車越南

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