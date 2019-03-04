環遊世界中「最難造訪」國家排行 TOP.4

許多旅人曾經望之卻步的歐美，隨著台灣免簽的通過之後，又重新燃起了環遊世界的夢想。但是想要環遊世界，其實還是有許多國家需要花時間、心力來申請簽證的！而且有些國家可以說是世界上數一數二有夠難造訪的，如果想要達成環遊世界的夢想，那麼就先來認識一下這些世界上最難造訪的國家，提早將它們攻破吧！一起和Skyscanner去瞧瞧！

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1. 北韓

說到難造訪，富有共產主義神秘色彩的北韓，絕對是許多人第一個想到的國家。除了禁止南韓居民造訪，甚至是日本、美國、以色列這些國家的旅客也容易遇到刁難。此外還嚴格的規定，絕對沒自由行這回事，旅行全程都需要有導遊如保姆般陪伴，絕不能自行脫隊，夜間也不可離開飯店。但是也因為這些種種限制，讓北韓充滿了神秘色彩，也燃起了許多人前往探索的慾望。而近日美國更宣布未來將禁止國民前往北韓，這一舉相信更是增添了前往北韓的心理難度啊！除了公事上的困難，相信讓北韓成為世界上難造訪的國家之一的原因，心理因素也絕不在話下呀！

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2. 沙烏地阿拉伯

若想到沙烏地阿拉伯旅遊，也同樣必須經過繁瑣的辦理簽證手續，而沙烏地阿拉伯的簽證也是世界上數一數二困難的挑戰，時常會不知緣由的遭拒。除此之外，沙烏地阿拉伯對於女性的旅客，也是非常的不友善，有許多身在台灣的我們無法理解的規定。像是未婚的情侶不能單獨旅行，而且三十歲以下的女性還必須有丈夫或兄長的陪伴才能一遊該地。這些當地的規定，也都再再令沙烏地阿拉伯成為旅者公認難攻破的國家之一。

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3. 南蘇丹

想到南蘇丹這個傳說中動盪不安的新興國家，申請簽證也有一些必須遵守的規定，像是要到南蘇丹前，一定需要先得到當地商旅給予的旅行許可。除此之外，想從台灣到達南蘇丹也不是一件簡單的是，目前並沒有直達的班機，需要先飛往泰國曼谷，再轉機前往肯亞首都奈洛比，之後再從奈洛比前往烏干讀，之後才有辦法到達南蘇丹的首都朱吧。這繁複的搭機轉機還不是南蘇丹難造訪的主要原因。要前往當地所需要克服的心理障礙，才是主要讓該國家在難造訪國家之中榜上有名的原因啊。

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4. 伊朗

想要到伊朗旅遊，麻煩的原因也是卡在簽證，如果要辦理簽證一定要經過德黑蘭外交部的准許，而且在等待核准的期間，幾乎得到的是無聲無息地絕望，因為辦理的時間非常的攏長，期間也不會接收到任何的通知，這也是許多人會放棄拜訪伊朗的原因。

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看完了以上的介紹，你是否再次發覺環遊世界果然不是一件簡單的事情？但是如果你並不打算就此退步，相信探索世界就是要開闊眼界，這眼界之中不該僅是目睹美好，而同時該將好的壞的都納入眼簾!

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