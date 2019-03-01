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畢旅喬不攏？推薦給你８大熱門畢業旅行國家！

2019-03-01 10:04FunTime旅遊比價

作為學生時代的尾聲，也作為畢業後的開端，一趟旅行可以帶給自己的遠遠不只是一段回憶，它是一個實踐的過程，燃燒狂放不羈的青春。和同窗四年好友的默契，一個眼神交換、一個爆笑連連，都是讓人想倒轉播放的曾經，但是時間的腳步不允許我們停留，所以，趁還有力氣做夢，一同前去冒險吧！

以下八個國外熱門畢業旅行地區景點，是小編精挑細選，也許你跟小編一樣喜歡人文歷史的痕跡、鬧中取靜的小巷、還有無邊無際的自然風光，貼近在地，又不失新鮮感，準備好一起心動了嗎？接著往下瞧瞧囉~

釜山

如果說高雄之於台北，那麼在韓國便是釜山之於首爾！釜山和台灣氣候十分相近，海港的氣息濃厚，美食更是一籮筐，逛街購物和山水景色都涵括，物價也較為親民，交通更是有四通八達的地鐵，便利性百分百！

海雲台

海雲台。 圖／yuseokoh via Flickr
海雲台。 圖／yuseokoh via Flickr
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在風和日麗的海灘看景、玩耍，放鬆之餘別忘了準備小麵包，有一群飢腸轆轆的傢伙正等待餵食！和挺著渾圓白肚的成群海鷗們看海，捕捉到的畫面也活潑了許多，是個親近大自然的好機會！

甘川洞文化村

有韓版聖托里尼之稱的甘川洞文化村，除了大家耳熟能詳的小王子與狐狸，還有許多駐村藝術家的作品，皆散落在村內不同角落。帶有人情味的小村，沿著玉女峰的坡度階階往上，每條小巷裡都有不同的有趣設計，是個可以待上整天的好地方，若在春天來，可望遇上大片粉嫩櫻花，可以尋覓好的時節來！

西面商圈

無論路面、地下都極好逛，集精華於一身的地鐵西面站，除了各大品牌、免稅店，更是美食精華地帶，咕咕烤雞、烤腸、善良章魚、元祖奶奶家、起司辣燉雞、堅果黑糖餅，還有路邊的小食鋪，大家一人買一樣分著吃都怕吃不完呢！

三個願望一次滿足：京阪神

集結日本關西精華區的三大城市京都、大阪、神戶，可謂融合日本發展痕跡和近代繁盛之地。想要在短短幾天將日本特色快速吸收，來京阪神就對啦！

京都

京都。 圖／pixabay.com
京都。 圖／pixabay.com
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☀清水寺一帶

歷久不衰的熱門聖地，不愧是京都最古老的寺院，春櫻秋楓四季皆宜，在周邊也很適合散步一整天。音羽之瀑的「黃金水」與「延命水」，還有壯觀的清水舞台，都是清水寺的靈魂！附近的坂塔、二年坂、三年坂、安井金比羅宮等景點，也別忘了去走一遭哦！

我還想去：鴨川納涼床、花見小路、伏見稻荷神社、京都鐵道博物館

大阪

☀心齋橋、道頓崛

心齋橋、道頓崛。 圖／google
心齋橋、道頓崛。 圖／google
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購物慾低落的時候，來到這裡絕對會被喚醒！主要是商店的心齋橋與美食林立的道頓崛街道呈現一個L型，吃喝便利，伴手禮在這裡買就不愁了。還有還有，雖然很死觀光客，招牌的固力果跑跑人pose怎麼能忘記拍下來呢？

我還想去：日本環球影城、大阪城、通天閣

神戶

☀北野異人館

北野異人館。 圖／Wei-Te Wong via Flickr
北野異人館。 圖／Wei-Te Wong via Flickr
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充滿異國風情的街區，保留許多官方認證建築，道路兩旁是林立的洋式商店，坡度適中，逛起來舒心自在。必去：風見雞本舖、六甲牧場、星巴克北野物語館！

我還想去：神戶港塔、神戶北野美術館、甲子園歷史館、掬星台

沖繩

離台灣最近的日本城市就是沖繩啦！任何時候都能來四季如夏的沖繩，陽光、沙灘、碧海永遠等你投懷送抱~但是除了海、海、海，沖繩可還有很多值得造訪的好去處呢。

海洋博公園

海洋博公園。 圖／google
海洋博公園。 圖／google
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園內的美麗海水族館擁有世界最大的水槽，大片玻璃後的零距離接觸絕對震撼，黑潮之海的鯨鯊、鬼福魟和琳瑯滿目的魚群都在這裡，來一窺洋海的奧秘吧！

美國村

極具美式風情，儼然是活脫脫從美國搬來的，與沖繩的文化相遇後，變成豐富層次的異國風。分成四大區的美國村，從購物、美食到景點一應具全，位於中部的地段，讓整天的行程都好安排，只怕你離不開！

舌尖美味：塔可飯、海葡萄、玉玲瓏煎餃、古瓜炒什錦

宿霧

身為菲律賓第二大城的宿霧，因著西班牙殖民的歷史，隨處可見歐洲建築的痕跡。而宿霧周邊多達160多個小島，個個都獨具特色，如果有預算，跳島是能多方體驗的選擇哦！

薄荷島

薄荷島。 圖／primer.com
薄荷島。 圖／primer.com
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傳聞可媲美馬爾地夫，巧克力山、眼鏡猴、人造林都是不可錯過的景物，乘著當地特有的螃蟹船到處遊走，探險小嶼風光。科隆老街、聖嬰大教堂博物館的歷史古蹟散發的魅力讓人難以招架，而且門票都相當親切呦！

蘇米龍島

在清澈到懷疑自己眼睛的海水包圍下，心情要鬱悶也難。彷彿忘了時間，一群人放空與海洋對視，也不會覺得虛度。來蘇米龍島浮潛，能看到許多珍貴的小魚跟珊瑚，而因為屬於海洋保護區的範疇，人數管制也較嚴格，一定要提前預訂登島哦！

卡兒哈甘島

卡兒哈甘島。 圖／momo via Flickr
卡兒哈甘島。 圖／momo via Flickr
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為日本島主買下的小島，在精心經營下聲名大噪，島上居民熱情純樸，生活的痕跡也十分清晰，校園、購物中心、教堂、農舍，彷彿融入當地的一日生活圈。而除了遺世而獨立的美景，孩子們大方不退縮的微笑，也是最值得收藏的寶藏。

我還想去：娜魯蘇安島、考比恩島、塔利馬島、希魯東根島

曼谷

交通十分完善的曼谷，其實很像台灣，購物中心之好買，讓人毫不手軟。如果不想整趟行程都在血拼，跳上嘟嘟車周遊曼谷當地，你會發現更多新奇！

朝聖：大皇宮

朝聖：大皇宮。 圖／Greg Knapp via Flickr
朝聖：大皇宮。 圖／Greg Knapp via Flickr
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金碧輝煌的大皇宮，蘊含泰國皇室與宗教歷史，來到這裡可是得準備太陽眼鏡，以免眼睛被金光閃閃的建築刺的睜不開呢！腹地廣大的大皇宮，可花一整個上午在園區參觀，當然也要記得融入當地民情，如果穿得太火辣，可以乾脆租一套沙龍進去了！

考山路

有背包客天堂之稱，究竟它有多大的魅力？白天飄著咖啡香，晚上許多店家紛紛變成了風情萬種的酒吧，也許因為電影《海灘》的關係，歐美背包客特別愛來這裡。考山路分成兩區，一邊是類似夜市的商店街，一邊是質感店家。和雙手合十麥當勞叔叔拍照，還有嚐鮮炸蟋蟀，都是跟朋友一定要做的事！

我還想去：拉差達火車夜市、美功鐵道市集、瑪哈拉碼頭文青市集、安帕瓦水上市場、泰拳秀

舌尖美味：香蕉煎餅、芒果糯米、泰式炒麵、椰子冰淇淋

百花春城：河內

昔有「東京」之稱的越南首都，聚集越南的政經文化，歷史古蹟遍布，商業氣息較低，保留大量純粹當地文化，除了各種史館，最直接體會河內的方式就是走在街上，感受在地風情。

品味老城區

品味老城區。 圖／Richard Mortel via Flickr
品味老城區。 圖／Richard Mortel via Flickr
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老城區最具名的就是三十六行街，又稱棋盤街，密密麻麻的交織著攤販、路人、交通工具，還有挑著扁擔的小販。可以大膽選擇步行，或是好好的挑一輛可靠的人力車，也可以搭電瓶車享受速度感的快覽風光。鐵器街、皮革街、炊具街等六條街道，交錯勾勒出越南當地生活。如今少了許多專賣商店，卻多了特色的工藝品。而一旁就是還劍湖，每當夜幕低垂，湖邊就是燥熱氣候的夏日救星，人們總愛在此群聚，周邊還有同春夜市、水上木偶戲院，是味覺與視覺兼具的充實河內之夜！

雙龍灣

雙龍灣。 圖／google
雙龍灣。 圖／google
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在河內南方遙遙相望的下龍灣與陸龍灣，各有千秋。下龍灣的喀斯特地形密集矗立，洞穴奇大，險峻的地形錯落在平靜的湖面，轉過一角又是一片開闊山巒。相比之下，陸龍灣河流平穩，還多了鄉野悠閒景色，綠油油的水田映照白雲藍天，不同於空冷神秘的石灰洞地形，卻都有讓人忘憂的魔力。來親自見證電影拍攝的絕世美景吧！

我還想去：胡志明紀念堂、火爐監獄、越南婦女博物館

舌尖美味：越南河粉、炸春捲、炸餃子、越南檬粉

新加坡

新加坡是迷你的都國，麻雀雖小五臟俱全，如果很勉強擠出一兩天來遊玩，來新加坡也不會有時間壓力！便捷的交通跟多元的語言讓旅行一路順暢。融合多國種族的新加坡，深受華人、馬來、印度等文化影響，激盪而成的新文化，更是值得體驗的重頭戲。

巷弄中的彩虹：哈芝巷HaJi Lane

文青小巷當道！小巧別緻的設計商品、獨特的衣服和飄著咖啡香的小舖，就像繽紛的多彩窗戶點綴著哈芝巷，整條巷子雖然不長，但處處細節都藏著驚喜，值得玩味！哈芝巷的建築保留英式氣息，牆上卻大膽的漆上鮮明的對比，而且好像默契十足似的，每家的顏色都不重複，難怪有彩虹巷之稱！搭乘新加坡MRT即可到達，再5分鐘路程就是知名的蘇丹回教堂，也不妨去看看哦！

點亮！克拉碼頭

一旁便是新加坡的代表：「魚尾獅公園」，沿著新加坡河往下走，潮熱的天氣在河邊顯得涼快許多，夜間一下子就熱鬧了湖畔：各式風情餐廳、攤販，映照燈光的七彩湖面，不時還穿插著人們愉悅的笑鬧，還有一整排豐富的主題酒吧，對累積了整天行程的旅人最是適合。來到新加坡一定要體驗的夜生活，就生動的在克拉碼頭展現，趕快投入它熱情的懷抱吧！

城市的呼吸道：擎天樹Super Tree

擎天樹Super Tree。 圖／wiki
擎天樹Super Tree。 圖／wiki
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聳立於新加坡都市叢林的天空步道，屬於濱海灣花園，由十八棵人造巨樹撐起，串連成巨大景觀台，同時也是繽紛奪目的百花園。不管是在樹下的園區仰望，還是踏上天空步道俯瞰，都有奇幻的異域時空感！擎天樹的設計還兼顧能源再生與科技，欣賞美景之餘，也不帶給地球負擔，荷包也不負擔：天空樹園區可以免費入園，上天空步道花個100多元，也絕對值回票價！炫目的燈火秀和無死角景致，將新加坡的繁華之美盡收眼底。

我還想去：牛車水、夜間野生動物園、新加坡S.E.A.海洋館

舌尖美味：海南雞飯、肉骨茶、咖椰吐司、魚餅窩打、珍多冰

北京

「One night in北京，我留下許多情」，踏上北京不留情也難~從前都在歷史課讀到，作為中國多代的首都，北京所匯集的文化及故事是許多城市難以比擬的。身為世界遺產最多之地，處處都是古蹟，然而在不斷推陳出新的過程，也產生許多令人驚豔的新創造(推薦給你：北京自由行)。鄰近台灣，交通更是超群多元，在語言上沒太大的阻礙，頂多就是講話也會帶點京片子，不自覺地捲舌啦！

北京最老街道：煙袋斜街

往胡同走去，可以看見三輪車伕的吆喝，左右店家閒聊家常，古樸的青磚灰瓦建築鋪排成一列，多少早是骨董、卻從沒見過的新奇古玩，茶坊的古體字招牌讓人感覺置身清代，來到煙袋斜巷，就是為了這歷史臨場感！與鐘樓、鼓樓、南鑼鼓巷相去不遠，適合徒步細細品味，體驗老北京的在地生活。離開前，別忘了去保留了清朝郵政發展的「什剎海郵政所」寄張明信片！

夜遊長城，古水北鎮

夜遊長城，古水北鎮。 圖／wtown.com
夜遊長城，古水北鎮。 圖／wtown.com
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站上綿延萬里的長城，廣闊的景色一覽無遺，尤其在傍晚，沒有酷熱的太陽，取而代之的是可親的夜色和燦爛燈火，壯闊的視野讓人屏息。在這高崗上的瑰麗之景，絕對是一生不可錯過，而畢業的前夕，正適合來場震撼的體驗！

藝術的新生：798藝術區(Art Zone)

798和松菸、華山有著相似的背景，皆從不起眼的廠房改建，工業氣息濃厚，經過藝術家們的進駐及耕耘，為這片灰撲撲的水泥建物注入鮮明的色彩，成了新一代喜愛的文藝聚集地。新銳設計師作品及前衛展覽環繞，人文氣息與工業廢棄建築形成強烈對比，隨處都是你的攝影棚，還不來感受一下北京式的新潮嘛！

我還想去：頤和園、桃源仙谷、鳥巢、水立方

舌尖美味：驢打滾、北京烤鴨、豆汁、灌腸

如果規劃畢旅只能選一個國家，真是叫人頭痛！但精彩的地方永遠不嫌多，重點是說服身邊的同學一起前往呀！你決定出發，畢旅其實就展開了，行前的功課、規劃的過程、旅行的中途，甚至到歸國後的整理，這之間的精采不會只停留在國外。看了那麼多好地方，你們心裡有答案了嗎？

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