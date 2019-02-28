最強賞櫻懶人包！16處「亞洲櫻花季」搶先看，賞櫻不只有日本..

亞洲櫻花季最強懶人包 推薦:

亞洲櫻花季最強懶人包｜台灣

武陵農場｜台中

▲亞洲櫻花季景點-武陵櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

你欣賞過櫻花，享受那粉嫩桃紅與潔白帶的的幸福滋味嗎？櫻花開象徵著春天的到來，走在粉紅的櫻花大道上欣賞著浪漫奇特的櫻花雨，搭配一旁純白無暇的梅花，享受眼前粉白紅艷的花海，用力吸進一口口帶著花果香氣的清新的空氣，這裡是台灣賞櫻秘境。武陵農場。

＊櫻花花種：紅粉佳人、山櫻花、吉野櫻、八重櫻

＊花期時間：2月初～2月底

＊賞櫻地址：台中市和平區武陵路3-1號

亞洲櫻花季最強懶人包｜台灣

阿里山｜嘉義

論賞櫻花，在台灣阿里山絕對是首選之地。 走進阿里山櫻花步道，隨處可見各種不同品種的櫻花。 火車從櫻花隧道中穿梭而過，櫻花飛落成片片花海，白色、淡粉紅色和桃紅色的櫻花滑過臉龐和髮梢，隨著花瓣紛紛落地，將地面鋪成一條粉色地毯，美不勝收！

＊櫻花花種：吉野櫻、台灣山櫻花、重瓣的八重櫻

＊花期時間：3月～4月

＊賞櫻地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

亞洲櫻花季最強懶人包｜台灣

陽明山｜台北 ▲亞洲櫻花季景點-陽明山櫻花。（圖／Pixabay） 分享 facebook

踏進陽明山中，一株株的櫻花樹頭上開滿了美麗的櫻花，粉紅的櫻花瓣像雪花般的隨風飄落，這一景象好不浪漫。藍天綠地下的粉紅櫻花樹，讓陽明山頭上處處充滿了春天的味道。原來在都市中竟然也有著這麼一處桃花源，讓人忘記那城市的喧囂找回內心的平靜，在沈澱過後滿載希望與力量。

＊櫻花花種：寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻

＊花期時間：2月～3月

＊賞櫻地址：陽明山公園、平菁街

亞洲櫻花季最強懶人包｜日本

上野公園｜東京

▲亞洲櫻花季景點-上野公園。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

許多人對東京上野公園的印象就是「櫻花公園」，每年櫻花季來臨新聞總會大肆報導這裡的櫻花盛況，上野公園是由日本天皇指定為日本第一座公園，公園內種植有大量的染井吉野櫻花和山櫻花，其中以「不忍池」旁邊的櫻花步道最為著名，許多人更是會在櫻花樹下野餐真的好不浪漫啊～

＊櫻花花種：吉野櫻、山櫻花

＊花期時間：3月中旬至４月上旬

＊夜櫻開放時間：17:30～22:00

＊賞櫻地址：東京都台東區上野公園

亞洲櫻花季最強懶人包|日本

富士山｜東京近郊

▲亞洲櫻花季景點-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

新倉山淺間神社位於富士山周邊，園區內共有約650株的櫻花樹，被稱是為唯一能眺望富士山與櫻花360度全景的賞櫻景點，甚至被選為21個身為攝影人死前必去的地方之一。

不過想要看到如此櫻花美景，必須要先爬上398階石階梯，而這條通往佳賞櫻展望台的階梯名為「咲くや姫」，是由富士山市民票選出來的，代表著日本神話中的櫻花、梅花、富士山之神，沿途可見櫻花、富士山、忠靈塔相互襯印的美景，既迷人又優美。

＊櫻花花種：染井吉野櫻、富士山櫻、芝櫻

＊花期時間：3月下旬、芝櫻 4月下旬~5月上旬

亞洲櫻花季最強懶人包｜日本

哲學之道｜京都

京都的哲學之道，是來京都必訪的賞櫻景點，清澈的水面如鏡子一樣倒映藍天與櫻花，還有魚兒游來游去，若踫上散落的櫻花鋪滿了琵琶湖運河道，就有出現如絨毯般的景色，又被稱作「櫻之絨毯」，抬起頭藍天下高聳入天的雪櫻,夢幻指數更是破表啊！

＊櫻花花種：關雪櫻

＊花期時間：3月下旬到4月中旬

＊賞櫻地址：京都市左京區浄土寺下南田町26

亞洲櫻花季最強懶人包｜韓國

鎮海櫻花季｜慶州

▲亞洲櫻花季景點-鎮海櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲亞洲櫻花季景點-鎮海慶和火車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

韓國最盛大的賞櫻活動就是『鎮海櫻花季』其中最美的景色當火車緩緩駛進車站時，兩側的櫻花大道櫻花花瓣隨風飄落，讓人有下起春雪的錯覺，以及配合軍港節一連串的活動，海軍儀隊、軍艦、還有濃濃古味的龜甲船，通通在這時候一起加入櫻花季熱鬧的行列。

＊櫻花花種：王櫻(吉野櫻)

＊花期時間：4月初(10天)

亞洲櫻花季最強懶人包｜韓國

櫻花馬拉松｜慶州

▲亞洲櫻花季景點-慶州櫻花馬拉松。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在台灣參加路跑不稀奇，出國參加路跑而且是將汗水揮灑在飄滿如雪般的櫻花大道上，這絕對是一生必做的體驗啊。整座城鎮全被團團櫻花所包圍，在櫻花隧道中邁出的步伐好像特別的輕快，我想是景色讓身體也想繼續追逐前方落不停得櫻花雨吧！

＊櫻花花種：王櫻(吉野櫻)

＊花期時間：2017/4/1

亞洲櫻花季最強懶人包｜泰國

坤昌阡｜清邁

說到賞櫻日韓名氣最大，但其實泰國北部也有櫻花，就在清邁的坤昌阡，花期就在12月到2月期間，當地人都稱這裡為櫻花谷，這裡的櫻花是喜瑪拉雅山野櫻，櫻花顏色呈粉紅色，只在高海拔的山區生長，而且更相傳是日本櫻花的鼻祖喔！

＊櫻花花種：喜瑪拉雅山野櫻

＊花期時間：12月～2月

＊賞櫻地址：Suthep Pui National Park, Maung, Chiang Mai

亞洲櫻花季最強懶人包｜中國

玉淵潭公園｜北京

▲亞洲櫻花季景點-北京玉淵潭公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲亞洲櫻花季景點-北京玉淵潭公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

北京玉淵潭公園的櫻花節一般在3月底4月初拉開帷幕，每到此時遊人絡繹不絕。1973年，象徵中日友誼的大山櫻苗在玉淵潭湖畔紮根，這是玉淵潭公園最早成景的櫻花林。

＊櫻花花種：杭州早櫻，大山櫻，山櫻，染井吉野等

＊花期時間：3月底-4月底

＊賞櫻地址：中國北京市海澱區西三環中路10號

不想再錯過今年的櫻花季，快把這篇傳給身邊朋友們，開始討論今年要去哪裡尋找藍天畫布下的粉紅色浪漫吧！今天介紹的10處景點中，除了眾所皆知的日本櫻花季，以及許少人知的中國櫻花季，小編最喜歡其實是韓國鎮海櫻花季，不只有櫻花還有火車，不如今年就來去韓國賞櫻吧！

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