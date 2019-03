攻略/美國租車經驗分享 保險申請流程與注意事項

作者:Hung YS

TripPlus 部落格內,已經有很多文章說明信用卡提供的租車保險福利,讓持卡人在租車時,可以不用支付租車公司提供的高額保險費用。幾個月前,我們到加州參加親人的婚禮租了兩天的車,車子停在酒店停車場時,不幸遭到破壞,因此有機會使用到信用卡提供的這項福利,藉此和大家分享申請的流程,和一些注意事項。

我們這次租車使用的信用卡,是 Chase Sapphire Reserve(簡稱 CSR),為什麼在眾多信用卡之中,租車時選擇使用 CSR 呢?首先,讓我們來複習一下 TripPlus 作者 Ryan 對於信用卡提供的租車保障,非常清楚且詳盡的觀念說明:

許多美國版本的信用卡,都有提供車子遭受碰撞/遺失時的 Collision/Loss Damage Waiver (CDW or LDW),但每家銀行、每張信用卡所提供的保障,還是有些許的差別,而最主要的差別,就在於該信用卡提供的 CDW,是「主要」(Primary) 還是「次要」(Secondary)。如果是信用卡提供 CDW 是 Primary,表示如果出了意外,完全不需使用自身的保險,可以直接向信用卡提供的保險申請理賠,這樣就不會有日後汽車保險保費被提高的危險。而信用卡提供的如果是 Secondary,萬一出了事故,若持卡人本身有汽車保險,必需先使用自己的汽車保險,也就是說自己本身的保險為 Primary,信用卡提供的為 Secondary,自己保險公司不給付的部分,信用卡提供的保險才會理賠。

租車時間:2018 年九月 15~16 日

租車地點:舊金山國際機場 (SFO)

租車公司:Hertz

租用車款:Nissan Rogue SUV

使用信用卡:Chase Sapphire Reserve

我們參加的婚禮在舊金山灣區東邊小鎮-Livermore 的酒莊,入住的酒店是位在不遠處的 Hyatt Place Dublin/Pleasanton。婚禮隔天早上,去停車場開車時,發現租用的 SUV 駕駛座窗戶出現五個疑似 BB 槍彈孔,雖然知道停在停車場發生意外事件時,酒店並不用負責,還是先向酒店報備,值班的經理強烈建議報警,因為她擔心萬一不是單一事件,也有可能影響到其他的酒店房客。

9/16 早上發現車子上駕駛側車窗上有幾個小孔 圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

我們依照值班經理建議報警處理,經理也很熱心直接幫我們打電話報警,因此得到警察的肇事報告 (Police Report) 紀錄,方便日後申請保險。

同時,我們也和租車公司 Hertz 以及 CSR 的信用卡福利專員 (Benefit Administrator) 報備。租車公司大概常常接到類似電話,我們的情況只是窗戶破幾個小洞,完全不影響行車功能,客服就淡淡的說,還車時再填意外報告 (Incident Report) 表格就可以了。打給 CSR 的經驗就比較不一樣,這是我第一次打電話到 CSR 這個部門,接電話的負責人員,不像一般客服制式回應,聽到我們租車發生意外,立刻表現出極度關切貌,不斷地用擔心的口吻問:"Oh no! Are you OK?"/"Are you hurt?"/"Is everyone OK?"/"Poor thing, you must be scared!"其實我除了因為這件小意外,錯過 Brunch 很傷心之外,覺得人生新經驗真有趣,並沒有嚇壞。表示關切之後,這位極富同情心的客服人員告訴我,可以選擇當時在電話上開啟案例 (Claim Case),或是先去處理其他緊急事件,六十天內打電話開始 Claim Case 也可以。我因為當時該處理的事情,已經處理得差不多了,就選擇電話上直接開始 Claim Case。

整個過程很快,回答一些關於事發經過的細節,前後大約十分鐘就結束了,客服告訴我案例號碼 (Claim Case Number),並告訴我之後到哪個網站,上傳哪些相關證明文件,但其實這些細節稍後收到的 E-mail 內都會說明,到網站以信用卡卡號,或 Claim Case Number 登入後也會看到,萬一在電話上沒聽清楚,也並不用擔心。發生這樣事情,心想到機場還車時,可能會需要在 Hertz 多花一些時間處理,還是提早到機場比較保險,因此我們取消和親人的約,東西收一收趕快出發前往機場,原本下午 2:50 的班機,不到中午就到機場了。我們出發前,先從 Hertz 官網下載 Incident Report 表格,也填好內容,但 Hertz 客服人員還是要我們再填一次他那邊的專用表格,其實內容是一模一樣的,不過他的表格有複寫紙(一式二份),因此多花了一點點時間。Hertz 客服人員很有經驗,表格要怎麼填、填什麼、什麼資料填哪裡,都很認真又清楚的說明,也在旁邊帶我一步一步填完,相當有效率,整個過程其實只花了大約十五分鐘的時間。

9/16 當天晚上回到家,先把手邊已經有的文件上傳,包括:

租車合約及收據

租車公司的 Incident Report

報警處理的警察報告號碼 (Police Report Number)

我是事件發生當晚就上傳,自然還沒有完整的 Police Report,但當時處理的警察給了我他的名片,在名片上寫下 Report Number 並簽名,告訴我如果是保險公司需要的證明文件,這樣已經足夠,所以我就上傳了警員的這張名片影本,事後證明的確這樣就足夠。

9/16 完成開啟 Claim 的第一步 圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

大約兩週後,9/30 收到 CSR 的卡片福利 (Card Benefit Services) 部門寄來的通知,要求補上幾個文件證明:

申請者本身汽車保險證明文件

修車估價證明

CSR 帳單影本,證明這次租車費用,是以 CSR 支付

9/30 收到要求補件通知 圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

我因為一直到 10/17,才收到 Hertz 寄來的修車費用帳單(美金 $251),正好當時忙碌沒有第一時間上傳,到 10/30 才上傳 CSR Card Benefit Services 要求的三份文件。

十一月正好是工作非常忙碌的月份,幾乎忘了這件事,十二月上旬工作稍微可以喘一口氣時,才突然想起來,搜尋一下 E-mail 信箱,發現原來 CSR 的卡片福利部門早在 11/8,也就是我前一次上傳文件之後一週,寄了一封 E-mail 通知,不過我因為忙碌,加上垃圾信件一大堆,就這樣活生生地錯過那封重要的 E-mail。卡片福利部門 11/8 寄來的 E-mail 表示,我還欠缺修車估價證明,但我明明在 10/30 就已經上傳,猜測是因為 Hertz 寄來的修車費用帳單,是附在整份二十幾頁租車合約的最後面,可能負責審核的人員漏看,因此於 12/8 回信,說明該文件已於 10/30 上傳,在整份文件的第xx頁,請查明。終於在 12/26 收到 CSR 的卡片福利部門 E-mail 通知審核完成,已寄出修繕費用支票 $251,好像收到聖誕禮物一樣高興!

當時提出申請時,有兩種選擇:1) 自己先支付 Hertz 修車費用,審核通過後再讓 CSR 卡片福利部門寄支票給我,或是:2) 讓 CSR 卡片福利部門直接寄支票給租車公司。我當時因為是選擇第二個選項,所以審核通過後,CSR 保險直接寄給付支票給 Hertz 租車公司,整件事劃下完美的句點。

12/26 收到審核完成的通知 圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

文字敘述累贅,現在用時間線狀圖,再把整個申請保險的過程整理一次:

圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

從以上時間線圖中可以看到,整個申請信用卡租車保險過程,從頭到尾拖了超過三個月的時間,但如果扣掉其中因為我疏忽拖延的兩段時間 (10/17~10/30、11/8~12/8),總共大概不到兩個月的時間。

最後,整理幾個利用 CSR 租車保險時,應該注意的重點與讀者分享:

租車時一定要全額使用 CSR 支付

租車時一定要拒絕 (Decline) 租車公司提供的租車險 (Collision Damage Waiver)

發生意外後,一定要記得拍照存證

一定要在60天內跟 CSR 聯絡,並在100天內完成申請的表格 (Claim Form) 的初步提交

如果修車費用不是太高,建議選擇自己先支付給租車公司,保險給付確定後再收支票,因為支付租車公司的修車費用可以刷卡,如果刷 CSR 之類的卡片,是歸為旅遊類別,可以增加點數的累積

CSR的卡片福利部門,直接寄支票給Hertz 圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

結語

出門在外,當然是希望永遠不要遇上意外,但如果不幸發生,可以藉由信用卡提供的福利省下一筆錢,還是很不錯的。希望藉由我這次實戰經驗的分享,能夠讓讀者對於整個申請流程,有比較清楚的概念。

