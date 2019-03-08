攻略／美國租車經驗分享 保險申請流程與注意事項

作者：Hung YS

TripPlus 部落格內，已經有很多文章說明信用卡提供的租車保險福利，讓持卡人在租車時，可以不用支付租車公司提供的高額保險費用。幾個月前，我們到加州參加親人的婚禮租了兩天的車，車子停在酒店停車場時，不幸遭到破壞，因此有機會使用到信用卡提供的這項福利，藉此和大家分享申請的流程，和一些注意事項。

我們這次租車使用的信用卡，是 Chase Sapphire Reserve（簡稱 CSR），為什麼在眾多信用卡之中，租車時選擇使用 CSR 呢？首先，讓我們來複習一下 TripPlus 作者 Ryan 對於信用卡提供的租車保障，非常清楚且詳盡的觀念說明：

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

許多美國版本的信用卡，都有提供車子遭受碰撞／遺失時的 Collision／Loss Damage Waiver (CDW or LDW)，但每家銀行、每張信用卡所提供的保障，還是有些許的差別，而最主要的差別，就在於該信用卡提供的 CDW，是「主要」(Primary) 還是「次要」(Secondary)。如果是信用卡提供 CDW 是 Primary，表示如果出了意外，完全不需使用自身的保險，可以直接向信用卡提供的保險申請理賠，這樣就不會有日後汽車保險保費被提高的危險。而信用卡提供的如果是 Secondary，萬一出了事故，若持卡人本身有汽車保險，必需先使用自己的汽車保險，也就是說自己本身的保險為 Primary，信用卡提供的為 Secondary，自己保險公司不給付的部分，信用卡提供的保險才會理賠。

租車時間：2018 年九月 15～16 日

租車地點：舊金山國際機場 (SFO)

租車公司：Hertz

租用車款：Nissan Rogue SUV

使用信用卡：Chase Sapphire Reserve

我們參加的婚禮在舊金山灣區東邊小鎮－Livermore 的酒莊，入住的酒店是位在不遠處的 Hyatt Place Dublin／Pleasanton。婚禮隔天早上，去停車場開車時，發現租用的 SUV 駕駛座窗戶出現五個疑似 BB 槍彈孔，雖然知道停在停車場發生意外事件時，酒店並不用負責，還是先向酒店報備，值班的經理強烈建議報警，因為她擔心萬一不是單一事件，也有可能影響到其他的酒店房客。

9/16 早上發現車子上駕駛側車窗上有幾個小孔 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

我們依照值班經理建議報警處理，經理也很熱心直接幫我們打電話報警，因此得到警察的肇事報告 (Police Report) 紀錄，方便日後申請保險。

同時，我們也和租車公司 Hertz 以及 CSR 的信用卡福利專員 (Benefit Administrator) 報備。租車公司大概常常接到類似電話，我們的情況只是窗戶破幾個小洞，完全不影響行車功能，客服就淡淡的說，還車時再填意外報告 (Incident Report) 表格就可以了。打給 CSR 的經驗就比較不一樣，這是我第一次打電話到 CSR 這個部門，接電話的負責人員，不像一般客服制式回應，聽到我們租車發生意外，立刻表現出極度關切貌，不斷地用擔心的口吻問：＂Oh no! Are you OK?＂／＂Are you hurt?＂／＂Is everyone OK?＂／＂Poor thing, you must be scared!＂其實我除了因為這件小意外，錯過 Brunch 很傷心之外，覺得人生新經驗真有趣，並沒有嚇壞。表示關切之後，這位極富同情心的客服人員告訴我，可以選擇當時在電話上開啟案例 (Claim Case)，或是先去處理其他緊急事件，六十天內打電話開始 Claim Case 也可以。我因為當時該處理的事情，已經處理得差不多了，就選擇電話上直接開始 Claim Case。

整個過程很快，回答一些關於事發經過的細節，前後大約十分鐘就結束了，客服告訴我案例號碼 (Claim Case Number)，並告訴我之後到哪個網站，上傳哪些相關證明文件，但其實這些細節稍後收到的 E-mail 內都會說明，到網站以信用卡卡號，或 Claim Case Number 登入後也會看到，萬一在電話上沒聽清楚，也並不用擔心。發生這樣事情，心想到機場還車時，可能會需要在 Hertz 多花一些時間處理，還是提早到機場比較保險，因此我們取消和親人的約，東西收一收趕快出發前往機場，原本下午 2:50 的班機，不到中午就到機場了。我們出發前，先從 Hertz 官網下載 Incident Report 表格，也填好內容，但 Hertz 客服人員還是要我們再填一次他那邊的專用表格，其實內容是一模一樣的，不過他的表格有複寫紙（一式二份），因此多花了一點點時間。Hertz 客服人員很有經驗，表格要怎麼填、填什麼、什麼資料填哪裡，都很認真又清楚的說明，也在旁邊帶我一步一步填完，相當有效率，整個過程其實只花了大約十五分鐘的時間。

9/16 當天晚上回到家，先把手邊已經有的文件上傳，包括：

租車合約及收據

租車公司的 Incident Report

報警處理的警察報告號碼 (Police Report Number)

我是事件發生當晚就上傳，自然還沒有完整的 Police Report，但當時處理的警察給了我他的名片，在名片上寫下 Report Number 並簽名，告訴我如果是保險公司需要的證明文件，這樣已經足夠，所以我就上傳了警員的這張名片影本，事後證明的確這樣就足夠。

9/16 完成開啟 Claim 的第一步 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

大約兩週後，9/30 收到 CSR 的卡片福利 (Card Benefit Services) 部門寄來的通知，要求補上幾個文件證明：

申請者本身汽車保險證明文件

修車估價證明

CSR 帳單影本，證明這次租車費用，是以 CSR 支付

9/30 收到要求補件通知 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

我因為一直到 10/17，才收到 Hertz 寄來的修車費用帳單（美金 $251），正好當時忙碌沒有第一時間上傳，到 10/30 才上傳 CSR Card Benefit Services 要求的三份文件。

十一月正好是工作非常忙碌的月份，幾乎忘了這件事，十二月上旬工作稍微可以喘一口氣時，才突然想起來，搜尋一下 E-mail 信箱，發現原來 CSR 的卡片福利部門早在 11/8，也就是我前一次上傳文件之後一週，寄了一封 E-mail 通知，不過我因為忙碌，加上垃圾信件一大堆，就這樣活生生地錯過那封重要的 E-mail。卡片福利部門 11/8 寄來的 E-mail 表示，我還欠缺修車估價證明，但我明明在 10/30 就已經上傳，猜測是因為 Hertz 寄來的修車費用帳單，是附在整份二十幾頁租車合約的最後面，可能負責審核的人員漏看，因此於 12/8 回信，說明該文件已於 10/30 上傳，在整份文件的第xx頁，請查明。終於在 12/26 收到 CSR 的卡片福利部門 E-mail 通知審核完成，已寄出修繕費用支票 $251，好像收到聖誕禮物一樣高興！

當時提出申請時，有兩種選擇：1) 自己先支付 Hertz 修車費用，審核通過後再讓 CSR 卡片福利部門寄支票給我，或是：2) 讓 CSR 卡片福利部門直接寄支票給租車公司。我當時因為是選擇第二個選項，所以審核通過後，CSR 保險直接寄給付支票給 Hertz 租車公司，整件事劃下完美的句點。

12/26 收到審核完成的通知 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

文字敘述累贅，現在用時間線狀圖，再把整個申請保險的過程整理一次：

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從以上時間線圖中可以看到，整個申請信用卡租車保險過程，從頭到尾拖了超過三個月的時間，但如果扣掉其中因為我疏忽拖延的兩段時間 (10/17～10/30、11/8～12/8)，總共大概不到兩個月的時間。

最後，整理幾個利用 CSR 租車保險時，應該注意的重點與讀者分享：

租車時一定要全額使用 CSR 支付

租車時一定要拒絕 (Decline) 租車公司提供的租車險 (Collision Damage Waiver)

發生意外後，一定要記得拍照存證

一定要在60天內跟 CSR 聯絡，並在100天內完成申請的表格 (Claim Form) 的初步提交

如果修車費用不是太高，建議選擇自己先支付給租車公司，保險給付確定後再收支票，因為支付租車公司的修車費用可以刷卡，如果刷 CSR 之類的卡片，是歸為旅遊類別，可以增加點數的累積

CSR的卡片福利部門，直接寄支票給Hertz 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

結語

出門在外，當然是希望永遠不要遇上意外，但如果不幸發生，可以藉由信用卡提供的福利省下一筆錢，還是很不錯的。希望藉由我這次實戰經驗的分享，能夠讓讀者對於整個申請流程，有比較清楚的概念。

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