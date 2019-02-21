懶人旅遊正夯！出國最煩排行程、找住宿 網友首選「這玩法」被推爆

94想要耍廢玩

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2019年開始，過年、228、清明節就有不少連假讓你放不完，不少人選擇安排出國度假，但跟團行程受限制、玩得不盡興；想要自由行又得要花時間安排交通、住宿，什麼都得自己來，你是不是忍不住想喊：「啊～出國玩怎麼也這麼困難！」

新年到就要來點新玩法，上網爬文跟著別人懶人包一起玩的方法已經OUT了，最近不少人開始找出最適合放空耍廢的「懶人旅遊法」，顧名思義就是什麼都不用做、不用想、不用安排，直接出國廢到最高點，那就是「遊輪之旅」！今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，遊輪之旅好玩、受歡迎的地方在哪裡。

一講到遊輪我就想到...

要說到懶人旅遊，從關鍵字來看看網友多會提到景點、美景、水上、海景、遊輪、纜車等詞，想要看海、想要無敵美景，這不就是近來很興起的遊輪之旅嘛！

其實現在出國旅行大家也不再侷限搭飛機，搭船出去玩漸漸盛行，且平平都是買票出國，選擇遊輪玩法就是搭上船後通通不用擔心，不怕走失在異國、不怕航程好幾個小時很無聊、不怕沒地方睡覺啊！

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遊輪 v.s. 飛機

許多人喜歡搭飛機出國，不外乎是沖破雲層、由上俯瞰陸地的美景，也或許是飛機餐好吃、空姐很正（誤）、沒搭過的新體驗等等，是多數人熟悉且快速的選擇，然而有了「陸空」旅遊，怎麼能少了「海」，近來新興的遊輪之旅主打一船玩到底，承載上百人的超大艘船，就像是把一整個遊樂度假村帶著玩，吃喝玩樂拉撒睡、血拚賭博尬K歌通通包了，究竟遊輪還有什麼致命的魅力，讓多少人都想擠上船享受一番呢？

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5、深入港灣、海岸

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乘著遊輪，「環島」靠岸也是一種玩法，飛機飛不到的地方、開車難到達的海岸，大自然砌成的峽谷、海灣只有船到的了，玩的不再是百貨公司、outlet購物商城，更多的是天然的港灣，體驗不同的震撼景觀。

4、喜歡大海

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人家常說心情不好就想去海邊看海，看著藍藍的大海、一望無際的海平面，整個人就跟著放鬆，而遊輪當然就給你「看好看滿」的大海洋，想要躺著放空、邊散步邊聊天，怎麼看都很爽！

3、包吃包住包娛樂

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別人出去玩得要買機票、訂房間、看交通、找景點，搭遊輪就是一張船票全包，相準目的地買票，上船後就是Happy Time，想要睡到自然醒、吃到飽、玩到嗨、買到手軟通通有，「無聊」兩個字絕對不會出現！

2、一船玩全部

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和搭飛機旅遊不同的是，人家到點才開始玩，搭遊輪則是從你踏上船後就開始隨便玩，基本配備游泳池、球場、電影院少不了，酒吧夜店嗨通霄，三溫暖、按摩SPA大放鬆，每款船型還有專屬的歌舞秀，精采程度媲美歐美百老匯，更不用說專屬小朋友的育樂營、遊戲間等，想得到、想不到的通通有！

1、行程免安排、船上更好玩

當你今天搭機出國要前往日本沖繩，得先知道哪邊租車、搭車，往民宿要走哪裡，想看海、血拚又在哪邊比較順路等，而遊輪則是上船玩樂、下船玩景點，當船靠岸就登陸逛景點，就像放風的小羊們，時間一到就出門，只要記得「返船」就行，而且船上船下玩的又是不同模式，一個出國、兩種體驗啊！

遊輪大比拚

遊輪旅遊就像是直接住進渡假村，不僅有讓人玩瘋的遊樂設備，還有享受日出日落、遼闊大海的無敵海景，省去你搭飛機、轉車、再舟車勞頓到落腳旅店，也不用規劃訂房、交通、景點的手續，靠岸後想遊景點就跟著走、想繼續留船上也行，反正就是一票包你玩到底！

知名旅遊平台KKday曾經統計最受到台灣人歡迎的3大遊輪品牌，分別是公主遊輪、麗星郵輪以及歌詩達郵輪，而《大數據關鍵引擎》也比較3種郵輪的網路好感度，其中公主遊輪以過半的54.95%正面好感度榮登冠軍，依序是歌詩達郵輪、麗星郵輪，網友表示，不僅航班多、方便選擇，特色娛樂也不少，頗獲好評。

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遊輪好好玩

近幾年旅遊掀起遊輪風，連偶像劇《三明治女孩的逆襲》男女主角也在盛世公主號遊輪來個浪漫之旅～

而公主遊輪能在網路好感度中拿下冠軍，最受歡迎的就屬高比例的陽台艙房，有窗、有陽台能看著海景、吹著海風，有柔軟舒服的床可以睡到自然醒，這不是人生一大享受嗎？

此外用無敵美景配著無限吃美食，這不是天堂哪裡是天堂！快一起來看看為什麼網友激推公主遊輪。

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 看海必備多間陽台艙房

搭遊輪就是想要享受海風、眺望無限海景，這時候如果房間隨時開門就有海，躺著看、趴著看、站著看都好看，早上再讓海浪聲叫醒你、海風吹拂你的臉，還能來個專屬的Room Service，天天都像在天堂！

 精緻美食免費吃到飽

想想坐船時間這麼久，玩累了設施當然要好好享用餐點～曾被雜誌評為「美食愛好者最佳遊輪」，想當然吃的肯定非、常、好，而且還可以有免費吃到飽，吃貨就先把船票買下去了！

 玩不完的船上活動

想想一艘遊輪這麼大，隨便走、隨便逛都有新鮮事，且公主遊輪平均每1小時就有2場活動在進行，這個玩完了就去下一個，還有電影院、游泳池、KTV、百貨血拚，這麼多玩樂，你還知道「無聊」怎麼寫？

 免稅血拚買到手軟

說到出國，身邊的親朋好友一定是要開一長串清單託你代購，自己也會算好錢和時間，勢必是要在免稅店來個長征！遊輪上也有免稅店供遊客撒錢，其中公主遊輪不僅有海上最大的免稅購物中心，還常常有限時特價活動，買到賺到、便宜滿滿！

 94要你目不轉睛高水準歌舞秀

享受旅程不無聊，遊輪上除了電影院可以看以外，公主遊輪甚至攜手好萊塢、東尼獎、百老匯等知名製作，安排百老匯等級的原創表演節目，從編排到服裝道具，原著製作，安排各種經典歌舞、炫目光影、魔術、雜技、搞笑喜劇演出等，各個讓遊客目不轉睛，每天輪番上演，雖然是免費節目，但卻享有高級的精彩演出！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月08日至2019年01月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『遊輪旅遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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