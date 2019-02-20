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全球最美10大花海！人生必去旅行地　一望無際的美景

2019-02-20 09:00Skyscanner

除了世界著名的荷蘭鬱金香花圃，世界各地上都有浪漫動人、芬芳撲鼻、一望無際的花海Skyscanner與你一起走進全球最美10大花海，享受一場完美震撼的視覺盛宴。

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1.荷蘭鬱金香花海 世上最大的鬱金香公園

荷蘭有「鬱金香王國」和「風車王國」的美稱，去荷蘭旅遊的朋友一定會去全球最大的鬱金香公園－庫肯霍夫鬱金香公園，欣賞幾萬株五彩斑斕的鬱金香一同爭相綻放的美景。鬱金香的花語代表「無望的愛」，此時此刻的美景教人陶醉，流連忘返。

最佳觀賞花期：3月-5月

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2.普羅旺斯薰衣草園 愛與承諾

普羅旺斯位於法國南部，有不少新人都喜歡在這浪漫的紫色花海中拍婚照，見證他們的愛情。傳說薰衣草有一個美麗的愛情故事，有一個女孩在路上救了一個受傷的旅人，然後就愛上對方，還要奮不顧身的離開家園，跟隨著他走。於是村中的老奶奶在少女臨走前把初開的薰衣草花束給她，讓癡情的少女用薰衣草花束試探青年的真心，因為薰衣草花束的香氣會讓不潔之物現形。當少女把薰衣草丟在少年身上，青年就化成陣紫色飄散。少女沒多久也失蹤了，也許她是循著花香尋找青年。所以，薰衣草就代表了愛與承諾一如它的花語一樣，等待愛情。

最佳觀賞花期：6月-8月

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3.印度向日葵園 光明之花

向日葵一向都是陽光與活力的象徵，因為它會隨著太陽的方向轉向從而接收更多的陽光。傳說有一位農夫的女兒名叫明姑，但可憐的她終日被後母虐待。有一次她惹怒了後母，當她熟睡之際被後母殘忍的挖掉眼睛。明姑破門而逃但難逃一死。之後她的墳上開了鮮豔的黃花，終日面向陽光，它就是向日葵。因此，向日葵有嚮往光明，厭惡黑暗之意。

最佳觀賞花期：7月-8月

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4.北海道薰衣草 東方的普羅旺斯

北海道富良野薰衣草花海有「東方的普羅旺斯」之美稱，每到夏天山坡與平原就開滿了薰衣草，成為一片紫色的醉人花海，吸引了成千上萬的遊客前來欣賞。這裡也是《非誠勿擾》的拍攝地，電視播出之後，唯美的花海一時風靡全球。

最佳觀賞花期：6月下旬-8月上旬

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5.日立海濱公園掃帚草 最可愛的花海

掃帚草又名波波草，因為它造型圓滾滾又軟綿綿，超級可愛，令人無法抗拒的要摸摸它們。每逢9月至10月，日立海濱公園的波波草便會由翠綠色漸漸變成深紅色(10月中旬左右)，然後再變成金黃色 (10月下旬左右)。層次感和視覺享受都是100分，整個小山丘都是波波草，猶如身處在一個大型波波池一樣。

最佳觀賞花期：9月-10月

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6.保加利亞玫瑰谷 玫瑰之國

保加利亞溫潤的氣候和良好的地質為玫瑰的生長提供了極好的條件，因此保加利亞的玫瑰花品種繁多，堪稱世界之最，亦有「玫瑰之國」的美稱。每到6月的第一個星期六，也是玫瑰盛開的時候，人們便會前來慶祝保加利亞一年一度的玫瑰節。所有的未婚女性都可以報名參加玫瑰皇后選拔賽，勝出的女生會成為整個玫瑰節的靈魂。

最佳觀賞花期：5月-6月

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7.美國卡爾斯班花田 七彩繽紛

南加州的氣候得天獨厚，一到春天卡爾斯班農場內50英畝的坡地都會被五彩繽紛的鮮花所覆蓋。花農的匠心獨運把不同品種的花和顏色分區栽種，令整體效果異常壯觀美麗，令人歎為觀止。因此60多年以來，不斷吸引遠近遊客慕名前往，成了南加州的一處觀光勝地，也是當地的舉辦婚禮的首選地。

最佳觀賞花期：3月中旬-到5月上旬

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8.阿姆斯特丹雛菊花海 隱藏的愛

全智賢主演的《雛菊》打動了觀眾的心，而電影中美輪美奐的雛菊園更是教人難忘，這片雛菊花海就在荷蘭的阿姆斯特丹。雛菊清新唯美，潔淨幽香，它沒有鮮艷奪目的顏色去吸引人們的目光，只是內歛的生長，因此雛菊的花語是「隱藏的愛」。

最佳觀賞花期：2月-5月

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9.青海門源油菜花 金色的海洋

祁連山下整片平原都綻開斑斕的油菜花，成為一片一望無際金色的海洋，又仿如一幅巨型的畫卷。在高原上藍天白雲和祁連雪山的襯托下，令油菜花沿浩門河兩岸成為了鋪天蓋地震撼的特有奇觀，給人無限豐富的遐想。

最佳觀賞花期：7月

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10.杜拜奇跡花園 世界規模最大的花卉展覽

在杜拜幾乎沒有什麼是不可能的，在沙漠中舉行世界規模最大的花卉展覽也只有在杜拜才能發生。杜拜奇跡花園占地約7.28公頃，花卉被塑造成為各式各樣的形象，城堡、火車、孔雀、美麗的女人、風車、船，絕對是名符其實的「奇跡」花園。

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照片的美也不足以反映出花海那種震撼動人的感覺，不如親自去觀賞吧！

推薦閱讀：賞花好去處：與最愛的人，一起去欣賞最美的花海！

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花海賞花公園觀光美景

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