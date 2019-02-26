亞洲特色教堂！ 感受各國文化與宗教融合之美

過去因為西方國家殖民過亞洲各國，在亞洲許多地區，分佈了眾多殖民時期所留下來的歷史建築與遺跡，在宗教方面更是影響甚遠。而這些教堂幾乎也都被保存、維護得很好，有的甚至還變成打卡熱點！亞洲也有許多充滿特色的教堂，讓你不用跑到歐洲就能感受西式教堂的洗禮！

新加坡──聖安德烈座堂

聖安德烈座堂。 圖／Someformofhuman via Wikimedia 分享 facebook

位於新加坡中區的聖安德烈座堂，最初興建於1835至1836年，是新加坡的一座聖公會主教座堂，也是新加坡境內最大的主教座堂。歷經兩次的雷擊傷害，曾於1855年拆除，重新建造於1856年，採用英國哥德式建築結構，建構出高尖的塔樓和禮拜堂。在1942年，這座教堂也曾被當作急救醫院。

聖安德烈座堂。 圖／Nick-D via Wikimedia 分享 facebook

聖安德烈座堂主色為白色，走進教堂內，簡單且不複雜的風格，讓人有種安穩、靜心的感覺。而在教堂外有座「座堂新聖殿」，是聖安德烈座堂較新的建築，有禱告廳和禮拜堂等等。教堂有提供免費導遊服務，但是需要事先預約！

地址：11 St Andrew’s Road, 新加坡 178959

開放時間：週一至週六9:00～17:00

交通方式：地鐵「City Hall站」B出口步行約2分鐘

官網：Saint Andrew’s Cathedral

韓國──明洞聖堂

明洞聖堂。 圖／pixabay.com 分享 facebook

明洞聖堂位在韓國首爾的明洞。明洞聖堂的正式名稱為「天主教首爾總教區教座明洞大聖堂」，是韓國天主教會的誕生地，有著120年歷史的明洞聖堂，有別於一般敎堂多為石砌，也是韓國首座以紅磚砌成的主教堂。在教堂地下還有一個過去為安放殉教聖人遺骸的聖地，為教堂又增添了一些神秘的氣息。

明洞聖堂。 圖／Republic of Korea via Flickr 分享 facebook

明洞聖堂周邊除了單棟的教堂，教堂旁特別建設了「文化館」、「家庭禮拜堂」和「咖啡廳」，還有一處位於地下的綜合文化空間「1898廣場」，裡頭有官方紀念品店、書店及雜貨店等等。

小編偷偷說：從明洞街道往小山坡走，就能看到明洞聖堂，下次到明洞可以到教堂走走，享受歷史的薰陶喔！

地址：서울시 중구 명동길 74 (명동2가)

開放時間：週二至週五09:00～20:30

週六09:00～20:00

週日9:00～21:00

週一休

交通方式：地鐵「乙支路入口站」5號出口步行約8分鐘

地鐵「明洞站」8號出口步行約10分鐘

官網：명동대성당

日本──輕井澤聖保羅天主堂

輕井澤聖保羅天主堂。 圖／Wei-Te Wong via Wikimedia 分享 facebook

日本長野縣的輕井澤，腹地雖不大，但由於早年眾多傳教士來到這裡，擁有多達20座的教堂，也讓許多旅人會到輕井澤一探這些歐式教堂的美貌。聖保羅天主堂是以歐洲的鄉間教堂風格為設計概念，大量使用木造與水泥，後方清新的森林氣氛搭配上復古的建築風格，讓教堂更顯得別具意義。教堂最特別的地方在於其三角屋頂和尖塔，還曾經獲得美國建築大賞。

輕井澤聖保羅天主堂。 圖／Wei-Te Wong via Wikimedia 分享 facebook

曾有日本作家在小說中寫道：「在輕井澤聖保羅教堂結婚可以得到很多人的祝福」，讓這裡成為了許多日本人心目中理想的婚禮地點。

小編偷偷說：聽說截至目前已有超過1萬對新人在這裡舉辦婚禮！

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１７９

開放時間：07:00～18:00（若遇婚禮、禮拜不對外開放）

交通方式：JR「輕井澤站」轉搭往 「北輕井澤」的草輕交通公車，在「舊輕井澤站」下車，步行約6分鐘

官網：軽井沢聖パウロカトリック教会

泰國──尼維塔瑪帕萬寺（安娜教堂）

尼維塔瑪帕萬寺（安娜教堂）。 圖／Chaiyathat via Wikimedia 分享 facebook

尼維塔瑪帕萬寺位在邦芭茵夏宮旁，昭披耶河的一座島上，而尼維塔瑪帕萬寺其實就是大家俗稱的「安娜教堂」。尼維塔瑪帕萬寺雖有著歐洲哥德式的建築外觀，但走進寺內，卻是供奉著佛像。如同一般歐式教堂，室內挑高呈現出莊嚴氣派的景致，牆上的彩色玻璃窗也是西式教堂會出現的標誌，明顯地融合了中西方的宗教文化。因為島上沒有橋梁與陸地相通，除了利用包船的方式前往，最普遍的方式就是搭纜車過去，纜車站就位於邦芭茵夏宮停車場旁。

地址：บางปะอิน Tambon Ban Len, Amphoe Bang Pa-in, Chang Wat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160泰國

交通方式：搭乘小巴抵達「大城府」，包Tuk Tuk車前往，再搭纜車抵達島上

菲律賓──聖母無原罪大教堂

聖母無原罪大教堂。 圖／Marksy via Wikimedia 分享 facebook

被列為亞洲最古老的教堂之一的聖母無原罪大教堂，是西班牙殖民時期於菲律賓所建造的教堂，也是菲律賓現今保存最完整的珊瑚石教堂，是目前許多旅人到薄荷島必訪的景點！教堂內部有許多與聖經有關的畫像與文物展示，尤其是天花板的畫作彩繪。從教堂各處可以看出經過自然風化所留下的歷史痕跡，更添一番歲月的魅力！

聖母無原罪大教堂。 圖／Raschid Salting via Wikimedia 分享 facebook

要參觀聖母無原罪大教堂雖然需要購買門票，但一張門票不僅可進入教堂內部，還可以上樓參觀教堂設立的博物館，算是還滿划算的。

地址：Sto. Tomas, Intramuros, Manila, 1002 Metro Manila, 菲律賓

開放時間：週一至週六8:30～11:45、13:30～16:45

週日9:30～11:45、13:30～16:15

越南──耶穌聖心堂

耶穌聖心堂。 圖／阿昀 分享 facebook

想必已經很多旅人聽過這個教堂！位在越南胡志明市的耶穌聖心堂，是越南胡志明市第二大的天主教堂，因其粉紅色的外觀聞名，又稱「粉紅教堂」。耶穌聖心堂是在法國殖民時代所興建的，但教堂並非原本就是粉色的！最初的耶穌聖心堂就是一般的白色外觀，在經過多次的擴建及改整，在約60年前才煥然一新，漆上現今所看到的粉紅色。

地址：289 Hai Ba Trung Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh, Vietnam

開放時間：週二至週六8:00～11:00、14:00～16:30

官網：Nhà Thờ Tân Định

馬來西亞──聖保羅教堂

聖保羅教堂。 圖／Bjørn Christian Tørrissen via Wikimedia 分享 facebook

聖保羅教堂(St. Paul’s Church)是馬來西亞馬六甲的一座古老教堂，最初建於西元1521年，至今已近500年歷史，成為當地天主教徒最重要的聖地。聖保羅教堂座落於聖保羅山上，這裡不僅能夠俯瞰馬六甲市的別緻景色，還能眺望馬六甲海峽，屬於現今馬六甲博物館的一部分。

聖保羅教堂。 圖／User:Vmenkov via Wikimedia 分享 facebook

而馬六甲過去因戰略地位重要，先後成為多國殖民地，在當地留下不少的歷史遺跡，附近也有景點──荷蘭紅屋廣場可以參觀。

小編偷偷說：從荷蘭紅屋廣場旁的階梯上去，即可抵達聖保羅教堂。

地址：Jalan Kota, Bandar Hilir, 75000 Melaka, 馬來西亞

開放時間：9:00～17:00（週日休）

交通方式：從「荷蘭紅屋廣場」步行約8分鐘

中國──上海徐家匯天主堂

上海徐家匯天主堂。 圖／Tzuhsun Hsu via Flickr 分享 facebook

建於清光緒二十二年(1896)的徐家匯天主堂，位於中國上海，是全上海的第一大教堂，同時也是中國第一所西式教堂，正式名稱為「徐家匯聖依納爵主教座堂」，在上海徐家匯地區為著名的地標之一，更曾有「遠東第一大教堂」的美稱。

上海徐家匯天主堂。 圖／Banato via Wikimedia 分享 facebook

徐家匯天主堂整體建築其實是平面十字型的，不過一般在平面上看不出來，必須從高處俯瞰建築才能看清楚。而歌德式的建築外觀，基底以磚木結構，讓整體呈現出典雅、莊嚴的氛圍，一定要親自現場才能感受到呀！

地址：上海市徐匯區蒲西路158號

開放時間：週一至週六9:00～16:00、週日14:00～16:00

交通方式：地鐵「徐家匯站」3號出口

看完上述的教堂，是不是很想親眼目睹那種莊嚴與美麗，其實亞洲還有非常多不同特色的教堂，不用飛很遠也能感受這種時代的氣息，期待大家一起發掘！另外提醒旅人們，若是要進入教堂內，盡量把說話音量降低、把手機調成靜音模式，且一般來說教堂都是禁止攜帶寵物與禁止飲食的，請各位要參觀教堂的旅人們注意呦～

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