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春節國道休息站還能這樣玩 必買必吃大整理

破箱換新！Discovery Adventures行李箱祭出超值服務

2019-02-01 10:00聯合線上企劃 柯邑凱

圖／Discovery Adventures 提供
圖／Discovery Adventures 提供
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你還在為了出國一次就被航空托運將新買的行李箱摔破而捶胸頓足嗎？

以往除了跟航空公司辦理破箱登記後就是等待審核。遇到航空公司不理陪的範圍也只能心痛認賠。現在你可以有更快速更簡便的解決方式！

美國探索頻道Discovery channel在台唯一授權生產的Discovery Adventures行李箱，上市以來以其具冒險、探索的重要核心價值深獲消費者喜愛。透過其品牌開發的行李箱及背包等旅行戶外產品，讓消費者提高探索世界的體驗與感受，也成為旅行吧（Lifespot）專櫃的主力商品。

獨特的商品外觀專利設計，將探索頻道的元素融入在行李箱的線條之中，詢問度最高的工具箱以及指南針系列，有別于市場上前篇一律的行李箱外觀。加上優質的材質以及精細的五金配件，主打的100%PC鋁框系列更是百貨專櫃的熱賣不墜款。

旅行吧（LifeSpot）是一個全新概念的旅遊通路，以最佳的陳列及規劃，營造一個舒適、多樣化以及選擇性高的連鎖通路系統，並藉以吸納更多優質品牌的進駐，為消費市場創造一個全新的購物環境。目前旗下有：Discovery Adventures、illimited、Regatta Club、M squares等豐富多樣化的旅遊品牌行李箱、包袋、配件等。

為了感謝廣大的消費者支持，在原有的行李箱零配件五年保固的售後服務基礎上，再新增「自2019年2月1日起，凡是在全省百貨通路Lifespot及DA專櫃購買Discovery Adventures、illimited、Regatta Club以上三個品牌的行李箱，即可享受1年內破箱免費換新服務（註）」。

配合各大百貨過年檔期，現在就是最佳入手時間。快來體驗Discovery Adventures行李箱的魅力，這個春節旅遊，就帶它趴趴走吧！

圖／Regatta Club 提供
圖／Regatta Club 提供
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（註）：各項保固相關內容說明，請至全省Lifespot專櫃洽詢

現在就加入Lifespot FB：https://goo.gl/VXsnX5

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