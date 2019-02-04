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IG必追蹤！五個不可不知的Instagram旅遊帳號

2019-02-04 12:00Skyscanner

有什麼Instagram愛旅遊的你不可不知？這五個有趣Instagram主題旅遊帳號你絕對不可不知！這些部落客都秉持著自己所愛的事結合旅遊，讓旅遊除了風景令人心曠神怡外，還多了份趣味，趕快與Skyscanner一起來探索吧!

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1. Melissa Hie @girleatworld

Melissa Hie 是一位熱愛美食與旅遊的新加坡女孩，她結合了兩個他人生中最喜歡的事，用美食自拍環遊全世界。如果你跟她一樣，是一位吃貨也愛旅遊的話，絕對不可以錯過她的IG帳號，絕對會讓你羨慕不已。

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2. Murad Osmann @muradosmann

大家應該對於Murad Osmann不陌生才對，他就是無人不曉手牽著女友去旅行的那隊可愛的情侶。男友透過自己的視角，手牽著女朋友環遊世界，除了風景美麗外，甜蜜的感覺一定會融化你的心，甚至還在IG上創下了#Followmeto，讓許多情侶旅遊時，也留下同樣甜蜜的視角!

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3. Michelle Liu @chinventures

當我們一滑開IG時，充次著總是美美的照片，看起來好像毫不費力的人生，就是如此那麼完美。而現在Michelle Liu要打破這樣的想法，愛旅遊的他，在環遊世界的途中，不拍假掰美美與景點的照片，而是採用了「雙下巴自拍法」，以女孩最怕的雙下巴，留下獨特的回憶。

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4. Hunter Lawrence @hunter_lawrence

一般在IG帳號上都是跟著人旅遊，這一次我們跟著Hunter Lawrence一家人一起旅遊吧！特別是他們所飼養的黃金獵犬Aspen，Aspen跟著他的主人旅遊了幾乎整個北美區，走過了雪景，與主人在湖上划船，實在超級可愛！

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5. Hawkeye Huey @hawkeyhuey

Hawkeye Huey 是國家地理攝影師Aaron Huey的七歲兒子，時常跟爸爸到處旅行的他，用專屬的視角記錄著旅遊與環遊世界的過程，非常的有趣，是厭倦一般旅遊IG的你，必定要追蹤的帳號。

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希望大家在看完以上五個不可不知的主題Instagram旅遊帳號，都會被以上逗得灰心一笑。除了旅遊放鬆外，在旅遊的過程中也可以找到屬於自己的專屬幽默，也別忘了追蹤@skyscannertw的IG帳號，旅途中不乏可以在即時動態或IG相片中標記#followskyscanner，跟我們一起分享旅途中的美好，我們也會轉載再分享給大家。

推薦閱讀：眼睛想旅行：跟著這10個Instagram帳號去旅行！

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