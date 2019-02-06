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哪國最值錢？世界各國貨幣匯率比較

2019-02-06 12:00Skyscanner

台幣、歐元、英鎊、美元、澳元、新元、加拿大元、日元、韓元、泰銖、人民幣、港幣、瑞士法郎、…世界各國貨幣，哪國最值錢？Skyscanner蒐集了世界各國貨幣進行匯率比較，是不是匯率最高，貨幣就最值錢？那就帶上100塊，去世界各地買個邊，答案自然就會揭曉！

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帶上100塊 全球買個邊

台灣

台灣整體的消費水平不高，餐飲、日用品、住宿、景點的費用都不高。其中台北、高雄等大城市的整體消費會高一些，而像墾丁、花蓮、台南這些城市的消費普遍不高。100塊在台灣可以吃到美味的街頭小吃，也能買到一些特色的台灣點心或者零食。牛肉麵1碗，約80-200塊；便當1個，約50-150塊；飲料1瓶，約20-30塊；速食麵1份約，10-50塊；早餐1套約30-50塊；快餐1套，約80-100塊；香煙1包，約50-80塊；肉包1個，約15-30塊。100塊在台灣可選擇的東西太多太多。

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英國

英國的消費水平在歐洲國家屬於中等偏上水平，高於義大利等南歐國家，低於北歐和瑞士等，基本與法國相同，住宿、交通和景點門票是最主要的開銷。100塊新台幣相當於2.5英鎊，在英國超市中，可以買1瓶飲料，也可以買1個三明治，還可以在城市內乘坐1次公車。不過，英國許多城市的博物館、美術館免費向公衆開放。英國旅行想要節省預算，可以多在景點上做功課！

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美國

美國的整體消費比較貴，其中住宿及餐飲所占的比重較大。美國的餐廳人均正餐價格在20美元左右，除此之外還要支付餐費15－20%的小費。最便宜的是美國各地的快餐店，6-10美元一個套餐就可以吃的很飽，還不用額外支付小費。100塊新台幣相當於3美元，3美元可以在美國喝杯星巴克，或者買1磅牛肉。美國的汽油價格比較便宜，3美元多一點就能加1加侖汽油。

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新加坡

新加坡屬於東南亞國家中消費較高的國家，尤其是飯店費用的支出，會占據消費總額的一大半。不過新加坡很多景點都是免費參觀的，再加上大多數的付費景點在網上都可以買到優惠票，在一定程度上也可以節省預算。100塊新台幣相當於4.5新加坡元，可以在新加坡的食閣中吃到1頓簡單的飯，​在新加坡的超市，2.99新幣可以買5個蘋果，3新幣買1盒葡萄，4新幣買1盒猕猴桃，有時候3新幣也可以買到3個芒果。

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澳洲

澳洲的消費水平很高，在衣食住行各個方面都很高。不過，澳洲的景點花費並不高，各類展覽館、博物館、植物園、國家公園都免費向遊人開放。100塊新台幣相當於4澳元，可以喝1杯咖啡，品嘗1份冰淇淋，1杯酸奶，1盒通心粉，1份乾果，或者一些毛巾、洗髮水之類的日用品。在澳洲超市1kg西瓜售價為1.25澳元，1kg蘋果為4澳元，1kg香蕉為1.9澳元、1kg芒果為1.9澳元。

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歐洲

歐洲各國中的物價水平差距很大，根據歐盟統計局的數據，歐盟地區的瑞士、丹麥等非歐元國家消費水平較高，德國相對經濟實惠。相比之下，東歐國家消費最爲低廉。100塊新台幣相當於2.8歐元，在歐洲生豬肉最便宜，骨頭越多越便宜，2.8歐元基本上可以買到500g的普通豬肉。歐洲的蔬菜比較貴，番茄1.5歐/kg。生菜1個0.6歐，西兰花1個約0.8歐。歐洲的蛋奶相對還算便宜，10個雞蛋約1.1歐，1L牛奶約0.7歐。

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中國大陸

中國大陸的整體消費水平相對較低，又有很多旅遊城市，吃喝玩樂住行都不是很貴。100塊新台幣相當於22元人民幣，在大陸所有的公車可以隨便坐，也夠支付短途的大巴費和計程車費。100塊新台幣可以在大陸買到毛巾、牙刷、牙膏等眾多小件生活物品。在大陸的一些小餐館，100塊新台幣可以吃到1套正宗的涼皮肉夾饃、2碗牛肉麵、1份豐盛的快餐、1份羊肉泡饃、2套煎餅果子、10多個包子、2碗米粉、1份炒飯，如果要求不是很高，可以吃的很飽！

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日本

日本的消費水平整體較高。從城市和地區上看，東京、京都是日本熱門旅遊城市中消費水平最高的，大阪稍低一些，北海道和沖繩地區消費水平相對較低，100塊新台幣相當於375日元，可以在日本吃到很多特色的小吃，銅鑼燒、雕魚燒、和果子、長崎蛋糕、章魚小丸子、天婦羅、流水麵、石狩鍋、關東煮、三文魚、烏冬面、荞麥面、炸雞塊、飯糰、吞拿魚飯、腌白菜、吞拿魚飯、手卷、茶泡飯等，不到400日元就可以吃遍日本。

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泰國

泰國消費水平整體不高，是個性價比很高的旅遊國家。中部以及北部地區，即曼谷、清邁、大城等城市，物價中低水平，南部沿海以及海島，即芭提雅、蘇梅島、普吉島等，物價相對略高。100塊新台幣相當於110泰銖，可以在泰國吃2份香蕉薄餅，可以吃2份泰式炒粉乾，可以喝2杯鮮榨的果汁，也可以在夜市飽餐一頓泰國特色美食-芒果糯米飯。100泰銖還可以在泰國做個魚療，或者優惠的SPA。

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越南

泰國消費水平整體也不高，其中，物價最高的城市是胡志明市。100塊新台幣相當於75348越南盾，這樣的匯率換算，將新台幣換成越南盾，瞬間也感覺自己也是個有錢人。在越南的街頭集市100塊可以吃1碗越南粉，可以買2份快餐，可以買大約3杯街頭鮮榨果汁，可以支付3個景點的門票費用，可以乘坐1次3小時內的城際大巴，還可以購買1kg荔枝+1個大芒果。

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原來，英鎊是匯率最高的貨幣。澳洲、英國、美國、歐洲等地的消費水平都比較高，東南亞國家的消費水平相對較低，100塊基本上就能吃遍東南亞街頭各種小吃！

推薦閱讀：東南亞貨幣在哪裡換匯最划算？

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歐洲

Skyscanner

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