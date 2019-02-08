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國外租車指南！ 7個租車前必知的小技巧

2019-02-08 11:00Skyscanner

現在到國外租車自駕遊，是另一種新興的旅遊體驗，從行程路線規劃到各地的交通規則，都是一種有趣的挑戰，也是讓自己在旅行途中更為自由、更為隨興的不同感受。除了行前準備之外，自駕遊最重要的就是租車了，要怎麼樣租到合適的車子又能避免掉隱藏的費用？相信是準備自駕旅遊的你最在乎的事，別擔心，Skyscanner已經幫你整理好幾個租車前必學的小技巧，趕快做筆記吧！

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買保險貨比三家不吃虧

在國外畢竟人生地不熟，對路況更是不熟悉，所以租車時加買個保險也是一種保障，所以除了租車本身的費用外，額外的保險費也是考量的重點；一般租車時都會含基本的保險，如碰撞險跟竊盜險，還有一個是自負額(Excess)，也就是當事故發生時，被保險人必須自行負擔賠償金額，通常自負額愈低，保險金就越高，這也是很多人混淆的地方，而國外這一類的收費都很高，所以不妨透過第三方保險公司(如在台灣的保險單位)，或是在租車網站先行了解，才不會在租車時被當成冤大頭。

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加滿油還車

租車時一定要先問清楚該加哪一類的油，部分國家若是你選擇開柴油車或手排車，租金會便宜一些，可以在租車時詢問，當然自己也要有能力駕馭這些車種才行，若你使用Skyscanner的租車比價網站進行搜尋，你只要挑選好你所要租賃的車輛，Skyscanner會提供詳細的加油政策，您可以根據自己的需求進行選擇，並且有效幫你對車輛進行快速篩選哦。無論選擇哪種車輛，強烈建議自行加滿後歸還，若是你回到租車地點才想到沒加油，租車公司可是會多收油錢，而且比一般貴很多，所以切記加滿油後還車。

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彈性的取車地點

很多時候為了方便，我們會選擇直接在機場取車，但是每個租車公司的訂價是不同的，一般在機場取車租金相對會較高一點，若你的行李不是太多，建議先搭乘其他交通工具進市區再取車，多一點彈性就可以為自己省荷包；不過有些大城市因為市區停車不易，反而收取更多的費用，所以當你在使用Skyscanner租車比價搜尋時，可以先利用篩選功能了解不同取車地點的價格，或是租車公司是否提供接駁服務(機場-市區)等等，依據你的需求找到合適的地點跟價格再決定。

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駕車人數的考量

安排自駕旅行可能是跟家人或朋友一起，若是都有駕照大家輪流開車也比較不會累，但是在歐、美地區租車時必須選擇有幾位駕駛人，每增加一位就會加費用，以歐洲來說7天最低約從30歐元起跳(約台幣1,057元)，若透過Skyscanner租車比價更可以為你搜尋免費增加一位駕駛人，或是75折的好康優惠，幫你省下一筆不小的費用，是不是很棒呢？另外要提醒準備租車的你，在租車時的主駕駛非常重要，因為租金刷信用卡及保險等都必須是同一人，其他附加的駕駛人也必須列在保險內，若是發生意外而當時的駕駛不在保險內，可是不會獲得理賠的哦。

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留意額外的費用

很多時候租車公司的業務為了多賺點小錢，可能在租車時不會將所有的費用說清楚，自己一定要多加留意租車內容及保險條款，容易增加費用的項目有：

駕駛人年齡在25歲以下：是的，在台灣18歲就可以考駕照開車了，但是在國外若是你是25歲以下租車，可是會收取額外的費用哦。

甲地租乙地還：這是在歐、美國家常遇到的問題，因為不是國家的幅員廣大，就是一次橫跨多國，要再折返也很耗時間，所以租車時先問清楚額外的費用，或是在哪個地點還車會比較便宜吧。

附加項目：租用GPS、兒童座椅等都是要額外加錢的，若是租用大型的露營車，戶外用的桌、椅甚至床單都是要費用的。

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行車里程數的設定

部分租車公司會有里程數的設定，但是你也可以選擇無限制里程數，租車費用其實相同，若你設定里程數卻超出，反而會被收取額外費用哦。

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出發前就預訂

想到國外享受自駕遊的樂趣，提前規劃準備是一定要的，尤其是旺季時的熱門旅遊城市，可能會一車難求或是價格讓你無法下手，建議你先上Skyscanner的租車網頁進行比價，有些租車公司還會提供早鳥的優惠，不用擔心先預定若改變心意怎麼辦，因為大部分的租車公司在取車48小時前取消，是不會收取費用的。

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到國外租車自駕遊，是一生中一定要嘗試的旅遊體驗，現在就開始計劃吧！Skyscanner提供你便宜機票、酒店以及租車的比價搜尋，讓你安排行程更便利、更省錢哦。

推薦閱讀：美國自駕遊交通規則匯總

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Skyscanner

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