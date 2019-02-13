出國入境不用人擠人！台灣可自動通關的國家大盤點

常出國的人一定都知道！在別的國家入境時，若是遇到2班以上的班機在差不多的時間抵達，總是會花上許多時間。近幾年，台灣與許多國家簽訂自動通關相關協定，台灣旅客只要事先申請，在入境的時候，走快速通關通道，透過持有的「中華民國電子晶片護照」快速審核，就可以入境了！完全省去了一般入境流程一大半的時間，目前已有6個國家開放台灣旅客自動通關，以下為你整理了申請快速通關的攻略！

日本

日本。 圖／William L. McGough via Wikimedia 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.一年內曾入境日本2次（或以上）

2.於日本國內外無犯罪紀錄

3.過去沒有被日本遣返或拒絕入境紀錄

4.申請人必須在日本或他國（包含台灣）政府機關、日本或他國政府出資的機關、日本的子公司或上市公司、台灣的上市公司，擔任全職並任職一年以上

如何申請？

第一次審查：備妥資料（3個月內正面照、入境紀錄、護照資料頁和在職證明等）至日本法務省網站註冊帳號，完成登入後，填寫網站上所要求的資料，填寫完畢後待初步審查。

第二次審查：初審通過會以Email通知，須在三個月內入境日本時，至指定櫃台繳交初審上傳的文件影本、按壓指紋、拍照，領取電子入境IC卡後，即可使用自動通關服務。

申請費用

2,200日幣。不接受現金或刷卡，請提早到機場郵局購買印花稅貼紙。

小編偷偷說：目前日本自動通關僅限日本成田、羽田、名古屋中部及關西機場可使用，有效期限3年，若護照更換也需重新註冊。

韓國

韓國。 圖／Various via Wikimedia 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿17歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

3.訪韓目的為旅遊或商務等

4.在韓無不良紀錄

如何申請？

在韓國國內申請。於韓國入境通關後，前往各機場的SeS註冊中心或是各城市的出入境管理事務所，填寫並繳交電子申請書，此時需要您的照片及指紋影像。待檢核申請人紀錄，核准後會於護照內貼上SeS貼紙。

小編偷偷說：若您持有韓國的「外國人登錄證」，申請時也要一起出示呦！

申請費用

無

小編偷偷說：目前韓國自動通關僅限韓國仁川、金浦、釜山金海、清州、濟州即大邱機場可使用，有效期限5年，若護照更換也需重新註冊。

英國

英國。 圖／pixabay.com 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿18歲以上

2.持有效期6個月以上的英國簽證或兩年內曾造訪英國4次

如何申請？

於英國政府網站線上註冊旅客快速通關服務(RTS)並支付申請費用，申請完畢後，約需10個工作天內會收到回覆。通過後首次入境英國仍需走一般入境通道，機場人員確認RTS資訊後，會拿到一張RTS卡，於下次入境英國時即可以使用快速通關。

申請費用

70英鎊（若無通過會退50英鎊）

小編偷偷說：有效期限1年，但若於隔年續卡費用則為50英鎊。

美國

美國。 圖／MK Feeney via Flickr 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.備有警察刑事紀錄證明書（即良民證）。

2.有效的ESTA旅行許可或美國簽證

3.含照片的證件（如：駕照或身分證）

如何申請？

在取得良民證一年內，至美國的信任旅客計劃(TTP)網站提出申請並支付費用，申請通過會安排與美國官員面試。面試官現場會詢問問題、拍攝您的照片並按壓指紋。

申請費用

100美元（審核未通過不退費）

德國

德國。 圖／pixabay.com 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿18歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

澳洲

澳洲。 圖／Phil Whitehouse via Wikimedia 分享 facebook

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿16歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

如何申請？

不需事先申請，於入境澳洲境內機場時，透過Smart Gate自動通關機台並回答問題，通過後即可取得通關卡片。

申請費用

無

雖然有些國家申請流程有點複雜又要花錢，但申辦成功後可以省下許多冗長的時間，真的非常方便呀！而且越來越多國家與台灣簽署互惠的計劃，相信未來台灣旅人出國旅遊會更便利、更快速！

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