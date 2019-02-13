親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

出國入境不用人擠人！台灣可自動通關的國家大盤點

2019-02-13 10:02FunTime旅遊比價

常出國的人一定都知道！在別的國家入境時，若是遇到2班以上的班機在差不多的時間抵達，總是會花上許多時間。近幾年，台灣與許多國家簽訂自動通關相關協定，台灣旅客只要事先申請，在入境的時候，走快速通關通道，透過持有的「中華民國電子晶片護照」快速審核，就可以入境了！完全省去了一般入境流程一大半的時間，目前已有6個國家開放台灣旅客自動通關，以下為你整理了申請快速通關的攻略！

日本

日本。 圖／William L. McGough via Wikimedia
日本。 圖／William L. McGough via Wikimedia
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.一年內曾入境日本2次（或以上）

2.於日本國內外無犯罪紀錄

3.過去沒有被日本遣返或拒絕入境紀錄

4.申請人必須在日本或他國（包含台灣）政府機關、日本或他國政府出資的機關、日本的子公司或上市公司、台灣的上市公司，擔任全職並任職一年以上

如何申請？

第一次審查：備妥資料（3個月內正面照、入境紀錄、護照資料頁和在職證明等）至日本法務省網站註冊帳號，完成登入後，填寫網站上所要求的資料，填寫完畢後待初步審查。

第二次審查：初審通過會以Email通知，須在三個月內入境日本時，至指定櫃台繳交初審上傳的文件影本、按壓指紋、拍照，領取電子入境IC卡後，即可使用自動通關服務。

申請費用

2,200日幣。不接受現金或刷卡，請提早到機場郵局購買印花稅貼紙。

小編偷偷說：目前日本自動通關僅限日本成田、羽田、名古屋中部及關西機場可使用，有效期限3年，若護照更換也需重新註冊。

韓國

韓國。 圖／Various via Wikimedia
韓國。 圖／Various via Wikimedia
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿17歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

3.訪韓目的為旅遊或商務等

4.在韓無不良紀錄

如何申請？

在韓國國內申請。於韓國入境通關後，前往各機場的SeS註冊中心或是各城市的出入境管理事務所，填寫並繳交電子申請書，此時需要您的照片及指紋影像。待檢核申請人紀錄，核准後會於護照內貼上SeS貼紙。

小編偷偷說：若您持有韓國的「外國人登錄證」，申請時也要一起出示呦！

申請費用

小編偷偷說：目前韓國自動通關僅限韓國仁川、金浦、釜山金海、清州、濟州即大邱機場可使用，有效期限5年，若護照更換也需重新註冊。

英國

英國。 圖／pixabay.com
英國。 圖／pixabay.com
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿18歲以上

2.持有效期6個月以上的英國簽證或兩年內曾造訪英國4次

如何申請？

英國政府網站線上註冊旅客快速通關服務(RTS)並支付申請費用，申請完畢後，約需10個工作天內會收到回覆。通過後首次入境英國仍需走一般入境通道，機場人員確認RTS資訊後，會拿到一張RTS卡，於下次入境英國時即可以使用快速通關。

申請費用

70英鎊（若無通過會退50英鎊）

小編偷偷說：有效期限1年，但若於隔年續卡費用則為50英鎊。

美國

美國。 圖／MK Feeney via Flickr
美國。 圖／MK Feeney via Flickr
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.備有警察刑事紀錄證明書（即良民證）。

2.有效的ESTA旅行許可或美國簽證

3.含照片的證件（如：駕照或身分證）

如何申請？

在取得良民證一年內，至美國的信任旅客計劃(TTP)網站提出申請並支付費用，申請通過會安排與美國官員面試。面試官現場會詢問問題、拍攝您的照片並按壓指紋。

申請費用

100美元（審核未通過不退費）

德國

德國。 圖／pixabay.com
德國。 圖／pixabay.com
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿18歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

澳洲

澳洲。 圖／Phil Whitehouse via Wikimedia
澳洲。 圖／Phil Whitehouse via Wikimedia
分享

具備什麼條件能夠申請？

1.年滿16歲

2.持有有效中華民國電子晶片護照

如何申請？

不需事先申請，於入境澳洲境內機場時，透過Smart Gate自動通關機台並回答問題，通過後即可取得通關卡片。

申請費用

雖然有些國家申請流程有點複雜又要花錢，但申辦成功後可以省下許多冗長的時間，真的非常方便呀！而且越來越多國家與台灣簽署互惠的計劃，相信未來台灣旅人出國旅遊會更便利、更快速！

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

護照機場

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 18:59

國外租車指南！ 7個租車前必知的小技巧

2019-02-08 11:00

哪國最值錢？世界各國貨幣匯率比較

2019-02-06 12:00

IG必追蹤！五個不可不知的Instagram旅遊帳號

2019-02-04 12:00

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 11:20

小偷花招多！出國旅遊防偷防搶的心得分享

2019-01-24 21:00

日韓滑雪場推薦！特色美景：世界自然遺產樹冰＆太白山脈

2019-01-20 22:00

全球10大超好玩「主題樂園」　連大人都難以抗拒！

2019-01-18 11:17

敢不敢挑戰「世界５大跳傘景點」大聲尖叫釋放壓力

2019-01-16 12:00

美景無限！盤點世界８大最美單車旅遊路線

2019-01-11 08:48

省2千！泰國落地簽免費「延長至4月」 潑水節也適用

2019-01-09 01:24

盤點世界７大神奇現象　驚歎大自然的魔術

2019-01-07 09:00

品味奢華旅遊／馬爾地夫當水行俠 東格陵蘭賞海豹鯨魚

2019-01-04 22:09

新年假期　最適合「家族旅遊」的10個景點！

2019-01-04 10:03

走跳世界／2019年出國玩 這些新制要打包

2019-01-03 12:00

自助旅遊！第一次開RV露營車旅行前你要知道的事

2019-01-01 21:00

助人利己！ 7個一舉兩得的海外志工旅程

2018-12-31 09:00

沉浸深海夢中！世界８大海底飯店　豪華的玻璃房與無敵景緻

2018-12-28 09:00

我的世界登山健行故事　為期319天的中南美洲之行

2018-12-26 21:00

2019旅遊新制懶人包 去這3個國家玩要注意！

2018-12-25 16:56

2019自助旅行必備App　吃住玩樂行輕鬆搞定！

2018-12-24 09:00

櫥窗秀、耶誕蛋糕 宇宙群星耶誕燈光秀

2018-12-22 09:58

Airbnb調查報告：台灣躍升全球19大熱門旅遊地

2018-12-20 17:50

【入境急救包】入境出問題？原因與因應措施總整理！

2018-12-15 16:30

醉美異國夜 體驗四大熱門旅遊城市夜生活！

2018-12-13 17:24

菜鳥滑雪必知！高人指點日韓滑雪訣竅

2018-12-12 20:00

不用人擠人！這些旅遊勝地讓你玩得自在又省荷包

2018-12-12 15:47

刷新你的旅遊清單！歐洲10大「最美沙灘」安排浪漫假期

2018-12-09 10:00

出國跨年！全球TOP５經典跨年城市

2018-12-07 12:00

說走就走！世界６最適合的旅行地

2018-12-07 11:00

比租車更好玩！親子出國旅遊包車6大推薦理由

2018-12-05 16:03

外語不好如何在歐洲生活？各國的請、謝謝、對不起

2018-11-30 21:00

尼洋河畔「大河戀」 西藏林芝松茸節享用各種吃法

2018-11-30 15:44

心酸血淚！最考驗情侶的6大旅行勝地 這些點你踩過嗎　

2018-11-30 12:00

2019 春節「６大開運勝地」新年新氣象 好事馬上來！

2018-11-28 09:00

全球８大最「浪漫蜜月勝地」難以抗拒的甜美的景色

2018-11-26 09:00

必打卡！跟著世界級的部落客出遊去

2018-11-23 11:00

為完成潛水客專屬儀式 正妹體驗全裸潛水

2018-11-22 17:07

跳出臺灣！人生必去的世界最美１０條鐵路旅行線

2018-11-21 09:00
看更多

熱門文章

罷工第5天 華航一口氣宣布未來8天取消航班

2019-02-12 19:47

國內首例！長榮經濟艙機票 選位要付費

2019-02-13 15:22

挑燈夜戰7小時！過勞航班訴求 華航勞資雙方取得共識

2019-02-13 08:02

機場移民官踢檢疫犬一腳狗哀嚎 他稱：因為怕狗

2019-02-13 14:07

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 18:59

出國入境不用人擠人！台灣可自動通關的國家大盤點

2019-02-13 10:02

越南自由行！夜峴港4天3夜旅遊必去景點＆行程推薦

2019-02-11 09:00

上帝遺忘的人間美景！ 住進黃石公園 來趟深度旅遊

2019-02-12 10:02

越南又有新廉航「竹子航空」 未稅最低台幣200元起

2019-02-13 18:39

改善疲勞航班 華航再讓步5低工時航線增人力

2019-02-13 09:20

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

阿聯酋限時優惠開跑 台灣飛馬德里單程未稅1萬3千起

2019-02-13 14:19

華航機師罷工 桃機今取消24架次、影響3711人

2019-02-13 10:11

斯里蘭卡「丹布勒石窟寺」 隱藏小鎮中的世界文化遺產

2019-02-12 21:00

春節出國旅遊了嗎？有沒有發現東南亞知名景點門票飆漲

2019-02-11 17:40

西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00

新手專區／倒數計時中！日曆年酒店計劃之轉點提醒

2019-02-13 22:02

華航勞資二度協商 交部：有飛安疑慮航線逐一討論

2019-02-11 12:39

旅行公會譴責機師罷工 呼籲華航提供申請補償、窗口

2019-02-12 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top