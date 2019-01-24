小偷花招多！出國旅遊防偷防搶的心得分享

【作者:barkleyc】

圖／背包客棧 分享 facebook

前幾天在PTT順手回了板友的問題，如何在出國期間防偷防搶呢？其實這也是之前演講時，很多朋友希望我分享的主題，既然最近沒人找小弟我演講（哭），那就寫篇心得文吧！

很多事情真的是要痛過才會思考如何去避免重蹈覆轍，我在多年前曾經整包Kata相機包和單眼、鏡頭被歹徒聲東擊西給搶走，所以在環遊世界時，特地針對防偷防搶下了點功夫，畢竟帶著相機和行李在南美及歐洲都非常抖啊...

1.先爬文嚇自己

不管是PTT或背包客棧，都有許多人分享旅遊遭偷遭搶的慘痛經驗，建議花點時間把這些血淚史看一下，記取教訓。無論在南美洲、歐洲，其實歹徒的手法都大同小異，讓自己先有心理準備，才知道如何破解。

最大原則就是：

● 隨時提高警覺

● 東西不離手、不離開視線

● 人多時，背包背前面（如果有防盜背包倒是不需要）

● 不要到人煙稀少的巷弄內（再怎麼防偷，都很難防搶）

2.防盜背包

當初為了防盜這件事，找了很久，最後還是覺得Pacsafe的防盜相機包最安全。這間澳洲公司是專門生產各種旅遊防盜包和配件，旅遊過程中除了最怕被偷護照、錢包之外，再來就是相機，雖然Pacsafe不是專門做相機包的，但他們的相機背包還算實用。

圖／背包客棧 分享 facebook

我買的是Camsafe X25 anti-theft camera backpack

先說他的優點：

● 所有拉鍊都可以鉤住防止被拉開

● 背包本身內建很細的鋼絲，小刀無法劃開

● 背帶有較粗的鋼絲，無法被剪斷、扯斷

● 有RFID夾層，避免信用卡、護照被掃描複製

● 可以快速把背包綁在固定物，避免背包不在手上時被搶走偷走

● 容量還算大，至少一機兩鏡，上面還有一個空間可以放雜物

● 可側開拿相機、鏡頭

● 可以放筆電、側邊可放水壺或是腳架

● 外觀低調

圖／背包客棧 分享 facebook

我自己用這咖帶了：

● Canon5D3

● Canon16-35mmf/2.8L鏡

● Canon24-70mmf/2.8L鏡

● Canon70-200mmf/4小小白

● 約1kg的碳纖維腳架

● 蘋果Macbookair13吋

環遊世界一年倒是沒啥問題，在南美、法國、西班牙、希臘這些容易被偷的地方，都可以很放心的把背包往後背。基本上這咖很難被偷，也不會被偷拉開、割破，只怕被搶而已！

再來是他的缺點：

● 相機層的隔板很軟，用一陣子就會塌掉

● 相機層只能放一機兩鏡，我第三鏡是放在最上面的置物層

● 後來覺得很牙給，在旅遊過程中就把小小白託人丟回臺灣

● 不耐背，畢竟不是專業相機包/登山包

● 臺灣賣很貴（建議到國外購買，我個人是在淘寶買的）

● 沒辦法直接掛在行李箱的提把上

● -防碰撞的能力較差

本人沒有任何業配，純粹推薦這個防盜相機背包給有需要帶單眼旅遊的朋友。

3.鋼絲密碼鎖

其實我不知道這東西正確的名字是啥，我買的是pacsafe"Retractasafe 250 4-dial retractable cable lock"

圖／背包客棧 分享 facebook

是一個可以伸出鋼絲的密碼鎖，搭配上述防盜背包就更佳完美。

使用時機：

● 在長途巴士、夜巴

● 吃飯時

● 背包或行李箱寄放在民宿時

雖然我的防盜背包，背帶可快拆直接綁在固定物上，但有時候還是無法可綁。這時候搭配這個鋼絲鎖會很好用，把鋼絲拉出來，穿過背包的提把或背帶，然後綁在巴士上的座椅，就可以安心的在車上休息。或是不想抱著包包吃飯，這時候把背包綁在看得到的地方，也可以很安心。再來就是，偶爾會把行李箱或背包寄放在民宿，我當初在秘魯、玻利維亞、智利時，有些景點無法攜帶太多東西，勢必得把大部分行李寄放在民宿。這時候有這鋼絲鎖就非常方便，雖然硬要剪還是剪得斷，但至少有點嚇阻和拖延時間的效...

原文出處：環遊世界｜出國旅遊防偷防搶的心得

延伸閱讀：美國｜優勝美地(Yosemite) 新娘面紗瀑布(Bridalveil Fall) 拍攝地點

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」