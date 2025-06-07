頑童挑戰4場小巨蛋再加碼！5分鐘4萬張票賣光加2場

嘻哈天團頑童MJ116相隔6年合體發片「OGS」，7月將在台北小巨蛋開4場演唱會，門票今（7）日開賣，共4萬張票5分鐘售罄，樂得他們宣布再加2場。

頑童昨還表示有點擔心票房，畢竟許久未開演唱會，且一次就挑戰4場。今好消息傳出，他們所屬本色音樂表示：「謝謝，很開心喔，感謝老鄉們的支持，為了讓所有老鄉都可以順利買到票來看演唱會，所以本色音樂緊急宣布加開兩場，加開在週五的時間7/18跟7/25，將在下周六6/14於本色售票網開賣。」