「關島登機小屋」快閃華山！ 沉浸式登機體驗 秒飛度假島嶼天堂
【文・莊士賢】
正值太平洋最大島嶼文化盛會「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」熱鬧展開，關島觀光局同步將這股熱帶風情帶來台灣！6／7～8於台北華山1914文創園區金八廣場舉辦「關島登機小屋」快閃活動，台灣民眾可一秒啟程、身歷其境感受濃濃太平洋島嶼風情。
活動現場以關島自然風貌與文化色彩為靈感，打造沉浸式「登機打卡體驗區」，民眾不僅可拍照打卡、換取限量好禮，還能一次掌握關島旅遊資訊與假期行程靈感。此外，追蹤官方社群帳號，還可獲得來自關島的特色零食、迷客夏聯名周邊與聯合航空精選好禮，數量有限、送完為止。
呼應「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」的熱度，關島觀光局攜手手搖飲品牌迷客夏推出3款限定聯名飲品，主打夏日芒果風味，包含「海鹽芒果綠」、「島嶼芒果青梅綠」與「熱帶水果氣泡飲」，用味蕾體驗熱情島嶼的陽光活力。
除了文化與美食的交織，前往關島的交通也相當便利。目前，聯合航空提供每週2班桃園至關島的直飛航班，僅需3.5小時即可抵達的渡假島嶼天堂。聯合航空並祭出多項貼心服務，包括免費改票、行李優惠等，全面提升旅遊體驗。
關島是旅客度假的理想目的地，除了有戀人岬、杜夢灣等壯麗景致，也能體驗浮潛、海底漫步、高空跳傘等刺激活動，搭配查莫洛傳統文化與美食探索，無論是自由行、親子遊或情侶蜜月，旅人都能享有專屬於自己的夏日節奏。
想搶先感受濃烈南島魅力、規劃夏季旅程，不妨把握這次「關島登機小屋」的快閃體驗，一站走進陽光、海洋與人文交織的熱情關島。
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