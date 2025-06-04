最後搶票機會！林俊傑台北大巨蛋演唱會　「加開限量座位」今晚6點開賣

林俊傑的「JJ Lin FINAL LAP世界巡迴演唱會」即將在6月7日、8日在台北大巨蛋舉行，不過4日售票平台突公告，因為硬體位置調整，所以部分區域的座位將限量加開，票將於晚間6點開賣，想要觀賞林俊傑演唱會的粉絲們把握最後機會。

演出日期：2025年6月7日 (六)、2025年6月8日 (日)

演出時間：19:00

演出地點：臺北大巨蛋

限量加開區域：103區、123區、203區、223區

售票時間：2025年6月4日（三）18：00

售票系統：KKTIX