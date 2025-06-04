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「TOMICA 55週年」要來台灣辦小汽車博覽會了！買限量套票再送紀念車1台，還能體驗挖土機操作

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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深受大小朋友喜愛的TOMICA小汽車，今年暑假將於6月28日至9月14日要來台灣啦！盛大舉辦《TOMICA小汽車55週年博覽會》，地點就選在台北華山1914文化創意產業園區中4B館。本次展覽完整移植日本原版規模，四大主題展區結合展示、互動、遊戲與DIY創作，不僅滿足鐵粉收藏慾，更是全家親子一日出遊的夢幻室內行程首選，小朋友一定會玩瘋。

圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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展覽最大亮點莫過於限量2萬組的「預售小汽車套票」，只要300元即可獲得展覽門票及「日本同款55周年入場紀念車」乙台，絕對是TOMICA迷必收的稀有逸品。展期內更推出多種票種選擇，包含單人票、優待票與附贈小汽車的全票組合；預售階段另有「園遊券套票」280元起，內含150元點數，可靈活運用於遊戲工坊與彩繪車活動，讓大小朋友玩得盡興。

圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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展區規劃包括「小汽車展示區」、「街道城市區」、「遊戲工坊」及「TOMICA彩繪車競速賽」等。小朋友可體驗挖土機操作、雙軌賽車挑戰、釣車遊戲等趣味活動，完成挑戰還有機會獲得限量金獎車款；喜歡創作的親子還能親手彩繪專屬小汽車，經由多媒體掃描，讓作品奔馳於虛擬賽道，留下難忘的親子記憶。

圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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無論是收藏家、車迷或家庭親子族群，《TOMICA小汽車55週年博覽會》都不容錯過。展覽每日10:00至18:00開放（17:30停止售票），預售優惠即日起至6月27日止，數量有限，欲購從速。更多購票與活動詳情請且粉專TOMICA小汽車55週年博覽會。

圖／取自Tomica小汽車臉書粉絲團
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展覽 全家 TOMICA DIY

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