BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

國際天團BLACKPINK日前宣布世界巡演高雄場的日期和地點，主辦單位理想國30日公開座位圖與票價圖，一共分為9種票價，最貴的VIP區要價8800元。

BLACKPINK睽違2年回到高雄開唱，台灣粉絲早就期待不已。她們10月18 、19日要重返高雄世運震撼開唱 ，本次票價共分為8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、3300元、2800元、2300元、1800元，最貴的BLINK VIP 限量套票含 VIP 站區 或 VIP 座位門票一張、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP 專屬小禮、VIP 專屬入口、演前官方周邊商品優先購買權。