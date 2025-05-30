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BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」
國際天團BLACKPINK日前宣布世界巡演高雄場的日期和地點，主辦單位理想國30日公開座位圖與票價圖，一共分為9種票價，最貴的VIP區要價8800元。
BLACKPINK睽違2年回到高雄開唱，台灣粉絲早就期待不已。她們10月18 、19日要重返高雄世運震撼開唱 ，本次票價共分為8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、3300元、2800元、2300元、1800元，最貴的BLINK VIP 限量套票含 VIP 站區 或 VIP 座位門票一張、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP 專屬小禮、VIP 專屬入口、演前官方周邊商品優先購買權。
粉絲要注意的是，演唱會門票自6月10日起分為4階段預售Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 享有6月10日上午11點到11點59分預購登記，6月11日上午11點到下午2點預售則是Visa Infinite presale。6月11日下午4點到晚間11點59分輪到Visa presale，最後於6月12日上午11點在拓元售票系統全面開賣。
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