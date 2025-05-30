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蔡依林要來了！台北小巨蛋開唱日期曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
蔡依林將在今年hito頒獎典禮擔任壓軸。圖／Hit Fm聯播網提供
蔡依林將在今年hito頒獎典禮擔任壓軸。圖／Hit Fm聯播網提供

天后Jolin蔡依林6月將推出萬眾矚目的全新專輯「Pleasure」，同名領銜之作「Pleasure」28日首播轟動樂迷，空降各大音樂平台即時榜冠軍，而她也即將現身首唱，今（30）日2025 hito流行音樂獎宣布Jolin要擔任典禮壓軸，帶來「Pleasure」現場演出。

Hit Fm聯播網主辦的2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，6月21日在台北小巨蛋盛大登場，5月30日釋出最後一波卡司名單，包含J.Sheon、丁噹、李聖傑、派偉俊 Patrick Brasca、陳華、陳勢安以及擔任壓軸演出的華語流行天后蔡依林，再掀一波高潮。

當天共有21組豪華陣容登場，Bii畢書盡、Ella陳嘉樺、Energy（團員坤達因已安排好海外行程之節目錄製，故不克出席）、FEniX、J.Sheon、Ozone、SB19、VERA、丁噹、宇宙人、艾怡良、李聖傑、派偉俊 Patrick Brasca、陳華、陳勢安、蔡依林、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生 MIXER（按姓名筆劃排序）。

這次演出是Jolin宣布發行新專輯「Pleasure」後首演，她對此相當重視且期待，動用專屬演唱會團隊並集結國際級頂尖舞者們，打造首次曝光的「Pleasure」新歌舞台，上次蔡依林在hito流行音樂獎演出是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的輝煌紀錄。

時隔6年，蔡依林再次壓軸登場，隆重巨獻上乘大秀，Jolin將從愉悅沉癮的盛放舞台，引領2025 hito流行音樂獎的全場觀眾，探索百無禁忌的Pleasure樂園，前往超越感官的全新境界。

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