高鐵假期旅遊推薦！ 嚴選全台6間親子飯店，搭高鐵享超殺優惠，免塞車也能暢玩北中南人氣遊樂園

重大宣布📢AsiaYo高鐵假期優惠開放兒童票啦！現在訂精選住宿＋高鐵來回票，可以一次搞定全家大小的車票🎉規劃暑假出遊的爸媽快看過來~誰說帶小孩出門只能手忙腳亂？用超殺價格搭高鐵、住台灣星級親子飯店，小孩放電、狂飆賽車，爸媽也能好好放鬆打造「安全·方便· 好玩」親子遊，就看AsiaYo嚴選北中南親子飯店&熱門景點！

圖:AsiaYo提供

｜🚄台灣高鐵假期親子旅行攻略🚄｜

暑假去哪玩，爸媽好煩惱，怎麼利用簡單輕旅行打造美好家庭回憶呢？告訴你，使用AsiaYo高鐵假期優惠就能輕鬆迎接台灣一日遊～入住超夯親子飯店，房間內不只有齊全嬰兒備品，還有超酷溜滑梯！想要暢遊全台人氣遊樂園、超巨大室內球池、卡丁賽車場也都不是問題。

~ 選擇高鐵假期親子旅行的 6 大原因 ~

1.不開車更省力，爸媽輕鬆陪玩不喊累

➡️不用自己開車趕路，旅途中也能閉眼休息、養精蓄銳，保留體力陪孩子玩翻景點！





2.高速又穩定，小孩不暈車、不哭鬧

➡️高鐵行駛平穩、車廂安靜又舒適，小朋友不會因為暈車或空間侷促而情緒爆炸。





3.育兒設備齊全，爸媽放心沒煩惱

➡️尿布台、嬰兒座椅、哺乳室應有盡有，連轉向座椅也超貼心，家庭出遊也能超有質感。





4.準時不塞車，行程超好控

高鐵準點率幾乎滿分，不怕連假大塞車，提早訂位就能穩穩掌握每一段行程。





5.車窗風景好療癒，小孩全程都在看風景

遠山、農田、河流一路變換，小朋友目不轉睛，旅途不再無聊，爸媽也能喘口氣。





6.南北任意走，親子旅遊一日來回也OK！

搭高鐵台灣南北只要1～2小時，玩麗寶、義大、日月潭都不遠，週末快閃也沒問題！

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|☘️高鐵假期親子一日遊 城市&景點推薦☘️|

國旅超級夯，台灣從北到南各大城市都有獨特魅力！不論是擁有刺激設施的遊樂園，還是結合原住民文化的主題園區，都能讓小朋友盡情放電、玩到不想回家。想安排一趟動靜皆宜的寓教於樂假期，或是單純追求好玩、放鬆，通通找得到適合的選擇～

☆ 台 中 ☆

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🧸特色博物館&美術館🧸

親子旅遊首選城市，台中擁有各式樂園、科學館與公園綠地，不論是放電活動或文靜博學的行程都可以輕鬆安排。高鐵站週遭交通便利，串聯景點省時又省力。

✨遊樂園：麗寶樂園渡假區（水陸雙樂園、密室逃脫、Outlet、卡丁賽道 ALL-IN-ONE）

✨特色景點：國立自然科學博物館、草悟道、審計新村

✨人氣美食：太陽餅、芋頭酥、鹹蛋糕





☆ 高 雄 ☆

🏖️熱情港都超好客🏖️

結合都會與親子景點的南部CITY，擁有港口風情和超美大型樂園！快到這裡享受熱情陽光，尤其是喜歡戶外奔跑與刺激設施的小朋友，還能順遊海邊或展覽空間，景點豐富值得打卡。

✨遊樂園：義大世界（必看皇家劇院國際大秀、希臘風格與歐式建築超好拍、南臺灣最大摩天輪）

✨特色景點：駁二藝術特區、蓮池潭、夢時代商圈

✨人氣美食：鳳梨酥、旗魚鬆、手工麻花捲





☆ 南 投 ( 日 月 潭 )☆

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🌄原民文化與自然風光🌄

想找有山有水的自然系親子旅行就選這裡！南投以日月潭為中心串聯多個景點，讓孩子遠離3C、親近山林，也能體驗高空纜車與文化園區。

✨遊樂園：九族文化村（搭纜車、賞夜櫻，一起欣賞精彩歌舞表演！）

✨特色景點：日月潭環湖自行車道、水社碼頭、埔里紙教堂

✨人氣美食：紅茶蛋捲、香菇脆片、日月潭紅玉紅茶、茶葉蛋





☆ 嘉 義 ☆

🧱超療癒親子小旅行🧱

嘉義有豐富的親子資源，從文化館、親子樂園到糖廠五分車，能讓孩子邊玩邊學，是南台灣最療癒的親子小旅行基地。

✨遊樂園：棒棒鯨奇樂園（超過2000坪的室內親子樂園，從幼兒到青少年都能享受樂趣）

✨特色景點：故宮南院、檜意森活村、文化路夜市

✨人氣美食：方塊酥、火雞肉飯、涼麵





☆ 雲 林 ☆

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🐾傳統藝文重鎮🐾

有人氣樂園與懷舊文化景點，悠閒又自在～很適合安排兩天一夜，打造結合鄉村風光與趣味主題館行程。

✨遊樂園：劍湖山樂園（跨時代的感動，G5自由落體、海盜船超級刺激！）

✨特色景點：古坑綠色隧道、北港老街

✨人氣美食：花生糖、蒜味豆乾





|🛋️高鐵假期親子飯店Top6🛋️|

AsiaYo高鐵假期優惠有超多優質飯店可以選擇，都是台灣高鐵特約住宿，讓爸媽超級放心💓還有標榜親子友善的住宿，不只有超特別的裝潢、高鐵-飯店接駁車，連小小孩需要的用品都準備周全，真的是育兒路的超級救星💫

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（參AsiaYo: 福容大飯店台中麗寶樂園店2日自由行）

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（參AsiaYo:【高鐵假期】長榮桂冠酒店(台中)2日自由行）

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（參AsiaYo:【高鐵假期】高雄義大天悅飯店2日自由行）

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（參AsiaYo:【高鐵假期】南投日月潭力麗溫德姆溫泉酒店2日自由行）

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（參AsiaYo:【高鐵假期】雲林劍湖山渡假大飯店2日自由行）

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（參AsiaYo: 【高鐵假期】嘉義棒棒積木飯店2日自由行）





|👑加碼分享：AsiaYo精選台灣親子飯店，加購高鐵票最低75折起|

高鐵假期是固定的套裝，包含高鐵來回車票和當晚指定住宿，如果只需要單程的高鐵票怎麼辦呢？AsiaYo台灣高鐵自由行可以完美解決✨官網有更多優質親子飯店選項，下單後可以加購高鐵車票，單獨購買去程、回程，或是來回車票都沒有問題喔！

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*⁎*⁕ 台北晶華酒店 Regent Taipei Hotel *⁎*⁕

📍台北市中山區｜享譽國際的五星級飯店，旁邊是台北最潮商圈、萬坪公園、當代藝術館，想帶小朋友探索美食或逛街都很方便。（參AsiaYo:【台北晶華酒店 Regent Taipei Hotel】）

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*⁎*⁕ 想窩11餐旅館 *⁎*⁕

📍台中沙鹿｜親子餐廳結合特色旅宿，超大草坪+超豪華室內遊戲館，絕對讓小孩一眼愛上！（參AsiaYo:【想窩11餐旅館】）

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*⁎*⁕ 雀客童媽吉親子旅館 *⁎*⁕

📍宜蘭縣羅東鎮｜專為0~8歲的小寶貝設計，有超好玩的室內小小賽車場，還有提供嬰兒用具和床圍。（參AsiaYo:【雀客童媽吉親子旅館】）

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*⁎*⁕ 遠雄悅來大飯店 *⁎*⁕

📍花蓮縣壽豐鄉｜想到海洋公園看超萌海豚、海獅，就入住遠雄悅來大飯店，還有中西日式料理讓人口水直流！（參AsiaYo:【遠雄悅來大飯店】）

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爸媽假期不是來當司機，而是要跟寶貝們一起享受的🥹～搭高鐵旅行、住星級親子飯店，小孩玩得開心、爸媽也能放鬆一下才是真正的假期✨全台北中南自由行景點幫你整理好了，不管是放電系樂園還是療癒系風景通通有！還有超夯台南一日遊攻略和最新版台中景點推薦等著你打卡。下一站去哪玩呢？滑滑看 AsiaYo 高鐵 假期 直接幫你搞定！





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