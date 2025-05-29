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台中市要在水湳蓋「超巨蛋」 拚2030年前啟用

經濟日報／ 記者陳敬丰余采瀅黑中亮／台中報導
台中市長盧秀燕昨天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區的創研一用地，現場透過空拍畫面可見腹地廣大。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕昨天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區的創研一用地，現場透過空拍畫面可見腹地廣大。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕昨（28）日宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區創研一用地，將孵化容納3萬人以上的「超巨蛋」，並採BOT方式招商興建，市府零出資；該地點符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能四個期望，目標是2030年前啟用。

盧秀燕說，此案昨日已上網公告，且要求未來的超巨蛋要包含舉辦大型體育賽事和演唱會的多功能場館、須設置複合商場等要求，投資人須做可行性與財務評估提案，市府擇優合作，被選定的投資人再提出投資計畫書。

「台中大巨蛋由民間投資、興建，市府不用出一毛錢。」盧秀燕說，創研一為市府用地、面積16.3公頃，沒有拆遷、徵收問題，市府希望一年多就跑完程序，相信2030年前就有大巨蛋。中市府昨也定調未來的大巨蛋為「超巨蛋」。

盧秀燕表示，超巨蛋落腳處交通方便，附近有兩條捷運的站點，包含已投入營運的綠線文華站、櫻花站，及未來橘線站點，到高鐵台中站與台中國際機場的車程，大概都只要半小時。

盧秀燕拋出超巨蛋選址消息後，引起議員、地方熱議。身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌說，蓋巨蛋前要審慎評估效益，不能淪為蚊子館，若台灣到處都有「蛋」，未來就會浪費了。

國民黨台中市議會黨團書記長李中說，超巨蛋用地就是目前水湳中央球場所在地，交通便利，尤其距未來捷運橘線的站點不到1公里，園區廣、土地免徵收，可大幅縮短興建時程，黨團全力支持。

盧秀燕說，市府團隊經過多次考察、研究，做好準備才宣布，有台北市民代告訴她，台北大巨蛋原本五年能蓋好，卻拖了11年，大巨蛋愈快規劃、完工愈好，她任內無法看到啟用，但希望下屆市長與議員可以剪綵。

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