張學友演唱會撞期高考遭投訴！主辦單位宣布延期　補償方案出爐

「歌神」張學友原定於2025年6月6日至8日在廣東東莞舉行的「60+巡迴演唱會」東莞站，因其演出日期與中國大陸全國高考（大學入學考試）時間重疊，引發了當地考生家長的大量投訴與抗議，最終主辦單位宣布演唱會將延期至8月29日至31日舉行。

綜合陸媒報導，由於演唱會地點在東莞銀行籃球中心，距離其中一個高考考點東莞市第六高級中學僅約1.6至2公里。雖然唱會是在晚上7點半開始，而高考考試時間為上午9點至下午5點，時間上並無重疊，但許多家長仍相當擔憂，擔心演唱會將會在考場附近帶來大量人流而造成周邊交通阻塞、飯店爆滿，進而影響到考生休息。

面對輿論壓力與多名居民向政府投訴，儘管東莞官方最初回應稱演唱會與高考「唱考不相干」，並表示會做好各項保障措施，例如交通管制和噪音控制等，但最終主辦單位「禾光飛揚文化傳媒有限公司」仍於5月27日晚間10點發出公告，表示在藝人團隊的支持與配合下，經過審慎評估，決定將演唱會延期。

此外，主辦單位也公布相關補償方案，已購票觀眾可選擇保留門票觀看延期場次，系統將自動變更；若選擇退票，可通過原購票平台申請全額退款。若歌迷是從東莞市以外前來觀賞演出，將會補償因演出延期所產生的酒店退訂手續費和機票、火車票退票手續費等損失。

此事件引發了許多粉絲的不滿，認為張學友無辜受牽連，因為高考期間也有其他藝人開唱卻未受影響，且演唱會時間並未與考試時間衝突，被迫延期顯得不合理。但也有部分網友認為「人生只有一次高考，演唱會可以有很多場」，支持延期以保障學生的權益。

據悉，除了張學友外，還有多名歌手因為與大陸中、高考時間重疊而改期，例如原定於6月1日舉行的「譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會惠州站」延期至7月中旬舉辦；原定於6月21日舉辦的鄧紫棋常州演唱會也在日前宣布延期舉辦。