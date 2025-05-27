搶不到GD小巨蛋門票全網崩潰！主辦宣布加場了

G-DRAGON的演唱會台北場門票今天全面開賣，粉絲塞爆購票網站，等系統排隊輪到時已經全數售罄，網路上哀鴻遍野。主辦單位超級圓頂經過研議，晚間公布加場訊息，再度讓沒搶到票的粉絲燃起希望。

G-DRAGON台北演唱會預計於7月11 日（五）加場，同樣有分會員優先購票和一般售票時間。會員優先購預計於6月3日上午10點開跑，全面啟售時間為6月4日下午1點，在KKTIX售票網全面開賣。

主辦單位超級圓頂表示，感謝大家對G-DRAGON 7月台北演唱會的支持，在此呼籲以及強調，請不要聽信網路謠言以及在「非官方售票平台」購買門票，本場演出的門票僅在已公布的售票方式以及售票網站販售。

另外，關於本次實名制的規則，為了避免消費者誤解，已經登記購票的姓名或證號只能選擇其中一項做「更正」，並非兩者都能同時更換，也請大家勿以訛傳訛。