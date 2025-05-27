終於公開！BLACKPINK 10月18、19日高雄世運震撼開唱

被譽為「樂壇現象級 世界巡迴」強勢登場！BLACKPINK正式宣佈將帶著2025世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》於10月18、19日 高雄世運震撼開唱，不僅是亞洲場次的第一站，也寫下「史上首組女團，二度登上高雄世運舞台」壯舉。6月12日早上11點拓元售票系統全面開賣。Visa卡友可享品牌專屬購票專區等，購得最佳席次的票券。

BLACKPINK由 JISOO、JENNIE、ROSÉ 和 LISA 組成，從 2016 年單曲專輯《SQUARE ONE》強勢出道，瞬間引爆全球音樂市場，2020年首張正規專輯進軍國際《THE ALBUM》制霸全球排行，在美國告示牌（Billboard）飆下「首張K-POP 女團專輯突破100萬紀錄」緊接著一路站上各大音樂祭主舞台，成為首組登上殿堂級舞台Coachella 音樂節的K-POP女團，2022年第二張正規專輯《BORN PINK》擋不住的氣勢紅遍大街小巷，驚創「首張K-POP 女團專輯突破200萬紀錄」拿下告示牌及英國金榜冠軍，重新定義近20年來女團成就，成為樂壇指標！一路締造多首傳唱度極高的洗腦金曲與招牌舞蹈挑戰，像是〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等，BLACKPINK 的官方 YouTube 頻道訂閱數已突破 9,600 萬，穩坐全球音樂藝人之冠。