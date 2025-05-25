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7-ELEVEN「史努比香包」這日開搶！甘願剁手手 端午限定「露牙史努比+艾草香」鐵粉必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
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端午節有滿滿的史努比！繼威秀推出「史努比粽粽」後，7-ELEVEN端午限定「史努比香包玩偶」也即將開賣，2款可愛造型+艾草香氣，不僅應景還兼具過節儀式感。

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史努比全力出擊！不只威秀影城新推「史努比粽粽」掀起熱搶潮，7-ELEVEN再推「PEANUTS × 端午限定香包組」迎端午，有「史努比」和「奧拉夫」2種款式，抱著軟Q三角粽的療癒模樣，加上淡淡艾草香氣，不論是當掛飾還是擺桌上都十分適配。

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尤其是「史努比款」格外吸睛，張嘴露牙的設計萌翻許多網友，紛紛回應「第一次看到史努比的牙齒」、「露牙齒好可愛」。

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而這2款香包將於5/28 15:00起快閃販售，OPENPOINT會員至7-ELEVEN門市單筆不限金額消費，結帳時報會員手機號碼，即可享預購優惠價399元（原價499元），數量有限、售完為止。不少粉絲看到開賣消息後，都直呼「買起來，超可愛的」、「不可能這麼可愛吧」。更多詳情可見官網

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7-ELEVEN 「PEANUTS × 端午限定香包組」販售資訊

快閃販售：5/28 15:00起

活動內容：OPENPOINT會員至7-ELEVEN門市單筆不限金額消費，結帳時報會員手機號碼，即可享預購優惠價399元（原價499元）

款式：張嘴大吃粽的「史努比款」、呆萌憨笑的「奧拉夫款」

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端午節 威秀影城 史努比 7-ELEVEN

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