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蘇志燮婚後魅力更強！蘇太太塞爆國際旅展喊「好爽」
南韓男神蘇志燮今天現身世貿一館，出席台北國際觀光博覽會。他睽違6年造訪寶島，雖然已經低調結婚，但台灣廣大的「蘇太太們」熱情不減，一早就塞爆活動會場，把舞台區和韓國觀光攤位擠得水洩不通。
47歲的蘇志燮過去也曾來台幫觀光旅展站台，他今天穿著一身白西裝，化身粉絲心中最帥的白馬王子。個性內斂的他簡單用中文「大家好」問候現場粉絲，全程不停揮手致意，一舉一動都引發台下高分貝的尖叫聲。
蘇志燮對韓國旅遊觀光貢獻良多，過去曾出版旅遊寫真集，引發江原道觀光熱潮，江原道為了感謝他，甚至把一條路命名為「蘇志燮路」。蘇志燮害羞直呼真的很榮幸，至於去「蘇志燮路」能不能遇到蘇志燮？他聞言笑說：「雖然不能遇到我，但可能可以遇到像我的人。」
他除了推薦觀光景點，還與幸運粉絲一起拍照互動，約半個小時後從主舞台移動到韓國區舞台，沿途路人此起彼落高喊「好帥」。而他和韓國各地觀光代表拍完宣傳照後，在人群簇擁下離去，準備明天在見面會上再跟粉絲度過美好時光。
雖然只有短短不到40分鐘，但能看到蘇志燮已經讓「蘇太太們」心滿意足，雖然翻譯不甚流暢，不少人仍開心直呼「好爽」，有跟蘇志燮合比到愛心手勢的粉絲更是嗨翻，尖叫說再也不洗手。
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