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IVE月底來台帶10億觀光財！KT POP＋旅遊推高鐵觀光套票

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
IVE人氣相當高。圖／友善的狗提供
IVE人氣相當高。圖／友善的狗提供

今年最盛大的K-POP演唱會31日將在高雄世運主場館盛大登場，由韓星池昌旭首次擔任主持人，超人氣女團IVE壓軸演出，攜手Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU X HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna 及 KiiiKiii，共7組韓星接力登場。

主辦單位推出限時粉絲福利，凡於今（24）日晚間23點59分前完成購票並付款（不限票價、未退票），即可參加抽獎，有機會獲得簽名拍立得（114張）、簽名海報（200張）及彩排觀賞名額（1480名），此次彩排搶看福利持續加碼，7組韓星共60分鐘彩排時間，創台灣韓星彩排搶看新紀錄。共有1,480名觀眾有機會近距離應援偶像購買 5880 元以上票種，還可抽與池昌旭、Mark Tuan、MONSTA X、IVE、UNIS 合照機會（170名）。

所有入場觀眾皆可獲得「KT POP限定 帆布袋」乙個，內含全陣容海報一張。演出結束後，將抽出 500 位幸運觀眾獲得「紀念印簽海報」；此外，全場觀眾中有一半還可直接獲得一張隨機限定小卡（不挑款）。得獎名單及領獎方式將於演後公布。

為便利觀眾前往活動現場，主辦單位特別規劃接駁專車服務。活動當日下午2點半起，將提供由高鐵左營站直達世運大道的接駁專車，演出結束後，亦將於晚間9點半提供返程接駁車，從世運大道返回高鐵左營站。

主辦單位表示，此次演出預計為高雄帶來上億觀光財，高鐵也特別配合加開班次，將於5月31日晚間增開北上1698次列車，車票已開放購買；主辦單位也與五福旅遊攜手推出「演唱會高鐵套票專案」，為外縣市觀眾提供更優惠的交通票價。

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