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J-Hope備戰林口演唱會！後台「狂嗑大香腸」畫面曝光

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG
J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG

韓國天團BTS防彈少年團的成員J-Hope即將在今明兩天於林口體育館開唱，他暌違7年再度來台，早就迫不及待想品嚐台灣味，先是在社群打卡牛肉麵，又曬出自己在彩排時狂吃台灣大香腸的照片，吃飽了才有體力跟粉絲見面。

J-Hope在世界巡迴演唱會中沒有忘記台灣，從出發前就預告「Can’t wait Taipei。（等不及要去台北了）」。他昨跟蘇志燮接力抵達，神采奕奕直奔林口體育館彩排。雖然這次他的演出票價不便宜，但仍舊被粉絲搶購一空，證實防彈少年團的人氣從未退燒。

J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG
J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG
J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG
J-Hope跟粉絲們分享彩排空檔大啖香腸的花絮。圖/摘自IG

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